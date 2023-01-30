歐洲首例！捷克準總統帕維爾與蔡英文通話，中國外交部要求恪守「一中原則」

捷克28日選出新總統，由前北約軍事委員會主席帕維爾（Petr Pavel）勝出，帕維爾於台灣時間今（30）日晚間6時與我國總統蔡英文通話。這不僅是第一次有歐洲總統公開承認與台灣總統通話，蔡英文更與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）並列為帕維爾首批通話的對象，足見捷克與台灣的友好關係。

帕維爾於2015年至2018年間任北約軍事委員會主席，2012年至2015年間任捷克軍隊總參謀長，在本月27至28日舉行的總統大選第二輪決選中，以58.32%的高得票率勝出，將取代態度親中的前總統齊曼（Miloš Zeman），預計3月初正式就職。

蔡英文已於28日晚間在第一時間傳達祝賀，恭喜帕維爾勝選，根據《路透社》消息，二人於今日台灣時間晚上6點進行通話。

One of the first calls Czech President-Elect @general_pavel will make is with President of Taiwan @iingwen.



Welcome to the new era, we have a head of state with spine and courage to openly support those threatened by Russia, China or Viktor Orban. pic.twitter.com/Z19zrwNC7k — Jakub Janda 楊雅嚳 (@_JakubJanda) January 29, 2023

帕維爾將與蔡英文通話的消息曝光後，中國外交部回覆給《路透社》的聲明指出，中方正在向捷克求證，希望捷克恪守一個中國原則。聲明並指，帕維爾競選期間曾表示，應該尊重一個中國原則。

捷克準總統視中國為安全威脅，兩岸採取「一中兩制」模式

捷克實施議會制，實際擁有權力的是總理，總統僅有只有象徵、儀式性的權力，但仍可任命政府、任命中央銀行行長和憲法法官，並擔任三軍統帥。新總統帕維爾親西方、友台的態度與捷克總理費亞拉（Petr Fiala）接近；捷克中國問題專家卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）指出，捷克可能在總統大選後加入波羅的海三國行列，退出北京主導的中國與中東歐合作機制。

捷克智庫歐洲價值安全政策中心（EVC）主任楊雅嚳（Jakub Janda）指出，帕維爾是出了名的對中鷹派，視中國為「安全威脅」，他也是第一位公開承認與台灣總統通話的歐洲總統。

至於新總統是否計劃訪台？帕維爾勝選後接受捷克媒體「iROZHLAS」訪問，針對訪台與否態度謹慎，表示以個人身分當然會訪台，但 作為當選總統 ，「還有其他因素需要考量」。

帕維爾強調，捷克現在和未來都會持續「一中兩制」，言下之意是雖然捷克承認「一個中國原則」，但捷克 與台灣有特定關係並無不妥，而 是體制的另一部分 。 帕維爾 指出， 台灣「絕對是特定科技的主要生產者，例如晶片」， 捷克與台灣 有很活躍的商務及科技往來，這樣的往來「絕對符合我們的利益」。

Tak to teda ne, @general_pavel, to jsme si nedomluvili.

Na postovni znamce trvam!@Ceska_posta_sp by jiste taky prospelo zvyseni objemu listovnich zasilek! https://t.co/rielRXxeOr — Marcela Kropáčová (@MarcelaKropac) January 29, 2023

捷克與台灣關係日益友好，捷克參議院議長韋德齊（Předseda Senátu České republiky）2020年訪台，在立法院發表「我是台灣人」演說引發國際關注；捷克去年10月國會改選後，新選出的眾議院議長艾達莫娃（Markéta Adamová）也將於今年3月下旬率領商務代表團來訪。

Přátelství s Tchaj-wanem je postaveno na hodnotách svobody, demokracie a lidských práv. To je něco, čemu autoritáři nebudou nikdy rozumět. O to víc to musíme společně bránit.



Pane předsedo @sikunyou, jsem ráda, že jste v Česku.🇨🇿🤝🇹🇼 pic.twitter.com/HDJl4xIrNG — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) July 20, 2022

帕維爾的外交顧問柯拉爾（Petr Kolář）曾為捷克智庫歐洲價值安全政策中心（EVC）的倡議主席。EVC也在去年年初於台北開幕，是第一個在台開設辦事處的歐洲智庫。

Photo Credit: 中央社 捷克智庫歐洲價值安全政策中心（EVC）台北辦事處2022年1月28日舉行開幕式， 歐洲價值安全政策中心負責人揚達 （Jakub Janda）（前）邀請外交部長吳釗燮（右2）、 美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（右）等來賓自拍合影。

帕維爾在俄烏戰爭中支持烏克蘭，呼籲西方提供烏克蘭軍事和人道主義援助。帕維爾勝選後隨即於29日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，保證捷克將持續支持烏克蘭，澤倫斯基則邀請帕維爾拜訪烏克蘭。

I personally congratulated Petr Pavel @general_pavel on winning the Czech presidential elections. Thanked him and the Czech people for their unwavering support. Invited him to visit 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 29, 2023

帕維爾勝選後首次出訪將前往斯洛伐克，會見該國總統恰普托娃（Zuzana Čaputová），二人接下來將共同拜訪基輔。

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核稿編輯：翁世航