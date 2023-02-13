《不只存活，還要樂活》：連我90歲的阿嬤都能減肥19公斤，你沒有理由做不到！
我們想讓你知道的是
「水喔！阿嬤！從82公斤瘦到63公斤了！」網路上人氣營養師Sunny，2020年開始帶著阿嬤、媽媽一起透過均衡飲食減重，三代同堂一起實踐營養的做法，也跳脫一般人對營養衛教影片的想像。「連我阿嬤都能成功，你一定也可以！」一番話鼓勵許多網友重新正視飲食習慣，揪全家一起健康吃。
文：財團法人台灣癌症基金會
連我90歲的阿嬤都能做到，你沒有理由做不到！
「水喔！阿嬤！從82公斤瘦到63公斤了！」網路上人氣營養師Sunny（本名黃君聖），2020年開始帶著阿嬤、媽媽一起透過均衡飲食減重，影片一出，點閱率直破百萬，三代同堂一起實踐營養的做法，也跳脫一般人對營養衛教影片的想像。
飲食控制至今，即將滿三年，「連我阿嬤都能成功，你一定也可以！」一番話鼓勵許多網友重新正視飲食習慣，揪全家一起健康吃。
讓我們一起學習該如何透均衡飲食，為自己跟家人打造抗癌力、遠離慢性病！
飲食要固根基，別為了速成迷信偏方
不管是防癌、抗癌還是追求健康，均衡飲食是一切根本。聽起來簡單，做到的人卻很少。
健康沒有速成公式，許多人的身體一有狀況，就想要依賴偏方、保健食品讓自己快點好起來，反而本末倒置。均衡飲食是身體的根基，只要基底打好了，後續的保健才有加分效果。
一開始，要有一個懂得選擇食物的頭腦，瞭解什麼是六大類食物，包含全穀雜糧類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、乳品類及油脂與堅果類。看懂什麼食物有蛋白質，什麼碳水化合物成分太高，認識後就能分辨該怎麼吃？能吃多少？
以蔬果為例，現代人蔬果攝取普遍不足，許多癌症、慢性病都跟飲食有關。
蔬果中含有各種植化素，具有抗氧化的功效。例如紅色蔬果帶有茄紅素、類胡蘿蔔素，有助保護心血管健康；白色蔬果有豐富含硫有機化合物，可以增加免疫力、降低癌症發生；黑紫色的蔬果則有花青素，能有效對抗自由基。
有了正確的觀念，接著就是打造一個健康飲食環境，無論是自煮或是外食，都要選對食物。調整飲食的同時，建議能循序漸進，若是想著一次就調整到位，反而容易造成壓力而失敗。可以採取「八二法則」，80％吃健康的食物，20％吃愛吃的美食，例如一週當中，平日注意每餐飲食，週末選一天不用特別忌口。像我也還是會喝珍珠奶茶、吃韓式炸雞，關鍵在於「量」，而非完全不能碰。
飲食的改變就像是跑馬拉松，而不是百米衝刺，要循序漸進才有辦法走得長久。
想改變長輩的飲食習慣，先從陪伴開始
以前物資缺乏，養成阿嬤節儉的習慣，不論飲食是否均衡、清淡，她一定會把食物吃完，長期高油、過鹹，導致除了有「三高」之外，體重、體脂也過高，身高只有150公分的她，居然有將近80公斤重，還經歷過三次中風。
2019年，我開始幫助阿嬤調整飲食，因為沒有住在一起，只能夠在她短暫來台北時才能進行，無法持續實踐。
後來因為慢性病控制不佳而住院，看著她在醫院吃飯時，連菜都夾不起來，心想一定要幫助她恢復健康。後來她搬到台北與我們同住，我開始跟著媽媽一起幫阿嬤準備三餐、均衡定量，也不再高油、高鹽。現在她的整體狀態良好，不只氣色變好，血脂跟血糖的數值還被醫師誇獎控制得很好。
我將幫助阿嬤減重的過程拍成影片，媽媽也因為飲食調整而順利瘦身，看到網友們的回饋，也讓她們更有動力繼續維持。比起過去只是一直嘮叨要吃得更健康，反而讓她們更有壓力，不如透過實際陪伴開始，每一餐跟著她們吃，一起建立新習慣。一旦她們感受到身體的變化，就會有信心繼續走下去。
執行的過程中，也記得紀錄下來。無論是寫成日記，或是拍成影片給自己看都好，也可以跟身旁的親友宣布你要做這件事情，就能有更多動力督促自己做到。先求有再求好，慢慢就能夠養成習慣。
身體是誠實的，只要你對它好，它就會回饋給你。
高齡長輩、慢性病患者執行飲食控制時，務必先諮詢專業人員
在幫阿嬤控制飲食時，採取緩慢方式進行，避免一下子大幅度減少食物份量，並且早晚測量血糖值，觀察血糖是否安定。剛開始，阿嬤體重下降得非常緩慢，讓我們一度感到挫折，經由持之以恆的實踐、堅持，時間一拉長，效果就很明顯。這段期間，阿嬤也定期回醫院檢查，與醫師保持密切的討論。
一般糖尿病、慢性病等患者，建議進行飲食調整前，也尋求專業人員的評估與協助。
成為營養師後，我希望透過影片傳播正確資訊。拍影片時，不再是丟出艱澀的專有名詞，而是轉換成大眾都能夠聽懂的語言，幫助大家用簡單的方式，在生活中一一實踐。
每當影片上架後，都會收到許多網友正面回饋。曾有網友說，若能早點看到影片，就能知道如何幫助長輩改善飲食，不用因為慢性病臥床多年，也更懂得提早正視自己的身體、照顧自己的健康。只要多一個人改變，我就會覺得努力做營養衛教這件事，很有意義。
結合運動與營養，讓健康生活不再遙不可及
想要有健康的生活，除了飲食外，運動也不可或缺。所以我也考取健身教練執照，希望結合運動與營養，帶給大家更多實用的生活實踐方式。
接下來我預計要辦一個家庭減脂比賽，邀請爸爸、媽媽、表弟跟我一起拍影片，用正確飲食跟運動的方式，讓體脂肪維持在健康的範圍。
最後，也想分享給大家一句話：「飲食觀念若不正確，僅以藥物控制的效果非常有限；當飲食觀念正確時，就能有效減少藥物控制，甚至不需要再吃藥。」
比起好的藥物，我們更需要的是好的食物，只要透過正確飲食就能改善健康，每個人都可以做到！
採訪後記：
「哈囉！大家好，我是Sunny營養師，送你營養吃！」這是他每次影片的招牌開頭。黃君聖說從小英文名就是Sunny，跟台語的「送你」正好發音很接近，希望透過有趣的影片，把營養知識送給更多人。
也正如Sunny在英文中代表的「陽光」，未來的他也將帶這份助人信念，像暖陽般持續散播正確的營養觀念，照亮更多家庭的健康。
書籍介紹
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要住得舒適，先照顧流動在空間中的能量：重新認識千年學問風水學
我們想讓你知道的是
談到風水，你會想到什麼呢？是電影或小說裡頭的師爺，尋找龍穴的畫面；還是依照大師指點，擺滿了屏風、八卦鏡、花瓶、魚缸等等開運擺設的家？你可能不知道，風水其實是一個充滿了科學依據的理論實踐。
2020年以來，全球飽受疫情威脅，接連而來的資源匱乏、戰爭、原物料價格上漲等等，不斷的測試我們的耐受力。2023年，全新的挑戰即將展開，風水可以幫助我們找到自我的定位，度過各種精神上、感情上、事業上和健康上的危機和難關。
我們可以說，想要讓身心安定、安居樂業，就要先照顧好流動在空間的能量
在山水名勝中，認識風水的奧妙
對風水老師江名萱來說，「風水」原本只是她廣泛且龐大的學習領域中的一個項目。熱愛學習的江老師，對許多事物充滿了好奇心，從武術、跆拳道，到八字命理，甚至重型機車，在先生的鼓勵和支持下，江老師都有所涉獵。「在我開始學習風水大概兩、三年後，我有機會到紫禁城旅遊。第一次去，我感到很新鮮，以前從沒想過居然有機會可以進入到皇帝的殿堂。第二次去，當大家都在四處探看的時候，我一個人走到了皇帝的龍椅前，我站在那裡，面對著大殿，突然我感覺到巨大的威儀、平靜和使命感，就好像身為皇帝，在這裡統御天下的感覺。」因為這一次的紫禁城之旅，江老師對風水的認識，產生了豁然開朗的感覺。「回台之後，我開始研究是什麼讓我有當時的感受，透過研讀古經文，我才發現紫禁的風水設計，包含了時間與空間交錯所產生的能量，正是這⼀切的解釋。因為紫禁城空間設計的方法，包括日照、月光、排水、風向等等天地之間的一切，都是為了創造一個可以永久統御天下的場域而流動。」江老師繼續補充說明道：「這就是風水，透過設計與安排，讓時間與空間的互動，打造出一個專屬皇家使用者的環境。
坊間所謂的「看風水」，常常給予人一種玄學的感覺，充滿了各種傳說與禁忌，彷彿只要不小心做錯了什麼，就會導致厄運臨頭。但在江老師的眼中，風水是古代先人智慧的傳承，是在透徹的研究了山川地理的走向，日月星辰的運行等等大自然現象之後，所歸納出來的一種「人與自然和平相處」法則。「我們居住的空間，其實是跟太陽、天地、日夜、陰陽產生連動的能量，而影響到我們的健康、感情、事業的好壞。簡單來說，當你住在一個潮濕發霉的環境，你的呼吸道會受到影響，你可能會過敏、生病，心情也因此煩躁不安，健康、感情、人際關係、事業等更會受到影響。但是當濕氣的問題被解決了，身體恢復健康，心情就會跟著平穩下來。健康、感情、人際關係、事業必然也會順利成功。同樣的道理，當空間中太陽的能量（即溫度、濕度、光照、風向等大自然能量）失調，就會影響到居住者的生理和心理狀況。而風水所要做的，就是一種預先的設計，讓空間中的能量順暢、調和，住在裡面的人，自然就能心平氣和。心氣順了，待人處事也會變得順暢，當然對事業和人際發展都大有幫助。」打破玄秘的氛圍，而是從自然能量、時間和空間的互動變化去理解風水，江老師鑽研了三十多年的風水理論，是非常講究科學與邏輯的一門學問。
一方空間，成一股能量
由於在紫禁城旅遊的頓悟，讓江老師感受十分強烈，開始日以繼夜地研究古時的風水經文。所以江老師的風水觀，都埋藏著綠能、環保、綠建築、永續、傳承等觀念。風水能量的流動，來自於設計出長遠的時間軸線與建築空間互相交錯影響，因而能夠源源不絕。
「紫禁城當時的設計，直到今日依然帶來絡繹不絕的人潮、各國的觀光客前來朝聖，更創造出高額的門票收入，帶動北京當地商業的繁榮活絡，這都是風水能量興旺的展現。甚至，可以讓六百年後的我，站在龍椅之前，都能感到能量的衝擊，那麼我們一般人的住家，同樣套用風水概念來打造，絕對是綽綽有餘。」如果再透過風水中的八卦立體空間，各種橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，對應現代建築中千奇萬變的空間和各種需求，就能打造出獨一無二、風格專屬的辦公室、住宅、廠房、別墅等等
江老師強調，在古代，大家就是⼀直在做綠建築、環保建築這些事情，聰明地利用地形、地勢，以及當地材料來建設。這樣的建築，特別能適應當地氣候，也能存在得更久，漸少建築材料的浪費。不只省下更多的能源，甚至可以循環再利用。換句話說，當房子的裡外，都以順應天地、日月能量的風水來設計，不只為使用者創造出最佳配置，更能省錢、省力、省時，避免不必要、不實用的⼀切浪費。
「地理環境和氣候的變化，對創造居住空間來說非常重要，會影響到居住的人的發展。所以你看東北四合院、江南的莊園宅院、福建三合院、土樓等等，風水並不是無中生有。」建築空間的橫型、直型、曲型、方型、圓型、矩型，會出現這些房舍設計，都是對應自己的需求，從環境中自然的取用，而且子孫代代相傳，福祿和諧。「用風水規劃居住空間，就好像植樹造林的觀念，一方面可以幫助自己，進一步達到和樂美滿的家庭⽣活，順利興旺的事業發展；另一方面更可以創造數代，甚至是數百年的永績傳承、平安富足。」
對江老師來說，一般人所需要的「風水」， 其實就是透過觀察地形、氣候和人的需求等不同之處， 設計規劃出⼀個美觀、實用、堅固合宜的空間，讓使用者可以從中獲得能量的調和、平安、健康和幸福。 「包括房舍中的擺設，也必定是符合個人的需求，講究實用度。所謂風水的設計除了追求美觀，更須有個⼈品味。 所有的擺設，也都是必須能夠達到幫助使用者生活功能的最大值，才能存在。」
我們可以大膽的想像，當我們擺脫了「人定勝天」隨便發想的傲氣，轉向更謙卑的「順應自然、取之自然、用之自然」，或許也就可以更好的達成地球環境永續發展的理想。而這樣的理想，不就是江老師的風水理論中常常強調的「明地德、立⼈紀，因變化，原始終」嗎？
關於風水，我想說的是⋯
「我在學習風水三十年的過程之中，最大的體悟之一就是古人智慧的廣大，以及學問的無窮無盡，在現在很多的古蹟、保存完整的建築中持續鑽研，可以看見的可能是一個宇宙運行的道理。真的很迷人。」人生下來，接受日月精華，受到天地日夜、一年四季的影響，因為我們居住在地球，所以天與人的相通合一，是非常自然的現象。」如同之前所述，房舍的風水，其實是與人和自然之間的運行息息相關。而這一切的連結，其實早在古代經文之中就明確記載。「天有象、地有形，上下俱成一體，此謂之化機」江老師說。
對江老師來說，研究風水的入門典籍首選，當推《青囊經》。《青囊經》成書於秦末漢初，是中國歷史上第一本有文字記載的風水經書，確立了中國「風水學」的具體思想和理論。「《青囊經》的珍貴在於，這本經書全文只有400多字，但是博大精深、簡潔明快，只講天地之間的道理，沒有故弄玄虛的地方。讓讀者可以看見風水最原始、最樸素的一面。稱《青囊經》是風水學的基礎，一點也不為過。」江老師除了感到學問的博大精深，個人在有限的時間之中，即使極盡所能，也只能以管窺天之外，另一項最大的體悟，恐怕就是人類的渺小。「地球在廣大無垠的宇宙中，不過是⼀粒塵，那我們是不是更渺小？」江老師感慨道。
「我鑽研風水三十年，也看了不少生死之事。不管是誰多麼偉大，這個世間終將忘記你的存在。我們人生大部分的煩惱，都是來自於對未來不確定的恐慌或擔憂，如果站在祖先和親人的墳上，就會明白知道，自己從何⽽來，又將從何而去。」江老師認為，父母在，人生尚有來處，父母去，人生只剩歸途。明白了這些，就更應該把握時間，透過先聖先賢的留下來的風水方法，去探求在這個人生空間中，我們需要怎樣來學習？讓自己在這趟人生的旅程中，快快樂樂、痛快地、有趣地生活下去，不枉此生。
透過理解風水，江老師看到了天地之間運行的道理，看到了人在宇宙中的位置，她更期待有機會與更多人分享所學，創建優勝空間，幫助生活或工作在其中的人，心平氣和、愉快友善，更進一步促進健康的身體、順利的事業。