環保署「淨零綠生活」指引：低碳飲食納入蔬食推廣、推「生鮮裸賣」減少一次性用品

環境資訊中心記者 陳昭宏報導

國發會在2022年底公布「2050淨零12項關鍵戰略」，相關政策仍需持續研商。環保署昨（17日）再舉辦座談會，針對「淨零綠生活」及「資源循環零廢棄」兩項關鍵戰略展開討論。不少民間團體認為蔬食推廣及一次性用品減量作為不夠積極，環保署表示，目前訂定中的綠生活指引不排除納入蔬食，今年也將開始研擬生鮮裸賣相關措施。

「低碳飲食」措施未規劃蔬食推廣，民間團體籲納入綠生活指引

國發會去（2022）年12月28日公布「2050淨零12項關鍵戰略」，先前雖已針對各項戰略舉辦溝通會議，但民間多認為討論不足，環保署昨（17日）再召開座談會，針對「淨零綠生活」及「資源循環零廢棄」兩項戰略邀請民間團體及政府部門展開討論。

其中「淨零綠生活」目標是針對各面向訂出「綠生活指引」，引導民眾行為改變。環保署管制考核及糾紛處理處（管考處）科長李奇樺指出，在六大推動面向中，飲食的改變最能立即見效，可大幅降低住商部門排放，並促進產業供給端改變。

昨日會中，許多民間團體關注環保署「低碳飲食」相關措施。台灣動物社會研究會研究員陳庭毓表示，環保署目前的規劃著重在減少浪費、降低運送里程、減用一次性餐具、有機低碳栽培等，卻忽略「植物性飲食」的推廣。他表示，生產蔬食的排碳量遠低於肉類已是明確事實，環保署卻「沒有從最關鍵角度思考」，呼籲後續納入綠生活指引。

主婦聯盟環境保護基金會代表則指出，環保署在去年溝通會議上，曾提及將針對較易達到減碳效果的「熱點」進行盤查，但至今仍未公開相關期程。建議可從公家機關、校園、軍隊的膳食著手碳盤查，「馬上可以知道這些地方的飲食有沒有符合低碳要求」，後續也能快速制定出階段減碳目標。

低碳飲食相關措施也包括減少一次性餐具，綠色和平減塑專案主任張凱婷認為，目前循環杯、循環餐盒的主責單位僅有環保署，「但這是一套新興商業模式」，應該有經濟部協助拓展產業規模。荒野保護協會代表也認為，氣候緊急狀態下，繼續維持過往的「鼓勵」已經不夠，政府即便用不了「棍子」，也應帶頭建立經濟規模。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏 台灣動物社會研究會研究員陳庭毓表示，環保署的相關規劃著重在減少浪費、降低運送里程、減用一次性餐具、有機低碳栽培等，卻忽略「植物性飲食」的推廣

農產業者標示碳足跡意願低，農委會：擬透過獎勵增加誘因

針對民團提出的疑惑，李奇樺回應，環保署目前正在訂定綠生活指引，未來不排除將「植物性飲食」納入。而針對「熱點」盤查，管考處則並未回應是否會先從飲食開始、也未提及時程規劃，僅表示還在盤點較有減碳效益的行為，未來會「逐年針對重點優先做碳盤查」。

農委會代表則表示，未來會針對乳製品、農糧產品、肉製品，鼓勵業界揭露碳足跡，希望藉此促進國人對於食物消費的碳排認識，目前也正建立各項農產品的「產品類別規則」（PCR）供業者後續計算碳排放量。

不過乳製品目前只有兩筆有碳足跡標籤，參與廠商非常稀少，綠色公民行動聯盟研究員柯乾庸質疑，「農委會要怎麼推動乳製品的碳足跡標籤，有沒有訂KPI（關鍵績效指標）？想要在多久之內推動多少公司？」

農委會代表則坦言，目前不只乳製品，其他農產品擁有碳足跡標籤的數量也很少，原因是市場誘因小、驗證成本高，「民眾如果沒有特別的認同或偏好，業者其實不會特別想做這方面（碳足跡）驗證。」農委會也表示，未來會訂定相關制度，包括補貼、獎勵業者認證，向民眾推廣碳足跡標籤。至於KPI則要等相關補貼、獎勵制度完備後才能確認。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 陳昭宏 環保署管考處科長李奇樺表示，未來有機會將植物性飲食納入綠生活指引

環團籲一次性用品減量更積極，環保署將推生鮮裸賣

針對「資源循環零廢棄」戰略，環保署資源循環辦公室簡任技正陳俊融表示，廢棄物再利用目前有「再製成材料」及「轉廢為能」兩項主要措施。後者包括將無法做成再生粒料的可燃廢棄物破碎後，做成固體再生燃料（SRF），以及透過厭氧消化使有機廢棄物產生沼氣，兩者都能用來發電。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，「這個措施是不符合永續的。」SRF來自廢塑膠、廢橡膠，燃燒碳排量和煤炭一樣很高，目前依照《再生能源條例》，若燃燒發電效率達25%以上，業者可以獲得一度電3.85元的躉購費率，等於變相鼓勵持續生產塑膠製品。

陳俊融則回應，目前焚化爐的能源效率多不到20%，製作SRF替代工業鍋爐燒煤，是希望垃圾被更妥善利用，不要再直接進入焚化爐。能源局未來也可能依照不同種類SRF料源（如一般廢棄物、農業廢棄物），訂定不同發電躉購費率。

此外，生活中的一次性用品和包裝多無法回收再利用，只能選擇焚化或做成SRF。張凱婷指出，歐盟去年11月發布立法提案，2030及2035年分別要較2018年減少5%及10%一次性包裝，且市場上的飲料、食物包裝須要有5~10%是可重複使用的。

相較而言，環保署對於一次性用品的減量目標還不夠積極，2025、2030年目標分別希望較2023年減少7500萬、2億個一次性產品，但光台北市去年底開始禁用一次性塑膠杯，就已宣布一年預計可減7600個塑膠杯。

陳俊融則表示，除了今年7月要開始施行網購包裝減量政策外，環保署今年也將與大型量販店、超市、便利商店討論生鮮裸賣的可行措施。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航