2023/01/30,
政治

金像獎影后春夏疑聲援「白紙運動」遭封殺

金像獎影后春夏疑聲援「白紙運動」遭封殺
Photo Credit: GettyImages

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報導指出，去年11月中國爆發反疫情封控示威時，不少學生站出來力挺，春夏當時就在微博轉發貼文寫下「孩子們站出來了，大人們應該保護他們。不要做可恥的大人」。

（中央社）中國30歲女星春夏曾奪下香港電影金像獎影后，卻疑似遭官方封殺，除被刪除新片演出名單，央視春晚節目也無身影，原因疑與她曾在網路上留言支持去年爆發的反封控白紙運動有關。

《香港01》今天報導，近日有眼尖網友發現，春夏參演的新片《風再起時》出演名單中，名字已被消失，另原本央視春晚的節目名單中原有春夏，但節目正式播出後，卻未見她的身影，疑似被官方封殺。

報導指出，去年11月中國爆發反疫情封控示威時，不少學生站出來力挺，春夏當時就在微博轉發貼文寫下「孩子們站出來了，大人們應該保護他們。不要做可恥的大人」。

此外，春夏還回覆一名聲援反封控示威的媒體人，表示：「甚麼也做不了的我們，只能在家跺腳掉眼淚。」不過她的言論在不久後陸續刪除，有網友猜測是微博系統封鎖她的貼文，因此，近日種種跡象，讓網友猜測春夏可能已被封殺，引起熱議。

春夏2015年與港星郭富城合作拍攝《踏血尋梅》大開知名度，還拿下金像獎影后寶座，之後2人又再度合作拍攝新電影「風再起時」，另一位港星梁朝偉也有參與，預計元宵節在中國上映。

據《美國之音》今天報導，中國反對清零政策的抗議行動（也稱白紙運動或白紙革命）爆發已滿2個月。中國政府近期透過逮捕關押和審訊恐嚇一批參加抗議的學生和記者來鎮壓這場影響深遠的運動。

報導表示，目前仍有一些抗議者下落不明，北京一位白紙運動參與者者匿名對《美國之音》表示，目前當局高壓恐嚇非常嚴重。

若干國際團體和機構敦促北京當局立即釋放全部被捕的抗議者和記者，讓他們回家與親人團聚，並以實際行動來確保新聞自由和公民的言論自由。

新聞來源：中國女星香港影后春夏 疑聲援白紙運動遭封殺

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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