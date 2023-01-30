歐洲首例！捷克準總統帕維爾與蔡英文通話，中國外交部要求恪守「一中原則」
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捷克新總統帕維爾是出了名的對中鷹派，視中國為「安全威脅」，他也是第一位公開承認與台灣總統通話的歐洲總統。學者指出，捷克可能在總統大選後加入波羅的海三國行列，退出北京主導的中國與中東歐合作機制。
捷克28日選出新總統，由前北約軍事委員會主席帕維爾（Petr Pavel）勝出，帕維爾於台灣時間今（30）日晚間6時與我國總統蔡英文通話。這不僅是第一次有歐洲總統公開承認與台灣總統通話，蔡英文更與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）並列為帕維爾首批通話的對象，足見捷克與台灣的友好關係。
帕維爾於2015年至2018年間任北約軍事委員會主席，2012年至2015年間任捷克軍隊總參謀長，在本月27至28日舉行的總統大選第二輪決選中，以58.32%的高得票率勝出，將取代態度親中的前總統齊曼（Miloš Zeman），預計3月初正式就職。
蔡英文已於28日晚間在第一時間傳達祝賀，恭喜帕維爾勝選，根據《路透社》消息，二人於今日台灣時間晚上6點進行通話。
帕維爾將與蔡英文通話的消息曝光後，中國外交部回覆給《路透社》的聲明指出，中方正在向捷克求證，希望捷克恪守一個中國原則。聲明並指，帕維爾競選期間曾表示，應該尊重一個中國原則。
捷克準總統視中國為安全威脅，兩岸採取「一中兩制」模式
捷克實施議會制，實際擁有權力的是總理，總統僅有只有象徵、儀式性的權力，但仍可任命政府、任命中央銀行行長和憲法法官，並擔任三軍統帥。新總統帕維爾親西方、友台的態度與捷克總理費亞拉（Petr Fiala）接近；捷克中國問題專家卡拉斯蔻娃（Ivana Karásková）指出，捷克可能在總統大選後加入波羅的海三國行列，退出北京主導的中國與中東歐合作機制。
捷克智庫歐洲價值安全政策中心（EVC）主任楊雅嚳（Jakub Janda）指出，帕維爾是出了名的對中鷹派，視中國為「安全威脅」，他也是第一位公開承認與台灣總統通話的歐洲總統。
至於新總統是否計劃訪台？帕維爾勝選後接受捷克媒體「iROZHLAS」訪問，針對訪台與否態度謹慎，表示以個人身分當然會訪台，但作為當選總統，「還有其他因素需要考量」。
帕維爾強調，捷克現在和未來都會持續「一中兩制」，言下之意是雖然捷克承認「一個中國原則」，但捷克與台灣有特定關係並無不妥，而是體制的另一部分。帕維爾指出，台灣「絕對是特定科技的主要生產者，例如晶片」，捷克與台灣有很活躍的商務及科技往來，這樣的往來「絕對符合我們的利益」。
捷克與台灣關係日益友好，捷克參議院議長韋德齊（Předseda Senátu České republiky）2020年訪台，在立法院發表「我是台灣人」演說引發國際關注；捷克去年10月國會改選後，新選出的眾議院議長艾達莫娃（Markéta Adamová）也將於今年3月下旬率領商務代表團來訪。
帕維爾的外交顧問柯拉爾（Petr Kolář）曾為捷克智庫歐洲價值安全政策中心（EVC）的倡議主席。EVC也在去年年初於台北開幕，是第一個在台開設辦事處的歐洲智庫。
帕維爾在俄烏戰爭中支持烏克蘭，呼籲西方提供烏克蘭軍事和人道主義援助。帕維爾勝選後隨即於29日與烏克蘭總統澤倫斯基通話，保證捷克將持續支持烏克蘭，澤倫斯基則邀請帕維爾拜訪烏克蘭。
帕維爾勝選後首次出訪將前往斯洛伐克，會見該國總統恰普托娃（Zuzana Čaputová），二人接下來將共同拜訪基輔。
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核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。