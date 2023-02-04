排除家人和伴侶，你的通訊錄裡有沒有至少三個緊急狀況時可以聯絡的朋友？
我們想讓你知道的是
人的時間和精力是有限的，倘若自己沒有分清楚關係中的主要和次要，就很容易陷入「時間都花在不對的人身上」。這就像感情上的渣男渣女、「時間管理大師」，最後會因為誰都想要，而失去那些真心對待自己的人。
翻開手機的聯絡人或通訊軟體看看，再告訴我。 假設此刻你突然發生了狀況，你可不可以有至少三個，馬上想到並打電話的人？ 那個人既不是你的家人、也不是你的伴侶、曖昧對象或工具人，而是存在於你生活圈的朋友。
如果你沒有辦法當下就反應的話，那麼在新的一年，你也許應該學著如何經營一段長久的關係，並學習在人際關係上的斷捨離。
讓我開始檢視自己「人際關係」的起因，是曾被一位「朋友」攻擊，對方因不認同我發佈影片中的觀點，用學歷直接否定也不願論證，且並公開在社群媒體上對我展開人身攻擊。
我其實非常歡迎專業性的討論，因為運動健身的學術無崖，如果對方的觀點確實有理有據，並是對的，那麼就應該虛心地接受和改正。
而在這個事件中，雖然對方的指控不實，方式還帶有很強烈的個人情緒色彩；不過好在，這事情也讓我開始反思自己為何會交友不慎的原因。
在心理學上有一種人格叫做「討好者」（Pleaser）。討好者一貫待人處事的態度是四海之內皆朋友，再怎麼樣，也要給人留下好印象；在展開一段關係時，討好者並不會設下框架和界線，他們會試著去理解他們對事物的看法並接納對方的個性。
我曾是這樣的人，即使很多時候，內心的高敏感直覺已經隱隱在心裡告訴我：
跟他相處好累，好想要遠離......
他怎麼這麼多負能量，好痛苦喔。
然而，我心裡的「討好者」和「道德聖母」常會跑出來會安慰自己：
沒事，也許只是我自己想太多。
人家現在需要幫助和陪伴，自己要多點耐心啦。
長期的討好者心態，對交友將會產生以下影響：
- 自己越來越疲憊。因為有的時候那些負能量你沒有能力消化，也無法幫忙分擔。
- 開始對人際關係產生恐懼。你不再清楚誰是真心誰是假意，因為害怕受傷，接下去的相處，自己也會有了盔甲。
- 明明是一群人，卻會越來越孤單。不經篩選地，參與不適合的聚會，在不適合的人群中，並找不到可以信任的人傾訴。
- 無法真正向對的人求助。當自己落在和價值觀相左的圈子裡，對方又不是一個能夠真正去理解你的想法的人，那麼在傾聽的時候，只會用自己的經驗和一套，試圖糾正或改變你 : 一定是因為你____，所以你才會____。
對每個人都好，就代表著沒有界線，也沒有主次，也會漸漸失去那些真心看重你的朋友。
我們的人際關係圈就好像飛鏢的標靶，而認清人際關係，每一圈的主次很重要，而這個圓圈的每一層，就是你應該清楚：花多少時間和精力在哪些人身上的地方。
有些人會錯誤地將自己的精力和時間，花大量時間用在核心圈以外的朋友身上，或錯誤地以為圈外朋友也一樣會這樣對待自己，反而把明明是在標靶核心圈子的朋友忽略。
很多人會去迎合不符合自己價值觀的事物，或是出於低落的自我價值，想要討好對方，而不想要拒絕、錯過任何一個新的機會和邀約。但久而久之，在核心圈內的朋友會覺得不被重視，那麼漸漸地也就不會把時間和精力花在自己的身上了。
我們相信人際圈子是變動的，並不排除外圈的人，會慢慢因為彼此願意投入時間，越走越近；也不排除圈內的人會漸漸淡出。然而除了環境因素，絕大部分人際關係變動的原因，是在於彼此沒有投入和經營。
不知道你們身邊是不是有這樣一些人， 你們曾經因為價值觀或彼此能接納包容走在一起，對方在你們的生命中佔了很重要的位置，然而久而久之，那種感覺就淡掉了。或曾經因為某些事情不合，後來也沒有再試著重新花心思修復，於是你安慰自己：沒關係，應該是彼此觀念不合，下一個會更好。
然而事實真的是這樣嗎？
我們必須清楚，生命中必然會不斷出現新的朋友，任何一段長久穩定的朋友關係，都需要投入大量的「精力」「時間」去維繫。
然而人的時間和精力是有限的，倘若自己沒有分清楚關係中的主要和次要，就很容易陷入「時間都花在不對的人身上」。這就像感情上的渣男渣女、「時間管理大師」，最後會因為誰都想要，而失去那些真心對待自己的人。
如何對你的「核心交友圈」進行自我檢查？
一段良好並穩定的朋友關係，必須要有以下特點：
- 再忙也會安排時間給對方
即使彼此再怎麼忙，也依然會排出時間見面，平時不止於日常的關心，而是注 重「品質」的內心交談和鼓勵，彼此都想要好好地維繫並經營這段關係。
- 你們對事情的出發點，是基於尊重和接納
那種很多人嘴上說 「我是為你好」的道德綁架，並不是真心接納。而只是為自己好。 為對方好，就不應該將自己的「道德標準」和對事物的看法，強加在對方身上。
而當出現「價值觀」或 「事物理解」上的差異時，也並不會因此否定對方這個人的人格本身。
- 求同存異，不放棄平等的溝通
在討論事情上，尊重差異和包容很重要。這裡舉個例子：如果一個朋友是遲到大王，他的行為影響到了身邊的人，
但對方平時在其他事情上，卻並不是一個常不守承諾的人，那麼可以透過了解對方這次為什麼遲到，是不是這次發生了什麼緊急的事情，並看對方有沒有意識到自己的問題，為了兩個人未來的共同方便和需要，下次是不是可以折衷，改善這一點？ 這個很重要。
- 相處寬容，對事而不對人
對某件事情的觀念曾經不合，然而你不會因此而開始「否定對方的價值」，認為對方是因為「不喜歡你這個人」才反對你對這件事情的看法。
很多人在遇到事情的時候，都容易將「情緒帶入進事件」進行處理，我們都知道，每個人都會有情緒，而如何在過程中，持續朝著共同想要變好的方向去解決事情努力的心，這才是友情真正能夠帶來的價值。
The grass is greener only when you water it, same as the relationship :)
（一段關係，唯有投入時間去經營，才會漸漸變好）
新年大掃除，或許受困於人際關係的你，要明白：「斷捨離」，是為了將自己的好，留給真正在乎，且值得的人。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析公司也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
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