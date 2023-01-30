《灌籃高手》全台賣破3.11億超越《你的名字》穩居日片第二，3部台灣賀歲片票房不如預期

電影《灌籃高手The First Slam Dunk》於今（2023）年1月13日在全台盛大上映，經過農曆新年假期的票房累積，截至29日已賣破3.11億新台幣，成為此檔期的票房冠軍。

值得一提的是，上映不到一個月的《灌籃高手The First Slam Dunk》，就已經超越新海誠《你的名字》的2.5億新台幣，順利成為在台上映日片影史票房第二名，僅次於《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的6.34億新台幣。

漫畫《灌籃高手》從1990年連載到1996年，作者井上雄彥進行連載時，正值23至29歲壯年時期，而距離《灌籃高手》結束連載至今，《灌籃高手》在日本的發行量超過1億2000萬冊，顯見漫畫的受歡迎程度。

至於本次電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》為漫畫首次改編上大銀幕，編劇與導演皆由井上雄彥擔任，而井上雄彥此前也透露，電影版《灌籃高手》會從「新」的角度切入，補上後衛宮城良田的故事。

回溯井上雄彥學生時期的籃球路，身高167公分的井上雄彥，高中入學之後，就聽從哥哥的建議加入籃球社，且與宮城良田一樣主打後衛。不過，井上雄彥並沒有打籃球的天份，但卻在此時期深刻培養自身對於籃球的熱愛，而後透過漫畫媒材，畫出風靡全球的漫畫《灌籃高手》。

漫迷也討論，此次電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》補上宮城良田的故事，或許是井上雄彥的投射，許多猜測指出，或許井上雄彥是透過這次電影版與自我對話，至於井上雄彥也表示，如果能讓大家體會到「第一次看到這樣的《灌籃高手》並且找回初次的感動」，就感到心滿意足。

電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》片名中的「The First Slam Dunk」，井上雄彥也親自解釋「The First」的含義，「著手製作電影相當多年，當時儘管連載結束，角色們依舊活在心中，隨著年紀增長對每個人物的各個角度都增加不同的觀感，因此想以全新視角來創作電影，賦予每個角色新的生命，而這是首部大銀幕作品，更加具備原創精神，對陌生的人來說，這是初次認識的作品，對於熟悉的人來說，也像是第一次見到一樣。」

Photo Credit: 台北双喜電影提供 《灌籃高手The First Slam Dunk》劇照

挾著龐大氣勢的《灌籃高手The First Slam Dunk》，在台灣上映首週末3天累積觀影人次約莫27萬，再算上跨年場的票房，初登場就已累積7300萬新台幣，超越另兩部熱門動畫電影《航海王劇場版：紅髮歌姬》、《劇場版咒術迴戰0》的首週末票房，當時也擠下已上映數週的《阿凡達：水之道》成為全台票房冠軍，成為今年初最具話題的電影。

至於《灌籃高手The First Slam Dunk》上映6天之後，就賣破億新台幣，旋即成為今年首部破億電影，而後立刻進入農曆新年假期，《灌籃高手The First Slam Dunk》與《詐團圓》、《山中森林》、《天龍八部之喬峰傳》、《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》、《巴比倫》、《窒友梅根》、《玩命特攻：武演行動》、《屁屁偵探 : 天才惡人屁屁亞蒂》等新片競爭此檔期的票房。

不過，其餘作品基本上都無法撼動《灌籃高手The First Slam Dunk》的觀影熱潮，本作上映12天後就突破2億新台幣，票房累積穩定且迅速，截至29日上映17天後，票房累積至3.11億新台幣，估計連假10天吸金1.9億元，毫無懸念地稱霸今年賀歲檔期，3.11億新台幣除了是今年的票房冠軍之外，也成為在台上映日片影史票房第二名。

不過，倘若要追上《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的6.34億新台幣，恐怕還有一段路要走。

此外，今年賀歲檔期最熱的電影，除了《灌籃高手The First Slam Dunk》之外，還有已經上映一個半月左右的《阿凡達：水之道》，在連假的加持下，截至本月29日票房突破7億新台幣，超越《捍衛戰士：獨行俠》的7.34億新台幣也僅是時間問題，將成為2022年全台灣最賣座電影。

最後，台灣推出的3部電影，瞄準賀歲檔期的《詐團圓》、《山中森林》以及《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，票房基本上都不甚理想，表現最好的為《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》的3215萬新台幣，本作延續叫好叫座的電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，創作團隊原班人馬回歸，試圖在此檔期吸引闔家觀賞的族群，不過僅突破3000萬新台幣，顯然未達預期。

而另兩部賀歲片《詐團圓》、《山中森林》的票房則各別為1940萬新台幣以及1197萬新台幣，未能突破2000萬新台幣，也讓此檔期的台灣電影光芒不若日本動畫以及美國科幻大片等作。

Photo Credit: 威視提供

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核稿編輯：翁世航