美式餐廳樂子跟日本化妝品DHC被收購，後勤、產品、市場可能產生哪些效益？
我們想讓你知道的是
美式餐廳樂子跟化妝品DHC，這兩個品牌所提供的產品分屬不同產業，看起來完全沒關係，但如果是從收購的觀點來看，其實是可以歸納出類似的脈絡，而無論是對收購方，或是被收購方的既有商業版圖，都能有不同程度的幫助。
在年末的消費服務業產業界很熱鬧，以擁有泰國料理等知名餐飲品牌的餐飲企業「瓦城」，宣布將取得擁有餐飲品牌「樂子the Diner」的公司股份， 此訊號等同「瓦城」 旗下將從目前主力的亞洲餐飲，再拉出一條美式餐飲的路線，對消費者提供更多元的餐飲内容服務。
而同樣是這幾個月，日本的消費服務業產業界也發生了一件大事，就是在日本以經營化妝品，營養品爲主的DHC股份也被收購，而買家是以租賃業務起家的日本歐力士（オリックス）公司，歐力士在台灣或許比較陌生，但應該不少人有聽過日本職棒的歐力士猛牛隊（過去鈴木一郎也曾經在歐力士職棒效力過），而歐力士就是這個日本職棒隊幕後的擁有企業。
美式餐廳樂子跟化妝品DHC，這兩個品牌所提供的產品分屬不同產業，看起來完全沒關係，但如果是從收購的觀點來看，其實是可以歸納出類似的脈絡，而無論是對收購方，或是被收購方的既有商業版圖，都能有不同程度的幫助。
接下試著從歐力士跟日本DHC的三點可能效益，來整理瓦城跟樂子在收購後的可能變化。
後勤：尋求更大的集團綜效
日本媒體在報道歐力士跟日本DHC的這個新聞時，用到不少次「事業繼承」這個詞。什麼是「事業繼承」？
簡單來説，就是請另一個經營者來接手目前的事業體。那爲何要找另一個經營者來接手？是否不少人會聯想是否目前的經營狀況有什麼狀況，才會找到另外的人來接手？但其實日本DHC的經營表現一直非常的好，根據2022年7月發布的日本DHC年度營業利益，一年還是有來到日幣176億的規模，日本DHC從個人企業，發展到今天還能有這樣的獲利，經營能力是不需要質疑的。
但既然這麼好？那爲何還要讓出股份？
目前看起來最大的可能，是日本DHC的創業者年齡已經超過80，在一代强人的領導後期，雖然自己組織裏也有不少優秀的幹部，但在未來多變的時代，依附到另一個更大型，并且在開發新事業經歷，擁有更多不同人才的組織下，才能有更多資源可活用。
再回到台灣瓦城跟樂子的案例，在過去疫情期間，小事業體所受到的單位衝擊力，是比集團企業體大非常多的，所以在未來加入集團，無論是人才或是後勤支援的共用，將可把樂子的底力再提升，要是未來再面對疫情等不可回避風險，也能期待有更多不一樣的表現。
產品：追求積極下的穩健路線
日本DHC的化妝品事業，在日本化妝品市場可是有不小的影響力。
跟日本資生堂、日本花王、日本高絲等有販售化妝品類的日本企業相比，營業額在疫情前的日本市場都有日幣2000億以上的水準，而日本DHC雖然營業額裏還包含了營養品的數字，但用DHC單一品牌來看，整體產品線一年創造出的營業額可是有日幣900億的水準。
這個數字雖然跟化妝品巨人們還是有相當的距離，但已經幫DHC在日本以及海外，無論是在品牌知名度以及經營穩健度上，都建立了非常良好的基礎。
從收購方歐力士的歷史軌跡來看，歐力士對於經營新事業是非常積極的，從原本公司100%的獲利都是來自於金融業務（租賃），到目前其金融之外的新事業獲利占比已經來到公司整體50%以上，開發新事業已經是歐力士的重要營業任務。
進行這些多新事業，如何減少失敗的風險呢？特別像是化妝品，無論在產品或是顧客上都跟歐力士的既有事業非常不同，但如果這個既有事業的知名度跟影響力已經很穩固，那入手這個事業之後的風險就可以變的比較好管控。DHC目前的市場地位，就很符合這個情境。
而從樂子的案例來看，樂子在台灣的早午餐擁有非常高的知名度，在宣傳上應該不需要太擔心，而且樂子還有一個特色，就是以美式早餐為品牌的主力產品，這些漢堡、三明治類的品項，在疫情期間非常適合外送外帶，在追求企業成長的同時，如果推進的新事業，還可有些防守類的選項，那新事業要成功的機率可再提升不少。
市場：尋找持續擴大新大陸
最後就是新大陸了。什麼是新大陸？應該就是有爆發型的成長市場。
這個年頭要進入爆發性市場的機運不高，但如果從電商市場看DHC，可是非常的有機會，雖然現在很多產品都陸續進入電商市場，但化妝品在日本，電商化的程度是低的。根據日本統計，2021年化妝品電商化的佔比還不到8%——簡單來說，就是化妝品在電商上的銷售額理論上還有92%可以發展。
可以想像化妝品這一塊在電商的未來，應該會是非常有爆發力的，歐力士應該也是看到這一塊，才決定要來接手這個事業。
那怎麼看樂子？從台灣一些到美國發展的餐飲品牌，產品從茶飲、小籠包、餃子等，都做出不錯的成績，並且在美國的單店營業額，都比台灣的單店營業額具有更大的爆發力。那台灣的美式早餐品牌可以打入發源地的美國市場嗎？從台灣的麵包品牌已經在美國打下基礎的案例來看，產品彈性高，營運靈活度大，台灣的美式早餐在美國這個新市場應該是非常有機會的。
透過股份收購，來提升企業價值，應該這才剛是一個開始，無論是追求綜效、穩健發展、開發新市場等，在少子化的商業環境下，將可期待會有更多企業品牌用合併的方式出現在未來的新市場。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。