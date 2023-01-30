行政院公布完整內閣名單，管碧玲、梁文傑、李俊俋、周江杰全入閣，國民黨批派系分贓、毫無專業
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行政院秘書長李孟諺及準發言人陳宗彥今（30）日召開記者會公布新內閣名單，本次受到關注的除了內政部長林右昌、海委會主委管碧玲以外，連梁文傑、李俊俋、周江杰都入閣。
行政院秘書長李孟諺及準發言人陳宗彥今（30）日下午召開記者會公布新內閣名單，本次內閣改組多數人選留任，受到矚目的新任人選除了正副院長陳建仁、鄭文燦以外，還有由內政部政務次長轉任發言人的陳宗彥、甫卸任基隆市長後將上任內政部長的林右昌，以及文化部長史哲、由不分區立委轉任海委會主委的管碧玲等人。
陳宗彥指出，林右昌過去在基隆市2任市長表現優異，這次並延攬台鹽董事長吳容輝出任內政部政次。而文化部長史哲曾擔任高雄市文化局局長，也當過2名市長的副市長，業管的部分以文化為主，他在高雄市文化蛻變過程當中，注入非常多新的活力。針對外界爭議較大的管碧玲，陳宗彥特別說明，他過去在立法院推動非常多海洋法規、海洋事務，立院修法過程與相關法規都有他的著墨。
梁文傑、李俊俋、周江杰全入閣
原本的政務委員8名全面留任，另外新增加1人為原文化部長李永得，陳宗彥表示，他曾在文化部、客委會服務，嫻熟文化事務，未來在政務上會繼續協助新的團隊。
另外，財政部長由國產業務出身的莊翠雲擔任，是第3名女性財政部首長；陸委會副主委除了有海基會副董事長兼秘書長詹志宏出任以外，還有中山大同區議員選舉意外落選的梁文傑。陳宗彥在記者會表示，梁於中國事務上多有研究，且這次組閣希望能在兩岸事務上培養不同世代接棒，因此才會延攬他進入陸委會。
其他在記者會中受到關注的人選，包含前總統府秘書長、參選嘉義市長失利的李俊俋出任勞動部次長，僑委會副委員長為曾3連任的前大安文山議員阮昭雄，而客委會副主委是新竹縣長敗選的周江杰，陳宗彥表示，周本身是客家人，積極協助並推動客家文化的保存。
組閣4大原則，女性閣員佔比17％
留任的行政院秘書長李孟諺說明新內閣的組閣方向，他表示面對全球百年大疫及世界變局挑戰，以溫暖堅韌為組閣主軸。陳建仁在徵詢閣員的過程中，都充分與總統討論，並以4大原則組成內閣：穩健銜接政務、擴大世代合作、增加女性閣員、延攬地方人才。
其中，李孟諺指出女性閣員增加4位，總計達到7位，佔比為全部內閣正副首長人數將近17％。另外，好幾位閣員都有地方民代問政經驗，讓新內閣與地方接地氣，地方的執政經驗能到中央一起努力。
李孟諺表示，新內閣會在明（31）日正式上任，無縫接軌延續政務，達成蔡英文交付的4大任務，穩健邁向役後復甦、強化社會安全體系、提升國家基礎建設、推動6大核心戰略產業。
國民黨批新內閣派系分贓、毫無專業
不過，國民黨立法院黨團早上才召開記者會批評新內閣人選，首席副書記長謝衣鳳指出，新內閣說好聽是派系平衡，不好聽是派系分贓、沒有重視專業。他提及副閣揆鄭文燦是新潮流、管碧玲是謝系、林右昌是正國會，尤其海委會是重要的國安首長，「不是內政委員會擔任召委，到船艦、軍艦上面玩了幾次，就可以負責海巡署」。
立委費鴻泰指出，新內閣有幾個人都毫無經驗、毫無專業，他特別點出新文化部長史哲「充滿意識形態」，「他雖然姓史，但對歷史沒有特別專長」，對於中正紀念堂、蔣中正銅像問題，「我們就拭目以待他是不是來處理民進黨意識型態問題。」
另外，國民黨立委也批評陳建仁從中研院特聘研究員借調，後來又接連擔任蔡英文副手、競總主委、行政院長，他擔任研究員月薪上看49萬元，雖然目前留職停薪，但隨時都有可能放下院長職務回去領終身俸。
陳宗彥對此強調，從教育或研究機關借調並非首例，這樣的制度從民國78年就已經建立，所有中研院的借調程序都是依照規定完成，而陳建仁的個人信念也是為國家、人民服務，這都符合他的最終價值。
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核稿編輯：翁世航
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