超越特斯拉，比亞迪的成功與隱憂；中國電動車打入歐洲市場，恐掀可怕惡鬥

（中央社）中國更具競爭力的新能源汽車，已經攻入最大的歐洲市場，引發當地傳統車廠的擔憂，警告將會發生「可怕的戰鬥」。目前在歐洲，每10輛新能源汽車當中，就有1輛來自中國。

綜合陸媒報導，中國多年以來大力扶植發展新能源汽車，2022年，國內新能源汽車銷售688.7萬輛，年增96.9%，連續8年位居全球第一。新能源車市占率達到25.6%。

中國2022年汽車出口達到311.1萬輛，年增54.4%。其中，新能源汽車出口67.9萬輛，年增1.2倍。

2022年，中國出口汽車前十大市場當中，比利時、英國、澳洲新能源車占比較大，顯示中國新能源車已經打入先進國家市場。

2022年以來，包括比亞迪、吉利、蔚來、小鵬等中國新能源車廠紛紛以北歐為跳板進入歐洲市場，雖然目前在汽車出口中占比微乎其微，但他們認為前景相當廣闊。

歐洲目前是新能源車最大市場，歐盟預定2035年禁售燃油車。

迄今已有十幾個中國新能源汽車品牌進軍歐洲。數據顯示，目前在歐洲，每10輛新能源汽車當中，就有1輛來自中國。

中國新能源車廠還帶來了新思維，蔚來導入了訂閱模式銷售，並在荷蘭上線了一座換電站。這是繼挪威、德國和瑞典之後，第4個上線換電站的歐洲國家。

在5分鐘內，電動車的電池即可被更換，就跟去加油站加油一樣的時間，車主不必耗費長時間等待充電。換電站的工作人員說，每天可進行多達312次換電。

中國汽車製造具備全產業鏈的優勢，其新能源車不但價格更低廉，技術也不落人後，這引發歐洲傳統車廠的憂慮與示警。相形之下，汽車王國日本發展純電動車起步已太晚，完全不是對手。

斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）5日接受「汽車新聞」（Automotive News）訪問時形容，歐洲汽車業正處於與中國對手競爭的十字路口。如果歐洲的政策制定者找不到這個問題的答案，將會有一場「可怕的戰鬥」。歐洲汽車工業可能會遭受嚴重挫折，並被迫大規模削減其在歐洲的產能。

他指出，歐洲的中國供應商正在推出具有競爭力且價格極具競爭力的車輛；中國電動汽車比歐洲電動汽車便宜8000至1萬歐元。

塔瓦瑞斯警告說，如果歐盟不採取任何行動來改變目前的狀況，歐洲汽車業將會像太陽能產業經歷過的遭遇，那將是非常悽慘的場景。他呼籲應提出保護歐洲車廠提升產能的政策，才能與中國競爭。

超越特斯拉，比亞迪的成功與隱憂

（中央社）中國比亞迪汽車2022年賣出186萬輛車，超越特斯拉的131萬輛躍為全球新能源車霸主，年增逾兩倍。分析指出，比亞迪的成功在於它是唯一一家掌握全產業鏈的車企，但這也成為隱憂。

全球車企在疫情後陷入晶片短缺與供應鏈難以為繼的困境，紛紛減產之際，比亞迪卻逆風成長，2022年銷量與淨利大幅提升，締造多項紀錄。

比亞迪2022年累計售出186萬3494輛新能源車，年增208.64%，其中純電動（EV）和插電式混合動力車型（DM）銷量相當；全年累計出口5萬5916輛，大幅增長307.2%。

在中國，比亞迪首次超越一汽大眾，奪得2022年度中國乘用車批發量冠軍，結束了合資品牌長達30年的統治地位。比亞迪也是目前唯一完成電動化轉型的汽車巨頭，2022年3月後，銷量100%來自於新能源汽車。

比亞迪更是唯一賺錢的中國新能源車企，其銷量是其他10家新能源車企總和的1.6倍。從第1輛到第100萬輛新能源汽車，比亞迪僅花了13年，如今躍為全球新能源車霸主。

綜合市場資訊等陸媒分析，比亞迪一體化戰略是近年銷量狂飆的關鍵，但也引發了一些爭論。

在激烈競爭的汽車市場，比亞迪選擇了一條自研自產的發展路徑。從上游成立礦產公司在非洲買鋰礦，到中游佈局三電系統（電池、電機、電控）、汽車半導體等，到下游全力轉向新能源汽車整車製造，比亞迪號稱是全球唯一一家掌控產業鏈上中下游的新能源車企。

新能源車核心環節全部由自己包攬，無疑有助於比亞迪能夠在疫情反覆、供應鏈擾動、缺芯貴電等產業背景下從容應對，當其他企業停產停工，比亞迪則實現產銷兩旺。

但在一個衝鋒競爭的領域，行業瞬息萬變，企業垂直一體化策略並非沒有風險。

綜觀全球汽車發展史，巨頭福特汽車也曾實行縱向一體化的戰略，但自2004年銷量出現下滑後，遭遇了重大衝擊；2006年更是一度巨虧127億美元，福特開始覺察到這一戰略的弊端。

福特縱向一體化戰略由此瓦解，並轉向合作外包模式，自己聚焦於戰略佈局和汽車研發，目前其零組件供應商分散在15個國家和地區。

分析稱，從目前世界級車企的採購模式來看，汽車零組件產業遵循著全球化大分工的趨勢。但比亞迪的道路卻與此相悖。

樂觀者認為一體化更加高效，且能夠有效把控產品品質；但悲觀者認為一體化不夠靈活，且成本高昂，需要付出巨額資本開支購買生產線。由於缺乏市場化競標，零組件部門難以在良性競爭中發展壯大。

2022年大幅成長後，比亞迪一度傳出今年目標訂在400萬輛，但比亞迪僅稱「不好判斷」。經濟情勢不容樂觀，加上特斯拉將推低價車款搶市場，外界多預估比亞迪今年增幅必定放慢。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航