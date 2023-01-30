超越特斯拉，比亞迪的成功與隱憂；中國電動車打入歐洲市場，恐掀可怕惡鬥
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由於房地產、手機等消費性產品日益疲弱，中國的電動車產業彷彿大海中的浮木，目前在歐洲，每10輛新能源汽車當中，就有1輛來自中國，不斷侵蝕著歐洲車商的市占率。
（中央社）中國更具競爭力的新能源汽車，已經攻入最大的歐洲市場，引發當地傳統車廠的擔憂，警告將會發生「可怕的戰鬥」。目前在歐洲，每10輛新能源汽車當中，就有1輛來自中國。
綜合陸媒報導，中國多年以來大力扶植發展新能源汽車，2022年，國內新能源汽車銷售688.7萬輛，年增96.9%，連續8年位居全球第一。新能源車市占率達到25.6%。
中國2022年汽車出口達到311.1萬輛，年增54.4%。其中，新能源汽車出口67.9萬輛，年增1.2倍。
2022年，中國出口汽車前十大市場當中，比利時、英國、澳洲新能源車占比較大，顯示中國新能源車已經打入先進國家市場。
2022年以來，包括比亞迪、吉利、蔚來、小鵬等中國新能源車廠紛紛以北歐為跳板進入歐洲市場，雖然目前在汽車出口中占比微乎其微，但他們認為前景相當廣闊。
歐洲目前是新能源車最大市場，歐盟預定2035年禁售燃油車。
迄今已有十幾個中國新能源汽車品牌進軍歐洲。數據顯示，目前在歐洲，每10輛新能源汽車當中，就有1輛來自中國。
中國新能源車廠還帶來了新思維，蔚來導入了訂閱模式銷售，並在荷蘭上線了一座換電站。這是繼挪威、德國和瑞典之後，第4個上線換電站的歐洲國家。
在5分鐘內，電動車的電池即可被更換，就跟去加油站加油一樣的時間，車主不必耗費長時間等待充電。換電站的工作人員說，每天可進行多達312次換電。
中國汽車製造具備全產業鏈的優勢，其新能源車不但價格更低廉，技術也不落人後，這引發歐洲傳統車廠的憂慮與示警。相形之下，汽車王國日本發展純電動車起步已太晚，完全不是對手。
斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）5日接受「汽車新聞」（Automotive News）訪問時形容，歐洲汽車業正處於與中國對手競爭的十字路口。如果歐洲的政策制定者找不到這個問題的答案，將會有一場「可怕的戰鬥」。歐洲汽車工業可能會遭受嚴重挫折，並被迫大規模削減其在歐洲的產能。
他指出，歐洲的中國供應商正在推出具有競爭力且價格極具競爭力的車輛；中國電動汽車比歐洲電動汽車便宜8000至1萬歐元。
塔瓦瑞斯警告說，如果歐盟不採取任何行動來改變目前的狀況，歐洲汽車業將會像太陽能產業經歷過的遭遇，那將是非常悽慘的場景。他呼籲應提出保護歐洲車廠提升產能的政策，才能與中國競爭。
超越特斯拉，比亞迪的成功與隱憂
（中央社）中國比亞迪汽車2022年賣出186萬輛車，超越特斯拉的131萬輛躍為全球新能源車霸主，年增逾兩倍。分析指出，比亞迪的成功在於它是唯一一家掌握全產業鏈的車企，但這也成為隱憂。
全球車企在疫情後陷入晶片短缺與供應鏈難以為繼的困境，紛紛減產之際，比亞迪卻逆風成長，2022年銷量與淨利大幅提升，締造多項紀錄。
比亞迪2022年累計售出186萬3494輛新能源車，年增208.64%，其中純電動（EV）和插電式混合動力車型（DM）銷量相當；全年累計出口5萬5916輛，大幅增長307.2%。
在中國，比亞迪首次超越一汽大眾，奪得2022年度中國乘用車批發量冠軍，結束了合資品牌長達30年的統治地位。比亞迪也是目前唯一完成電動化轉型的汽車巨頭，2022年3月後，銷量100%來自於新能源汽車。
比亞迪更是唯一賺錢的中國新能源車企，其銷量是其他10家新能源車企總和的1.6倍。從第1輛到第100萬輛新能源汽車，比亞迪僅花了13年，如今躍為全球新能源車霸主。
綜合市場資訊等陸媒分析，比亞迪一體化戰略是近年銷量狂飆的關鍵，但也引發了一些爭論。
在激烈競爭的汽車市場，比亞迪選擇了一條自研自產的發展路徑。從上游成立礦產公司在非洲買鋰礦，到中游佈局三電系統（電池、電機、電控）、汽車半導體等，到下游全力轉向新能源汽車整車製造，比亞迪號稱是全球唯一一家掌控產業鏈上中下游的新能源車企。
新能源車核心環節全部由自己包攬，無疑有助於比亞迪能夠在疫情反覆、供應鏈擾動、缺芯貴電等產業背景下從容應對，當其他企業停產停工，比亞迪則實現產銷兩旺。
但在一個衝鋒競爭的領域，行業瞬息萬變，企業垂直一體化策略並非沒有風險。
綜觀全球汽車發展史，巨頭福特汽車也曾實行縱向一體化的戰略，但自2004年銷量出現下滑後，遭遇了重大衝擊；2006年更是一度巨虧127億美元，福特開始覺察到這一戰略的弊端。
福特縱向一體化戰略由此瓦解，並轉向合作外包模式，自己聚焦於戰略佈局和汽車研發，目前其零組件供應商分散在15個國家和地區。
分析稱，從目前世界級車企的採購模式來看，汽車零組件產業遵循著全球化大分工的趨勢。但比亞迪的道路卻與此相悖。
樂觀者認為一體化更加高效，且能夠有效把控產品品質；但悲觀者認為一體化不夠靈活，且成本高昂，需要付出巨額資本開支購買生產線。由於缺乏市場化競標，零組件部門難以在良性競爭中發展壯大。
2022年大幅成長後，比亞迪一度傳出今年目標訂在400萬輛，但比亞迪僅稱「不好判斷」。經濟情勢不容樂觀，加上特斯拉將推低價車款搶市場，外界多預估比亞迪今年增幅必定放慢。
新聞來源
延伸閱讀
- 中國電動車龍頭比亞迪站穩拉丁美洲，再強攻印度市場，目標2030年市占率達40％
- 比亞迪今年前3季登全球電動車銷售冠軍，但特斯拉的淨利是其7倍
- 比亞迪電池和車用晶片垂直整合成功，疫情期間銷售三級跳，有望挑戰全球電動車龍頭特斯拉
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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