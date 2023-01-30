全球海運震撼彈！地中海航運與馬士基「2M聯盟」宣布拆夥：船舶運力過剩，聯盟不利於市場競爭
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歷經疫情中的百年航運熱潮，全球航運版圖有了劇烈的變化，地中海航運（MSC）與馬士基（Maersk）所組2M聯盟30日發布聲明2025年1月將解體。然而荷包滿滿的馬士基日前已經收購北美大型運輸物流公司，他們指出托運業主在國內物流的支出，比國際海運高出8至9倍。
隨著疫情趨緩，海運塞港等問題慢慢消退，而過去驚人的貨櫃獲利也日益走衰。全球航運貨櫃版圖劇變，地中海航運（MSC）與馬士基（Maersk）所組2M聯盟30日發布聲明2025年1月將解體。其中，荷包滿滿的馬士基收購北美大型運輸物流公司，朝向一站式「海陸空」運送服務邁進。
全球海運震撼彈，2M宣布拆夥
航海王時代正式告終，2023年航運業恐掀起價格戰。根據倫敦海運諮詢機構（Drewry）預期，2022年世界貨櫃運價指數（World Container Index）重跌77%，不排除2023年將繼續下探。受到市場動盪影響，全球航運貨櫃版圖發生改變。由地中海航運與馬士基所組2M聯盟發布聯合聲明宣布2025年1月將解體。
2015年，地中海航運和馬士基為了要在航線上共享貨物以降低成本組成2M聯盟，而其競爭對手也成立OCEAN Alliance（中遠海運、達飛輪船、長榮海運）、THE聯盟（赫伯羅特、海洋網聯、HMM、陽明海運）。三大聯盟擁有運輸全球75%貨櫃的能力。
不過，隨著貨運量下降和船舶運力過剩的問題浮現，最終結束2M聯盟。行業內的主管告訴《華爾街日報》，當初聯盟成立是為了降低成本，並且打擊較小的競爭對手，但隨著共享產能的理由越來越少，一些船公司甚至向監管單位抱怨聯盟不利於市場競爭。
事實上，三大聯盟在2008年全球金融海嘯有穩定市場的功能，當時貨櫃量急速萎縮各大航商透過合作策略聯盟，才能達到互利雙贏，常見的型態包含運費同盟、運價穩定協定、海外聯營總處及策略聯盟等。
但是歷經塞港的黃金多頭時期，貨櫃價格開始急遽下滑，截至2022年11月全球貿易量相較於同期下降9.5%，包含電商亞馬遜（Amazon）和目標百貨（Target Corp）的企業已經將合約價砍價低於去年3分之1。
馬士基：一站式物流利潤更高
地中海航運與馬士基聯合聲明指出，自從簽署10年合約以來，情況有了很大的改變，本次終止協議可以讓2家公司繼續追求各自的「公司戰略」。
例如，馬士基開始致力於內陸供應服務，將重點放到「端對端物流運營」。馬士基北美區董事總經理Narin Phol先前強調，托運人在國內物流的支出，比國際海運高出8至9倍，因此馬士基要打通海運及陸網，朝全方位一站式綜合物流集團發展，以更好的服務賺取較高的利潤。
早在2022年9月馬士基已經開始布局，它們收購位於美國的運輸物流公司Pilot Freight Services，強化在北美運送大型貨物的能力，屆時馬士基將有能力調度北美87個交通樞紐組成的網絡，並與第三方卡車運輸公司合作，同時兼具海陸空運送的能力，它們的目標是一次將貨物送到客戶手中。
當時，馬士基首席執行長索倫斯科接受《華爾街日報》訪問時指出：「我們的客戶需要將他們的產品從中國的工廠運送到配送中心，並一直運送到消費者的家門口，而Pilot Freight也將幫助我們的大型電子商務增加新服務。」
此外，地中海航運首席執行長索倫托夫特（Soren Toft）表示，雖然2M聯盟在貨櫃市場發揮重要的作用，但是MSC已經有足夠的規模服務所有客戶。至於目前海運狀況，北美的工藝品零售商Joann指出，海運費基本上已經恢復到疫情前的水準。
延伸閱讀
- 350多艘貨輪塞港、天災影響運費飆升，全球航運業陷「65年來最大混亂」
- 美國通過《2022海運改革法案》，解決塞港嚴重、貨櫃周轉率低等問題，打擊通貨膨脹
- 美國通膨率創40年新高，韓國貨車司機罷工打擊供應鏈，拜登下月訪沙烏地王儲討論原油增產
- 全球景氣下滑，海運空貨櫃比例上升，各大航商開始「減班救運價」
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核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。