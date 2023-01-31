左營高鐵站900萬「泰達幣」詐騙案，嫌犯面交得手後「尿遁」搭計程車落跑遭警方追緝

高雄左營高鐵站昨（30）日晚間發生虛擬貨幣詐騙案，馮姓女子與一名男子約好當面交易價值新台幣900萬元的泰達幣，但男子在場用手機收到錢後，卻誆稱自己還沒收到，藉故上廁所搭計程車落跑，警方目前鎖定特定身分追緝中。

高雄市政府警察局左營分局今天發布訊息指出，昨晚11時15分獲報左營高鐵站內售票處發生詐騙案，馮女以1:32比例將2萬81251泰達幣，和一名男子以新台幣900萬元價格相約交易。不料，男子在收到馮女虛擬幣後，先表示自己的手機沒看到虛擬幣轉入，並稱想上廁所，直接走向停靠在高鐵站前計程車逃逸。

巧合的是，當晚計程車剛好遇到警方執行勤務進行盤查，警方登抄資料後放行，經通報後立即鎖定犯嫌身分，後經被害人馮女指認，確定乘客之一為面交的嫌犯，另名乘客疑似為同案共犯。本案依單一窗口作業規定通報鐵路警察局高雄分局左營分駐所偵辦，並派員協助鐵路警察高雄分局追緝犯嫌。

泰達幣是什麼？虛擬貨幣交易爭議多

根據《維基百科》和《一起學投資》的介紹，泰達幣（USDT）是種基於區塊鏈的加密貨幣，由企業家Brock Pierce於2014年推出，是一種錨定美元的穩定幣，與美元以1:1比例掛鉤，因此不受比特幣價格和加密市場劇烈波動的影響。區塊鏈上的原生代幣是Tether，由加密貨幣交易所BitFinex建立並以USDT為代號在加密貨幣世界流通。

因為價格穩定，更類似一種交易中的交換媒介。在Tether的將近7年的歷史中，曾經發生過多次價格波動，但不到2-3周的時間內，Tether代幣的價格又會恢復到1美金。但泰達幣也會發生共識坍塌的風險，假設所有人都希望立刻把USDT換成美元，而Tether又沒有足額的美元儲備金來滿足市場的兌換，穩定幣的共識有可能坍塌。

泰達幣在台灣交易發生詐騙和搶劫事件非首次發生，根據《壹蘋新聞網》報導，去年12月桃園有2名男子和人交易虛擬貨幣，遇上假車禍真搶劫。他們共賣出10萬多顆泰達幣，取得台幣582萬現金，在收了現金後搭計程車離開，卻遭歹徒追撞被製造假車禍，遭3人持槍與辣椒水搶走兩袋現金。

去年9月，台北市某虛擬貨幣交易商陳姓員工請范姓男子代為前往台北市中山區民權西路速食店交易泰達幣，完成交易後范男卻人間蒸發，陳男認為應收帳款314萬遭侵占報警，警方後來圍捕范男，查扣鎮暴槍及辣椒水，卻未發現贓款，訊後依法送辦。

去年10月也有人在高鐵台中站約定交易泰達幣，結果同樣對方拿了錢就跑，民眾當場大聲呼救，趕來的警方在現場逮捕1人；2019年也有一名葉姓男子帶了1500萬元，與賣家相約高鐵台南站交易泰達幣，結果1500萬元遭搶走。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航