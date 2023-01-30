2023/01/30,
醫療

今日新增2萬2138例、死亡30例：疫情連5天上升，BA.2.75成主流病毒株，本週將公布口罩鬆綁政策

今日新增2萬2138例、死亡30例：疫情連5天上升，BA.2.75成主流病毒株，本週將公布口罩鬆綁政策
Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

我們想讓你知道的是

國內今(30)天新增2萬2291例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例；另確診個案中新增30例死亡。指揮中心表示，BA.2.75正式超過BA.5成為主流病毒株，並公布第10輪家用抗原快篩試劑實名制辦法。

長達10天的春節連假結束，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情接連5天呈現上升走勢。國內今(30)天新增2萬2138例本土個案及153例境外移入；另確診個案中新增30例死亡。疫情監測組組長周志浩表示，因上周春節部分醫療院所沒有看診，疫情走向還要再觀察。

0130新增個案_01_

BA.2.75超過BA.5成主流病毒株

指揮中心今日公布國內新增125例Omicron亞型變異株確定病例，分別為40例本土個案(21例BA.2.75、14例BA.5、5例BQ.1)及85例境外移入(46例BA.5、28例BF.7、8例BA.2.75、3例BQ.1)。截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,551例、BA.2為1,032例、BA.2.75為162例、BF.7為151例、BA.4為104例、BQ.1為50例、XBB為32例；另累計本土確定病例：BA.5為1,610例、BA.2為2,538例、BA.2.75為92例、BQ.1為27例、BF.7為12例、XBB為5例、BA.4為5例。

指揮中心表示，春節期間隨著BA.2.75超過BA.5，國內已從雙主流病毒轉變為以BA.2.75為主流病毒株，BQ.1則位居第3。

0130_上週境外移入及本土Omicron變異株監測結果

第10輪家用抗原快篩試劑實名制

2月1日起，實施第10輪家用抗原快篩試劑實名制，民眾可持健保卡購買；0-6歲學齡前幼兒及65歲以上長者免費家用抗原快篩試劑，尚未領取民眾，2月28日前可持健保卡領取。

指揮中心亦提醒幼兒家長，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。

影片

住宿式及社區式照顧機構定期篩檢措施延長至2月28日

指揮中心宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構定期公費快篩措施延長至2月28日止，篩檢頻率維持為服務對象每週定期快篩2次(身心障礙者、失智症者、2至18歲每週1次，未滿2歲免篩)，有症狀時亦應進行快篩，未滿2歲有症狀則採PCR，篩出陽性個案，立即請專責醫療院所視訊診療，並依相關指引協助個案按指示進行隔離或治療。

工作人員每週定期快篩至少1次，若出現症狀時則須進行快篩，另機構認為有必要時(如有接觸史、群聚等)亦應提供工作人員公費家用快篩試劑；住民或服務對象及工作人員如為確診康復者，3個月內免篩檢，後續將再視疫情狀況調整篩檢頻率。

另外，針對先前提及的室內口罩解封政策、疫情是否降級，以及指揮中心是否改組等提問，指揮中心表示會陸續公布。

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責任編輯：葉冠妤
核稿編輯：翁世航


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