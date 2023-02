排除家人和伴侶，你的通訊錄裡有沒有至少三個緊急狀況時可以聯絡的朋友？

文:Nessy妮西的身心之旅

翻開手機的聯絡人或通訊軟體看看,再告訴我。 假設此刻你突然發生了狀況,你可不可以有至少三個,馬上想到並打電話的人? 那個人既不是你的家人、也不是你的伴侶、曖昧對象或工具人,而是存在於你生活圈的朋友。

如果你沒有辦法當下就反應的話,那麼在新的一年,你也許應該學著如何經營一段長久的關係,並學習在人際關係上的斷捨離。

讓我開始檢視自己「人際關係」的起因,是曾被一位「朋友」攻擊,對方因不認同我發佈影片中的觀點,用學歷直接否定也不願論證,且並公開在社群媒體上對我展開人身攻擊。

我其實非常歡迎專業性的討論,因為運動健身的學術無崖,如果對方的觀點確實有理有據,並是對的,那麼就應該虛心地接受和改正。

而在這個事件中,雖然對方的指控不實,方式還帶有很強烈的個人情緒色彩;不過好在,這事情也讓我開始反思自己為何會交友不慎的原因。

在心理學上有一種人格叫做「討好者」(Pleaser)。討好者一貫待人處事的態度是四海之內皆朋友,再怎麼樣,也要給人留下好印象;在展開一段關係時,討好者並不會設下框架和界線,他們會試著去理解他們對事物的看法並接納對方的個性。

我曾是這樣的人,即使很多時候,內心的高敏感直覺已經隱隱在心裡告訴我:

然而,我心裡的「討好者」和「道德聖母」常會跑出來會安慰自己:

長期的討好者心態,對交友將會產生以下影響:

對每個人都好,就代表著沒有界線,也沒有主次,也會漸漸失去那些真心看重你的朋友。

我們的人際關係圈就好像飛鏢的標靶,而認清人際關係,每一圈的主次很重要,而這個圓圈的每一層,就是你應該清楚:花多少時間和精力在哪些人身上的地方。

有些人會錯誤地將自己的精力和時間,花大量時間用在核心圈以外的朋友身上,或錯誤地以為圈外朋友也一樣會這樣對待自己,反而把明明是在標靶核心圈子的朋友忽略。

很多人會去迎合不符合自己價值觀的事物,或是出於低落的自我價值,想要討好對方,而不想要拒絕、錯過任何一個新的機會和邀約。但久而久之,在核心圈內的朋友會覺得不被重視,那麼漸漸地也就不會把時間和精力花在自己的身上了。

我們相信人際圈子是變動的,並不排除外圈的人,會慢慢因為彼此願意投入時間,越走越近;也不排除圈內的人會漸漸淡出。然而除了環境因素,絕大部分人際關係變動的原因,是在於彼此沒有投入和經營。

不知道你們身邊是不是有這樣一些人, 你們曾經因為價值觀或彼此能接納包容走在一起,對方在你們的生命中佔了很重要的位置,然而久而久之,那種感覺就淡掉了。或曾經因為某些事情不合,後來也沒有再試著重新花心思修復,於是你安慰自己:沒關係,應該是彼此觀念不合,下一個會更好。

然而事實真的是這樣嗎?

我們必須清楚,生命中必然會不斷出現新的朋友,任何一段長久穩定的朋友關係,都需要投入大量的「精力」「時間」去維繫。

然而人的時間和精力是有限的,倘若自己沒有分清楚關係中的主要和次要,就很容易陷入「時間都花在不對的人身上」。這就像感情上的渣男渣女、「時間管理大師」,最後會因為誰都想要,而失去那些真心對待自己的人。

一段良好並穩定的朋友關係,必須要有以下特點:

即使彼此再怎麼忙,也依然會排出時間見面,平時不止於日常的關心,而是注 重「品質」的內心交談和鼓勵,彼此都想要好好地維繫並經營這段關係。

那種很多人嘴上說 「我是為你好」的道德綁架,並不是真心接納。而只是為自己好。 為對方好,就不應該將自己的「道德標準」和對事物的看法,強加在對方身上。

而當出現「價值觀」或 「事物理解」上的差異時,也並不會因此否定對方這個人的人格本身。

在討論事情上,尊重差異和包容很重要。這裡舉個例子:如果一個朋友是遲到大王,他的行為影響到了身邊的人,

但對方平時在其他事情上,卻並不是一個常不守承諾的人,那麼可以透過了解對方這次為什麼遲到,是不是這次發生了什麼緊急的事情,並看對方有沒有意識到自己的問題,為了兩個人未來的共同方便和需要,下次是不是可以折衷,改善這一點? 這個很重要。

對某件事情的觀念曾經不合,然而你不會因此而開始「否定對方的價值」,認為對方是因為「不喜歡你這個人」才反對你對這件事情的看法。

很多人在遇到事情的時候,都容易將「情緒帶入進事件」進行處理,我們都知道,每個人都會有情緒,而如何在過程中,持續朝著共同想要變好的方向去解決事情努力的心,這才是友情真正能夠帶來的價值。

The grass is greener only when you water it, same as the relationship :)

(一段關係,唯有投入時間去經營,才會漸漸變好)