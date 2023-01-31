國人過年後平均增加1.7公斤，14個減肥方法讓你穿回年前的褲子
我們想讓你知道的是
福部曾調查，有6成3的民眾過年期間不會特別注意自己體重，以致國人在過年後平均增加1.7公斤，最多增加達5公斤，也讓「年後減肥」成為許多人每年想開心過年、又不想年後煩惱的新年希望。這邊提供12個年後減肥方法，讓您在日常生活中就可以快速又健康地瘦身。
文： 曹嘉儀
資料查核：Hello 醫師
怕過年不小心吃太多？衛福部曾調查，63%的民眾過年期間不會特別注意自己體重，以致國人在過年後平均增加1.7公斤，最多增加達5公斤，也讓「年後減肥」成為許多人每年想開心過年、又不想年後煩惱的新年希望。
《Hello醫師》整理出14個年後減肥方法，讓您在日常生活中就可以快速又健康地瘦身。
方法1：多喝水
多喝水對健康與減肥來說都是十分重要的，多喝水可以自然地抑制食慾，進而減少攝取過多的熱量；此外還能預防便秘、提升新陳代謝，排出體內累積的老廢物質。
成人每日喝水量公式：體重（公斤） x 30～40cc／日 50公斤的成人要喝 1,500～2,000 cc 的水
方法2：戒飲料與酒精
過年期間，很容易就會攝取酒精、汽水等高熱量飲料，這些飲料會提供大量的糖分和熱量，從而導致體重增加。此外，飲酒有助提升食慾，進而使體重增加；如果想年後快速減回原本的體重，最好先停止喝飲料的習慣。
方法3：減醣
年節期間到處都是甜食，容易攝入過多糖分，而這正是體重增加的常見原因。與其享受眼前每一道美食，不如專注於你最喜歡的。另外，試著多花點時間細細品嘗你愛的甜點，這可能會讓你感覺更滿足，也比較不會吃得過多。
方法4：充足的睡眠
研究指出，睡眠不足的人更容易餓、運動也更少。較少的睡眠會增加飢餓激素水平，最終造成熱量攝取增加。此外，睡眠不足與新陳代謝降低也有關。
方法5：補充維生素B
維生素B群是易胖體質的救星，有助加速脂肪燃燒、代謝速度，避免熱量轉成脂肪囤積。由於澱粉正是維生素B重要的來源，許多人減肥常將澱粉排除在外，導致體內維生素B不足、脂肪代謝速度緩慢，因此可透過補充維生素B群，提升減肥效率。
方法6：專心吃飯
研究顯示，吃飯一心多用會無法即時察覺飽足感，而更容易暴飲暴食；為防止這種情況，用餐時請保持專心，不用使用或觀看手機、電視。研究顯示，那些有著專心吃飯習慣的人，體重增加的可能性較低。
想減重記得專心吃飯，遠離手機、電視等令人分心的物品。緩慢且徹底地咀嚼，幫助身體更好地識別飽足感。
方法7：補充足夠蛋白質
蛋白質有助增加飽足感，降低大腦對高脂肪、高糖食物的食慾。研究發現，早餐攝取充足的蛋白質有助減重。根據衛福部「國人膳食營養素參考攝取量」，國人每日蛋白質建議量：成人為體重* 1.1 g/kg，70歲以上老人則是體重* 1.2 g/kg。
- 成年人：體重（公斤）x 1.1克的蛋白質（一位60公斤的人每天至少吃66克的蛋白質，以此類推）
- 70歲以上：體重（公斤）x 1.2克的蛋白質（一位60公斤的人每天至少吃72克的蛋白質，以此類推）
小提醒：高蛋白質食物，如肉、蛋類，或是牛奶會刺激胃酸分泌，延緩腸胃蠕動時間，讓腸道有飽足感，但若早餐長期缺乏碳水化合物（醣類），可能會出現新陳代謝異常的現象，嚴重甚至會影響肝腎功能。
方法8：用較小的容器盛裝食物
研究指出人們傾向於從較大盤子裡攝取更多食物，進而攝取過多熱量；應對方法是一開始就以較小的容器盛裝自己要吃的食物，以達到控制熱量的目的。
方法9：多吃原型食物，避免加工食品
研究顯示加工食品因為缺乏膳食纖維，容易讓人無意間吃攝取過多的熱量。此外，該研究還指出加工食品會引發大腦分泌多巴胺，讓人產生愉快的感覺，造成上癮。
方法10：多吃高纖食物
膳食纖維是維持飽足感的重要營養素，對於連假大魚大肉後的族群，是再適合不過的選擇。增加膳食纖維可以減少卡路里攝入量，有助防止體重增加。常見的膳食纖如地瓜葉、芹菜、花椰菜、豆苗、燕麥、糙米、豌豆。（延伸閱讀：高纖維食物排行榜出爐！苦瓜膳食纖維含量超高，高麗菜竟倒數）
方法11：定期量體重
養成定時量體重的習慣也是一個簡單的小技巧，可讓您在體重明顯增加前採取行動。研究指出，經常量體重的人比不量的人更能保持或減輕體重。有些人偏好每天量體重提醒自己，也有人更喜歡每週量一到兩次，最重要的是找到自己最平衡的頻率。
方法12：尋找減重夥伴
有共同一起減肥目標的夥伴可以互相督促、激勵，增加減重的成功率，找位與你目標相近的夥伴，訂定每日喝水量、運動時間，互相傳每日飲食照片給對方，有位減肥夥伴能讓你在假日也保持節制。
看完了「12個年後不運動的減肥方法」，《Hello醫師》加碼補充兩個運動的習慣，若體力與時間允許，這兩個運動習慣也可以提升您的減重的效率與健康。
方法13：間歇性運動
胰島素的功能是將過高的血糖轉化成脂肪，如果胰島素分泌過多，脂肪累積也會變多，因此提高胰島素敏感性，是減脂成功的關鍵鑰匙。研究證實運動可以提高胰島素敏感性，即使快走也有幫助。
高強度間歇性運動，是由高強度的爆發性運動，與短暫休息所組成，可在短時間內達到最大心跳率，快速並持續燃脂，一般總時間長約20～45分鐘，適合時間不多的上班族。運動的動作和休息時間並沒有規定，通常會以較短的運動時間，配上較長的休息時間，例如持續1分鐘的高強度動作與3~5分鐘的休息。（延伸閱讀：胰島素阻抗症狀不明顯、無徵兆！靠飲食運動逆轉勝）
方法14：規律運動
在嘗試上述預防年後變胖方法之餘，維持良好運動習慣對身體健康還是有極大幫助，建議可參考衛福部國民健康署的「生活化運動」原則，每天運動至少30分鐘，或可採取分段方式累積運動量，效果與一次做完一樣；不過，每次至少要連續10分鐘。例如每天應至少運動30分鐘，可以拆成2次15分鐘，或3次10分鐘完成。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。