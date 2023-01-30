全球海運震撼彈！地中海航運與馬士基「2M聯盟」宣布拆夥：船舶運力過剩，聯盟不利於市場競爭

隨著疫情趨緩，海運塞港等問題慢慢消退，而過去驚人的貨櫃獲利也日益走衰。全球航運貨櫃版圖劇變，地中海航運（MSC）與馬士基（Maersk）所組2M聯盟30日發布聲明2025年1月將解體。其中，荷包滿滿的馬士基收購北美大型運輸物流公司，朝向一站式「海陸空」運送服務邁進。

全球海運震撼彈，2M宣布拆夥

航海王時代正式告終，2023年航運業恐掀起價格戰。根據倫敦海運諮詢機構（Drewry）預期，2022年世界貨櫃運價指數（World Container Index）重跌77%，不排除2023年將繼續下探。受到市場動盪影響，全球航運貨櫃版圖發生改變。由地中海航運與馬士基所組2M聯盟發布聯合聲明宣布2025年1月將解體。

2015年，地中海航運和馬士基為了要在航線上共享貨物以降低成本組成2M聯盟，而其競爭對手也成立OCEAN Alliance（中遠海運、達飛輪船、長榮海運）、THE聯盟（赫伯羅特、海洋網聯、HMM、陽明海運）。三大聯盟擁有運輸全球75%貨櫃的能力。

不過，隨著貨運量下降和船舶運力過剩的問題浮現，最終結束2M聯盟。行業內的主管告訴《華爾街日報》，當初聯盟成立是為了降低成本，並且打擊較小的競爭對手，但隨著共享產能的理由越來越少，一些船公司甚至向監管單位抱怨聯盟不利於市場競爭。

事實上，三大聯盟在2008年全球金融海嘯有穩定市場的功能，當時貨櫃量急速萎縮各大航商透過合作策略聯盟，才能達到互利雙贏，常見的型態包含運費同盟、運價穩定協定、海外聯營總處及策略聯盟等。

但是歷經塞港的黃金多頭時期，貨櫃價格開始急遽下滑，截至2022年11月全球貿易量相較於同期下降9.5%，包含電商亞馬遜（Amazon）和目標百貨（Target Corp）的企業已經將合約價砍價低於去年3分之1。

馬士基：一站式物流利潤更高

地中海航運與馬士基聯合聲明指出，自從簽署10年合約以來，情況有了很大的改變，本次終止協議可以讓2家公司繼續追求各自的「公司戰略」。

例如，馬士基開始致力於內陸供應服務，將重點放到「端對端物流運營」。馬士基北美區董事總經理Narin Phol先前強調，托運人在國內物流的支出，比國際海運高出8至9倍，因此馬士基要打通海運及陸網，朝全方位一站式綜合物流集團發展，以更好的服務賺取較高的利潤。

早在2022年9月馬士基已經開始布局，它們收購位於美國的運輸物流公司Pilot Freight Services，強化在北美運送大型貨物的能力，屆時馬士基將有能力調度北美87個交通樞紐組成的網絡，並與第三方卡車運輸公司合作，同時兼具海陸空運送的能力，它們的目標是一次將貨物送到客戶手中。

當時，馬士基首席執行長索倫斯科接受《華爾街日報》訪問時指出：「我們的客戶需要將他們的產品從中國的工廠運送到配送中心，並一直運送到消費者的家門口，而Pilot Freight也將幫助我們的大型電子商務增加新服務。」

此外，地中海航運首席執行長索倫托夫特（Soren Toft）表示，雖然2M聯盟在貨櫃市場發揮重要的作用，但是MSC已經有足夠的規模服務所有客戶。至於目前海運狀況，北美的工藝品零售商Joann指出，海運費基本上已經恢復到疫情前的水準。

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核稿編輯：翁世航