歐盟多個成員國已向烏克蘭提供價值上億的軍火，這筆資金究竟來自於何處？

文：Ella Joyner

德國在1月25日終於鬆口同意向烏克蘭提供「豹2」主戰坦克。此前，西方盟友連續數星期就此向柏林施壓，要求德國升級對烏克蘭的軍援，讓後者能夠更好地打擊俄羅斯侵略者。

德國提供主戰坦克被認為是軍援政策重大轉折。但實際上，俄烏戰爭開打近一年來，德國已經為烏克蘭提供了大量軍火。根據基爾大學世界經濟研究所的數據，截至去（2022）年11月，柏林已經向基輔允諾提供23億歐元的物資。根據德國政府公佈的清單，除了主戰坦克，還包括5套第二代M270多管火箭炮系統（含彈藥）、14台PZH2000自行榴彈炮系統、2200萬枚子彈、1.4萬具睡袋等。

那麼，德國究竟是從哪裡拿出這筆巨款？

德國向烏克蘭提供的許多軍火，很大一部分都是聯邦國防軍的庫存。倫敦國際戰略研究所（IISS）指出，德軍總共擁有超過300輛「豹2」主戰坦克。

德國還具有歐盟內最為強大的軍工產業。2022年，德國政府撥款20億歐元用於為盟友提供軍火援助。原則上，這筆錢可以用來向德國軍工企業訂貨，並隨後發貨給烏克蘭。

2023年，德國財政為對外軍火援助劃撥了23億歐元資金，其中大部分軍火都計劃供給烏克蘭。

歐盟也在去年春天設立了一個「歐洲和平基金」，用於向烏克蘭供應武器。這也是歐盟歷史上首次設立基金向第三國提供致命性武器。截至目前，歐盟已經為烏克蘭軍隊準備了約36億歐元的資金，這筆錢即可以用來購置致命性武器，也可以用於非致命性援助。

基金的出資比例按照各成員國的經濟實力予以分攤，擁有最大經濟規模的德國自然是最大出資國。如果某個成員國已經另行向烏克蘭提供過軍事援助，其在基金中的分攤比例則予以相應扣減。比如，作為烏克蘭的最大軍火供應國之一的波蘭就在近日表示，將運用這一機制來承擔向烏克蘭提供德制「豹2」坦克的費用。

在德國同意本國及盟友向烏克蘭提供「豹2」坦克前，聯邦政府一直堅持「間接援助」方案，即德國向歐盟鄰國提供先進裝備，後者則將現有的蘇制武器轉讓給烏克蘭。

柏林方面認為，這一方案的優勢在於烏軍熟悉於蘇制武器。而且德國政府也能迴避對交戰方提供進攻性武器在國內引起的爭議，同時還能推動北約以及歐盟內部的軍事現代化進程。該方案已經在捷克、斯洛伐克等多個歐盟鄰國中予以成功實施，但是波蘭方面則一直對此頗為不滿。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航