烏干達取消與中企的鐵路合約，土耳其藉由工程品質在非洲大刷存在感

文：Philipp Sandner（聯合作者：Emmanuel Lubega、Burak Ünveren）

工程涉及到數十億的資金。但這並沒有讓烏干達感到擔心。即使拖延多年，這個東非國家仍然沒有放棄標準軌距鐵路工程SGR。工程發言人穆加貝（David Mugabe）接受《德國之聲》採訪時說：「SGR為大規模運輸提供了可能，可靠且更快……可以在一天內到達蒙巴薩。」

烏干達不久前剛取消了與一家中國公司簽署的合約。2015年，中國港灣工程公司（CHEC）拿到補貼，以22億美元與烏干達簽訂協議，獲得了從坎帕拉到肯亞邊境城鎮馬拉巴的路建合約。然而之後幾經風波。疫情的出現更是雪上加霜。最終，工程沒有拿到中國進出口銀行的融資。

再見中國，你好土耳其？

烏干達記者基貝戈（John Kibego）說，如果其合作夥伴不能推進工程，政府完全有理由退出協議：「政府是為人民服務的，如果它談判的結果不好，人民就會承擔。」多年來，中國資助了烏干達最重要的基礎設施工程，由中國公司實施建設。

現在，事情出現了變化。政府正在與土耳其就合作進行接觸，工程發言人穆加貝證實表示：「我們已經簽署了一份諒解備忘錄。現在正在進行合約最後的技術和資金籌備準備工作。」

位於安卡拉哈吉拜拉姆韋利大學（Hacı Bayram Veli）研究土耳其-非洲關係的圖爾汗（Yunus Turhan）指出，土耳其增加了在非洲的存在：「如今，土耳其與45個非洲國家簽訂了貿易協定，有1500多家土耳其公司在非洲投資，總額達700億美元。」他還進行比較，指出，土耳其合作夥伴不僅在價格比較，在速度和品質方面都能比中國公司更加分。

事實上，區域競爭的確在SGR鐵路工程中展開。比如烏干達連接坦尚尼亞一段構成了通往非洲大陸內部的「中央走廊」。烏干達經濟學家希薩（Isaac Khisa）告訴《德國之聲》：「東非的所有國家都在投資SGR路線，為了能夠促進經濟發展……肯亞、坦尚尼亞、盧安達和剛果都投資了。從這方面來看，位於所有這些國家之間的烏干達將自己視為區域貿易的樞紐。」

無論肯亞或是烏干達，鐵路工程還有一點考量：為了盡快實現與剛果和南蘇丹的暢通鏈接，投資一些資金一點一點地修復殖民時期的窄軌鐵路。當然這並不像SGR那麼先進。

肯亞經濟學家希克瓦蒂（James Shikwati）表示，從長遠來看，對新鐵路工程的投資將得到回報。接受《德國之聲》採訪時他說：「債務不一定是一件壞事……企業也會貸款營運」他認為，更重要的是，這種債務服務於「正確的」目標，即促進發展。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航