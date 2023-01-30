2023/01/30,
影劇

《阿凡達：水之道》成為全球影史票房第4高電影，詹姆斯卡麥隆3部作品突破20億美元創紀錄

《阿凡達：水之道》成為全球影史票房第4高電影，詹姆斯卡麥隆3部作品突破20億美元創紀錄
《阿凡達：水之道》劇照｜Photo Credit: 二十世紀影業

我們想讓你知道的是

《阿凡達：水之道》目前在北美上映7個星期，無懸念的這7周全數都是當週票房冠軍，而目前累積票房也已突破20億美元大關，綜觀影史票房前4名的電影，就有3部來自詹姆斯卡麥隆得執導作品，除了《阿凡達：水之道》之外，還包含冠軍29.23億美元的《阿凡達》的、季軍21.94億美元的《鐵達尼號》，而依照《阿凡達：水之道》的票房累積狀況，超越《鐵達尼號》也僅是時間的問題。至於前4名唯一一部不是詹姆斯卡麥隆的電影，是《復仇者聯盟：終局之戰》，但其實這幾部作品都師出同門。

由詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》已經於去（2022）年底12月14日陸續於各國上映，上映之後，《阿凡達：水之道》的票房一路狂飆，統計至今全球票房累積已來到21.16億美元，超越《STAR WARS: 原力覺醒》的20.71億美元，正式成為全球影史票房第4高的電影。

而綜觀影史票房前4名的電影，就有3部來自詹姆斯卡麥隆的執導作品，除了《阿凡達：水之道》之外，還包含冠軍29.23億美元的《阿凡達》的、季軍21.94億美元的《鐵達尼號》，而依照《阿凡達：水之道》的票房累積狀況，超越《鐵達尼號》也僅是時間的問題。

至於前4名唯一一部不是詹姆斯卡麥隆的電影，是27.99億美元的《復仇者聯盟：終局之戰》，不過值得一提的是，這4部作品目前皆在迪士尼旗下，也讓迪士尼成為名符其實的票房巨獸。

《阿凡達：水之道》目前在北美上映7個星期，無懸念的這7周全數都是當週票房冠軍，上週五至週日，此片在北美3600家電影院放映，增加了1570萬美元的票房，至今北美累積6.2億美元。

倘若單看北美地區，《阿凡達：水之道》目前排在第11名的位置，前面的作品依序為《STAR WARS: 原力覺醒》（9.36億美元）、《復仇者聯盟：終局之戰》（8.58億美元）、《蜘蛛人：無家日》（8.14億美元）、《阿凡達》（7.85億美元）、《捍衛戰士：獨行俠》（7.18億美元）、《黑豹》（7億美元）、《復仇者聯盟：無限之戰》（6.78億美元）、《鐵達尼號》（6.59億美元）、《侏羅紀世界》（6.53億美元）、《復仇者聯盟》（6.23億美元）。

從北美的影史票房來看，從《星際大戰》系列出身的《STAR WARS: 原力覺醒》仍舊是不動的票房冠軍，也代表此系列對於北美觀眾的情懷超過《復仇者聯盟》系列以及《阿凡達》系列，而《STAR WARS: 原力覺醒》全球票房20.71億美元，光是北美地區票房佔比就已將近5成，相對國際市場，北美觀眾仍是對於《星際大戰》較為買單。

回到《阿凡達：水之道》，在北美以外所謂的海外市場，則是來到14.96億美元，倘若扣除北美票房，僅算國際市場，《阿凡達：水之道》超越了《復仇者聯盟：無限之戰》（13.69億美元），目前僅次於《阿凡達》（21.37億美元）、《復仇者聯盟：終局之戰》（19.39億美元），位居第四名。

至於台灣部分，截至本月29日票房突破7億新台幣，超越《捍衛戰士：獨行俠》的7.34億新台幣也僅是時間問題，將成為2022全台灣最賣座電影。

而從全球（北美加上國際）票房來看，《阿凡達：水之道》的21.16億美元，當然也已經超越《捍衛戰士：獨行俠》的14.88億美元，成為去年發行的電影之中，全球票房最高的作品；同時也趕過2021年《蜘蛛人：無家日》的19.16億美元，成為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時代票房最高的電影。

不過值得一提的是，《蜘蛛人：無家日》並未在中國上映，而中國是漫威電影的主要市場，也因此《蜘蛛人：無家日》未能突破20億美元大關。《阿凡達：水之道》能夠進軍中國市場，對於票房是一大助力。

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Photo Credit: 二十世紀影業提供
《阿凡達：水之道》劇照

而據傳《阿凡達：水之道》斥資3.5億美元打造，成為影史最昂貴的大片之一，並至少花費1億美元用於相關行銷。算上戲院分潤等複雜計算之後，分析師估計盈利門檻略低於15億美元，檢視目前《阿凡達：水之道》的票房成績，也代表此科幻續作已經正式實現盈利讓詹姆斯卡麥隆公開喊話「希望《阿凡達：水之道》成為影史票房收入第3或第4高的電影」順利成真。

相隔13年再度推出的系列續作《阿凡達：水之道》，從票房檢視相當輝煌，除了票房之外，在甫公布入圍名單的第95屆奧斯卡，《阿凡達：水之道》也入圍了最佳影片、音效、視覺效果、美術設計等4項大獎，而目前在視覺效果的項目上，也被各界看好抱獎而歸。

票房狂飆的《阿凡達》系列，也訂為是一個五部電影的長篇計畫，除了已經上映的《阿凡達》、《阿凡達：水之道》之外，還有三集未命名的《阿凡達》系列作即將問世，預計在2030年前全數推出。

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Photo Credit: 二十世紀影業提供
《阿凡達：水之道》劇照

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核稿編輯：翁世航


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