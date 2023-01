《灌籃高手》全台賣破3.11億超越《你的名字》穩居日片第二，3部台灣賀歲片票房不如預期

我們想讓你知道的是

《灌籃高手The First Slam Dunk》上映6天之後,就賣破億新台幣,旋即成為今年首部破億電影,而後立刻進入農曆新年假期,《灌籃高手The First Slam Dunk》與《詐團圓》、《山中森林》、《天龍八部之喬峰傳》、《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》等新片競爭此檔期的票房,不過,其餘作品基本上都無法撼動《灌籃高手The First Slam Dunk》的觀影熱潮,目前票房累積至3.11億新台幣,也締造了可觀紀錄。