TNL+ 2023/02/12,
教育

德國高中生如何寫作文？分析布萊希特劇作的角色性格，培養思考辯證能力

德國高中生如何寫作文？分析布萊希特劇作的角色性格，培養思考辯證能力
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

寫作沒有對與錯，但是用一篇文章或戲劇文學讓同學深入角色的內心世界，是學習的重點。學生無須具有什麼文學的詞藻，但必須有分析文章或戲劇角色特色的能力。

德文課作業的內容

筆者十二年級的兒子，今（2023）年準備考專科大學（Fachabitur），說他們的德文作業要寫一篇戲劇的角色個性分析；我感到很好奇，高中生的作業竟和我們所認知的很不一樣。接著我找到他要寫作業的戲劇，有各種不同的版本演出。

這是一齣德國納粹第三帝國時期出逃15年的詩人兼劇作家布萊希特（Bertolt Brecht）的作品，第九幕名稱叫「這猶太女人」的劇作。整部劇作的劇名是《第三帝國的恐懼與悲慘》，一共有30幕。

布萊希特是1898年出生於德國奧格斯堡（Augsburg）的作家，出逃之前他的作品已在納粹德國全面禁止出版，他的著作多以正義為主題，正是因為這樣，他與合作的女同事斯特芬（Margarete Steffin）一起蒐集了納粹極權時代日常遇到的恐懼素材作為主題，用戲劇編寫的文學來訴說當代的悲慘。

納粹第三帝國的恐懼與悲慘

在這30幕的劇目中，所有的演劇人都只有身分或職業而沒有名字。其實這也是作者明示猶太人在當年德國政權是一群不具名的生存之物的表現手法。這其中有編寫到家人之間互相的猜忌，甚至父母擔心遭兒子檢舉。

而第九幕標題為「這猶太女人」，描述1935年一位猶太女人在納粹第三帝國時期的法蘭克福家中打包行李，反覆思索什麼該帶，什麼不該帶。

在這之前她已經打了好幾通電話和她的醫生與朋友告別，現在她心中充滿焦慮與猶豫，她要打包行李出發前往未知的阿姆斯特丹。她在那邊並沒有親友，但也是這樣才能脫離納粹的魔爪。她在打包時不時地反問自己，不停地在演練如何和即將回到家中的先生對話。

她其實很早就想打包行李離開德國，但一直都找不到適當的時機，也不知道去到哪裡才是安身立命之處。她一個德國女子，好好的一個家庭，就因為她是猶太人就要隻身像犯了什麼罪一樣地逃離，逃離她最愛的人和生活地好好的家庭，她不甘也不能理解，為什麼她不是金頭髮就要被社會唾棄，為什麼因為她猶太身分就該被剝奪一切所有的安適。

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