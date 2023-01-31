2023/01/31,
歐洲

歐盟多個成員國已向烏克蘭提供價值上億的軍火，這筆資金究竟來自於何處？

歐盟多個成員國已向烏克蘭提供價值上億的軍火，這筆資金究竟來自於何處？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

截至目前，歐盟已經為烏克蘭軍隊準備了約36億歐元的資金，這筆錢即可以用來購置致命性武器，也可以用於非致命性援助。

文：Ella Joyner

德國在1月25日終於鬆口同意向烏克蘭提供「豹2」主戰坦克。此前，西方盟友連續數星期就此向柏林施壓，要求德國升級對烏克蘭的軍援，讓後者能夠更好地打擊俄羅斯侵略者。

德國提供主戰坦克被認為是軍援政策重大轉折。但實際上，俄烏戰爭開打近一年來，德國已經為烏克蘭提供了大量軍火。根據基爾大學世界經濟研究所的數據，截至去（2022）年11月，柏林已經向基輔允諾提供23億歐元的物資。根據德國政府公佈的清單，除了主戰坦克，還包括5套第二代M270多管火箭炮系統（含彈藥）、14台PZH2000自行榴彈炮系統、2200萬枚子彈、1.4萬具睡袋等。

那麼，德國究竟是從哪裡拿出這筆巨款？

德國向烏克蘭提供的許多軍火，很大一部分都是聯邦國防軍的庫存。倫敦國際戰略研究所（IISS）指出，德軍總共擁有超過300輛「豹2」主戰坦克。

德國還具有歐盟內最為強大的軍工產業。2022年，德國政府撥款20億歐元用於為盟友提供軍火援助。原則上，這筆錢可以用來向德國軍工企業訂貨，並隨後發貨給烏克蘭。

2023年，德國財政為對外軍火援助劃撥了23億歐元資金，其中大部分軍火都計劃供給烏克蘭。

歐盟也在去年春天設立了一個「歐洲和平基金」，用於向烏克蘭供應武器。這也是歐盟歷史上首次設立基金向第三國提供致命性武器。截至目前，歐盟已經為烏克蘭軍隊準備了約36億歐元的資金，這筆錢即可以用來購置致命性武器，也可以用於非致命性援助。

基金的出資比例按照各成員國的經濟實力予以分攤，擁有最大經濟規模的德國自然是最大出資國。如果某個成員國已經另行向烏克蘭提供過軍事援助，其在基金中的分攤比例則予以相應扣減。比如，作為烏克蘭的最大軍火供應國之一的波蘭就在近日表示，將運用這一機制來承擔向烏克蘭提供德制「豹2」坦克的費用。

在德國同意本國及盟友向烏克蘭提供「豹2」坦克前，聯邦政府一直堅持「間接援助」方案，即德國向歐盟鄰國提供先進裝備，後者則將現有的蘇制武器轉讓給烏克蘭。

柏林方面認為，這一方案的優勢在於烏軍熟悉於蘇制武器。而且德國政府也能迴避對交戰方提供進攻性武器在國內引起的爭議，同時還能推動北約以及歐盟內部的軍事現代化進程。該方案已經在捷克、斯洛伐克等多個歐盟鄰國中予以成功實施，但是波蘭方面則一直對此頗為不滿。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。