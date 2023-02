【韓劇】《黑暗榮耀》：女神宋慧喬的最強復仇！細數劇中10大看點

文:FashionGuide 流行情報 美妝心得分享

Netflix推出2022年壓軸、2023年最新的強檔原創韓劇《黑暗榮耀》,一上架直接登頂,空降多國排行冠軍還霸榜數日,這部從企劃、拍攝到開播的話題沒有停過,不少劇迷都是一看就沒再停過。故事講述高中校園霸凌事件延伸出的復仇故事,是的!這是女神宋慧喬的復仇,喬妹的等級又更上一層了。別說還沒看過,今天整理《黑暗榮耀》10大看點,絕對是年度必追之作,錯過會後悔。

看點1:宋慧喬突破形象大改從影27年戲路

出道已經26年的女神宋慧喬,大部分接拍都是相當正向的角色,例如白富美的企業老闆、正義感爆棚的外派醫生或是傻白甜的落難千金等。這次她一改戲路,顛覆過去優雅氣質的形象,也發揮突破性的演技,首次挑戰復仇劇,飾演一位受到校園霸凌的受害者,為了復仇犧牲自己的人生,而黑化後的她,犀利又哀傷的眼神,完美詮釋被害者的內心世界。

劇中還有一場被林智妍甩巴掌的戲碼,雖然是演戲但全部都是來真的,她當時被打傻了,連台詞都忘記,甚至有場向男主角李到晛展示自己遭受霸凌的傷痕,她褪去外衣,僅剩內衣和黑短褲,不只演技突破、尺度也突破了。

看點2:《鬼怪》編劇金銀淑最新力作,靈感來自女兒

一向以擅長甜蜜愛情故事著稱,這一次卻選擇了不同以往的復仇題材,原來靈感來源竟然是自己女兒的一次提問。《黑暗榮耀》這部劇講述女主角高中因遭受校園暴力而靈魂殘破不堪,用十幾年時間精心準備復仇,從加害者身邊奪走其最珍愛之物的故事。

在開播發佈會時金編透露首次女兒突然問她:「如果我把別人打到半死,或者我被別人打到半死,哪個會讓你更心痛呢?」當時因為被問倒的金編內心突然閃過無數個故事情節,於是她開始寫《黑暗榮耀》。

看點3:黃金製作團隊 & 演員陣容創造高收視

這部不只是宋慧喬繼《太陽的後裔》後再度與金銀淑編劇合作,更邀請來《秘密森林》、《阿爾罕布拉宮的回憶》導演安吉鎬執導,演員還有《五月的青春》李到晛、電影《人間中毒》的林智妍、「最強綠葉」廉惠蘭、《出師表》朴成勳、《Bad and Crazy》鄭星一、《非常律師禹英瑀》的脫北媽媽金曦歐拉等人,根本就是黃金等級的陣容,也難怪創造如此高的話題與評價。

看點4:電棒捲霸凌竟是真實案件改編?

劇中有幾幕是女主角同珢遭到女校霸涎鎮拿電捲棒燙傷,導致全身都留下傷疤,本以為這只是劇情需要而撰寫的故事,想不到居然有類似的真實曾經發生?!由於《黑暗榮耀》高話題引起關注,韓媒近日報導在2006年的忠清北道清州市曾發生電捲棒燙人事件,當時年僅14歲的女學生金某,遭到朋友15歲的鄭某以「不聽話與不遵守約定」為由,拿電捲棒燙傷其胸口,可惡的是傷口癒合時還會再燙同個地方,甚至還勒索要錢。

看點5:演員各個戲精上身,劇情緊湊絕無冷場

《黑暗榮耀》除了話題女主角及知名編劇合作之外,會成功的主因完全是「演員全員演技上線」,各個儼然被戲精附身一樣。

像是把自己的快樂建築在別人痛苦上的惡女「朴涎鎮」林智妍,還有她那只懂下圍棋卻迷死不少婆媽的丈夫「河度領」鄭星一,又像是飾演喬妹高中時期被虐到不行還能如此堅強的鄭知蘇,和霸凌五人幫中吸毒畫家「李蓑羅」金赫拉,協助同珢替她搜集情報的廉惠蘭。就連特別演出的李茂生,都因為演活殺人魔的眼神而讓網友讚賞。

看點6:劇組完美選角!毫無違和感超入戲

而這部劇也被眾網友們大讚「選角超用心」,官方IG在2日發布主要角色成人和學生時期演員的對比圖,完全驚呆所有劇迷。

從宋慧喬 vs. 鄭知蘇、林智妍 vs. 辛叡恩、朴成勳 vs. 宋炳根、金曦歐拉 vs. 裴江熙、車珠英 vs. 宋智友、金建宇 vs. 徐佑赫的照片對比圖中,可以明顯感受到劇組當初在挑選演員,不僅僅是看演技,還觀察了每個演員的五官、神韻和氣質等,只能讚嘆劇組的用心。

看點7:金編筆下道盡貧富差距的經典金句

金編過去在作品中總能創造出讓劇迷們回味無窮的經典台詞,當然在《黑暗榮耀》也不例外。劇中殘酷的霸凌以及現實的無情等情節,不單只是故事令人心碎,透過金編筆下的文字以及喬妹沉穩卻帶著無限淒涼感的旁白,每字每句都深深地刻在劇迷們的心中,久久揮之不去。

「從今天我的夢想就是妳,我們一定要再見喔,朴涎鎭。」女主角文同珢在歷經可怕的校園霸凌過後,咬著牙誓言復仇,當著霸凌者朴涎鎮面前說的話;這些台詞不只是劇情需要,更厲害的是讓我們反思所謂貧富差距、校園霸凌、復仇的代價等。

看點8:年下奶狗「李到晛」黑化為愛復仇

這部劇雖然主要以報復過往的加害者為主軸,但感情戲份還是不可少,畢竟這是金銀淑編劇她過去可是打造出不少經典愛情劇,而這次找來「姊弟戀專業戶」李到晛與女神宋慧喬搭配,劇中飾演整形醫師「朱如炡」,是醫院院長之子,但父親卻被病患給殺害,讓他對犯人懷有恨意而必須接受心理治療。

李到晛這次算是突破自己過去以往暖男小鮮肉的形象,飾演內心深藏很多故事,但為了守護心愛的人,願意成為幫助她復仇的劊子手。

看點9:隱藏版人物竟是最新《單身即地獄2》參加者?

其實同珢並非第一個被涎鎮欺負的學生,在她之前還有位「尹昭熙」也是這樁校園暴力事件的受害者,她長期忍受被電棒捲燙傷的苦痛,到藥局買藥時還焦慮地不停抓著重傷的手臂,雖然戲份相當少,但卻對這位配角很眼熟?原來她就是最近有出演熱門戀綜《單身即地獄2》的李素伊。

李素伊她去年畢業於漢陽大學電影系,近期和演員經紀公司Saram娛樂正式簽約,成為趙震雄、嚴正化、秀英等人的師妹,除了《黑暗榮耀》這部之外,她也有出演Disney+《災後調查日誌》,看樣子絕對會是個可期待的明日之星。

看點10:金編應援所有受害者,劇名深具意義