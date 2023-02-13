《不只存活，還要樂活》：連我90歲的阿嬤都能減肥19公斤，你沒有理由做不到！

文：財團法人台灣癌症基金會

連我90歲的阿嬤都能做到，你沒有理由做不到！

「水喔！阿嬤！從82公斤瘦到63公斤了！」網路上人氣營養師Sunny（本名黃君聖），2020年開始帶著阿嬤、媽媽一起透過均衡飲食減重，影片一出，點閱率直破百萬，三代同堂一起實踐營養的做法，也跳脫一般人對營養衛教影片的想像。

飲食控制至今，即將滿三年，「連我阿嬤都能成功，你一定也可以！」一番話鼓勵許多網友重新正視飲食習慣，揪全家一起健康吃。

讓我們一起學習該如何透均衡飲食，為自己跟家人打造抗癌力、遠離慢性病！

飲食要固根基，別為了速成迷信偏方

不管是防癌、抗癌還是追求健康，均衡飲食是一切根本。聽起來簡單，做到的人卻很少。

健康沒有速成公式，許多人的身體一有狀況，就想要依賴偏方、保健食品讓自己快點好起來，反而本末倒置。均衡飲食是身體的根基，只要基底打好了，後續的保健才有加分效果。

一開始，要有一個懂得選擇食物的頭腦，瞭解什麼是六大類食物，包含全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類及油脂與堅果類。看懂什麼食物有蛋白質，什麼碳水化合物成分太高，認識後就能分辨該怎麼吃？能吃多少？

以蔬果為例，現代人蔬果攝取普遍不足，許多癌症、慢性病都跟飲食有關。

蔬果中含有各種植化素，具有抗氧化的功效。例如紅色蔬果帶有茄紅素、類胡蘿蔔素，有助保護心血管健康；白色蔬果有豐富含硫有機化合物，可以增加免疫力、降低癌症發生；黑紫色的蔬果則有花青素，能有效對抗自由基。

有了正確的觀念，接著就是打造一個健康飲食環境，無論是自煮或是外食，都要選對食物。調整飲食的同時，建議能循序漸進，若是想著一次就調整到位，反而容易造成壓力而失敗。可以採取「八二法則」，80％吃健康的食物，20％吃愛吃的美食，例如一週當中，平日注意每餐飲食，週末選一天不用特別忌口。像我也還是會喝珍珠奶茶、吃韓式炸雞，關鍵在於「量」，而非完全不能碰。

飲食的改變就像是跑馬拉松，而不是百米衝刺，要循序漸進才有辦法走得長久。

想改變長輩的飲食習慣，先從陪伴開始

以前物資缺乏，養成阿嬤節儉的習慣，不論飲食是否均衡、清淡，她一定會把食物吃完，長期高油、過鹹，導致除了有「三高」之外，體重、體脂也過高，身高只有150公分的她，居然有將近80公斤重，還經歷過三次中風。

2019年，我開始幫助阿嬤調整飲食，因為沒有住在一起，只能夠在她短暫來台北時才能進行，無法持續實踐。

後來因為慢性病控制不佳而住院，看著她在醫院吃飯時，連菜都夾不起來，心想一定要幫助她恢復健康。後來她搬到台北與我們同住，我開始跟著媽媽一起幫阿嬤準備三餐、均衡定量，也不再高油、高鹽。現在她的整體狀態良好，不只氣色變好，血脂跟血糖的數值還被醫師誇獎控制得很好。

我將幫助阿嬤減重的過程拍成影片，媽媽也因為飲食調整而順利瘦身，看到網友們的回饋，也讓她們更有動力繼續維持。比起過去只是一直嘮叨要吃得更健康，反而讓她們更有壓力，不如透過實際陪伴開始，每一餐跟著她們吃，一起建立新習慣。一旦她們感受到身體的變化，就會有信心繼續走下去。

執行的過程中，也記得紀錄下來。無論是寫成日記，或是拍成影片給自己看都好，也可以跟身旁的親友宣布你要做這件事情，就能有更多動力督促自己做到。先求有再求好，慢慢就能夠養成習慣。

身體是誠實的，只要你對它好，它就會回饋給你。

高齡長輩、慢性病患者執行飲食控制時，務必先諮詢專業人員

在幫阿嬤控制飲食時，採取緩慢方式進行，避免一下子大幅度減少食物份量，並且早晚測量血糖值，觀察血糖是否安定。剛開始，阿嬤體重下降得非常緩慢，讓我們一度感到挫折，經由持之以恆的實踐、堅持，時間一拉長，效果就很明顯。這段期間，阿嬤也定期回醫院檢查，與醫師保持密切的討論。

一般糖尿病、慢性病等患者，建議進行飲食調整前，也尋求專業人員的評估與協助。

成為營養師後，我希望透過影片傳播正確資訊。拍影片時，不再是丟出艱澀的專有名詞，而是轉換成大眾都能夠聽懂的語言，幫助大家用簡單的方式，在生活中一一實踐。

每當影片上架後，都會收到許多網友正面回饋。曾有網友說，若能早點看到影片，就能知道如何幫助長輩改善飲食，不用因為慢性病臥床多年，也更懂得提早正視自己的身體、照顧自己的健康。只要多一個人改變，我就會覺得努力做營養衛教這件事，很有意義。

結合運動與營養，讓健康生活不再遙不可及

想要有健康的生活，除了飲食外，運動也不可或缺。所以我也考取健身教練執照，希望結合運動與營養，帶給大家更多實用的生活實踐方式。

接下來我預計要辦一個家庭減脂比賽，邀請爸爸、媽媽、表弟跟我一起拍影片，用正確飲食跟運動的方式，讓體脂肪維持在健康的範圍。

最後，也想分享給大家一句話：「飲食觀念若不正確，僅以藥物控制的效果非常有限；當飲食觀念正確時，就能有效減少藥物控制，甚至不需要再吃藥。」

比起好的藥物，我們更需要的是好的食物，只要透過正確飲食就能改善健康，每個人都可以做到！

採訪後記：

「哈囉！大家好，我是Sunny營養師，送你營養吃！」這是他每次影片的招牌開頭。黃君聖說從小英文名就是Sunny，跟台語的「送你」正好發音很接近，希望透過有趣的影片，把營養知識送給更多人。

也正如Sunny在英文中代表的「陽光」，未來的他也將帶這份助人信念，像暖陽般持續散播正確的營養觀念，照亮更多家庭的健康。

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