美式餐廳樂子跟日本化妝品DHC被收購，後勤、產品、市場可能產生哪些效益？

在年末的消費服務業產業界很熱鬧，以擁有泰國料理等知名餐飲品牌的餐飲企業「瓦城」，宣布將取得擁有餐飲品牌「樂子the Diner」的公司股份， 此訊號等同「瓦城」 旗下將從目前主力的亞洲餐飲，再拉出一條美式餐飲的路線，對消費者提供更多元的餐飲内容服務。

而同樣是這幾個月，日本的消費服務業產業界也發生了一件大事，就是在日本以經營化妝品，營養品爲主的DHC股份也被收購，而買家是以租賃業務起家的日本歐力士（オリックス）公司，歐力士在台灣或許比較陌生，但應該不少人有聽過日本職棒的歐力士猛牛隊（過去鈴木一郎也曾經在歐力士職棒效力過），而歐力士就是這個日本職棒隊幕後的擁有企業。

美式餐廳樂子跟化妝品DHC，這兩個品牌所提供的產品分屬不同產業，看起來完全沒關係，但如果是從收購的觀點來看，其實是可以歸納出類似的脈絡，而無論是對收購方，或是被收購方的既有商業版圖，都能有不同程度的幫助。

接下試著從歐力士跟日本DHC的三點可能效益，來整理瓦城跟樂子在收購後的可能變化。

後勤：尋求更大的集團綜效

日本媒體在報道歐力士跟日本DHC的這個新聞時，用到不少次「事業繼承」這個詞。什麼是「事業繼承」？

簡單來説，就是請另一個經營者來接手目前的事業體。那爲何要找另一個經營者來接手？是否不少人會聯想是否目前的經營狀況有什麼狀況，才會找到另外的人來接手？但其實日本DHC的經營表現一直非常的好，根據2022年7月發布的日本DHC年度營業利益，一年還是有來到日幣176億的規模，日本DHC從個人企業，發展到今天還能有這樣的獲利，經營能力是不需要質疑的。

但既然這麼好？那爲何還要讓出股份？

目前看起來最大的可能，是日本DHC的創業者年齡已經超過80，在一代强人的領導後期，雖然自己組織裏也有不少優秀的幹部，但在未來多變的時代，依附到另一個更大型，并且在開發新事業經歷，擁有更多不同人才的組織下，才能有更多資源可活用。

再回到台灣瓦城跟樂子的案例，在過去疫情期間，小事業體所受到的單位衝擊力，是比集團企業體大非常多的，所以在未來加入集團，無論是人才或是後勤支援的共用，將可把樂子的底力再提升，要是未來再面對疫情等不可回避風險，也能期待有更多不一樣的表現。

產品：追求積極下的穩健路線

日本DHC的化妝品事業，在日本化妝品市場可是有不小的影響力。

跟日本資生堂、日本花王、日本高絲等有販售化妝品類的日本企業相比，營業額在疫情前的日本市場都有日幣2000億以上的水準，而日本DHC雖然營業額裏還包含了營養品的數字，但用DHC單一品牌來看，整體產品線一年創造出的營業額可是有日幣900億的水準。

這個數字雖然跟化妝品巨人們還是有相當的距離，但已經幫DHC在日本以及海外，無論是在品牌知名度以及經營穩健度上，都建立了非常良好的基礎。

從收購方歐力士的歷史軌跡來看，歐力士對於經營新事業是非常積極的，從原本公司100%的獲利都是來自於金融業務（租賃），到目前其金融之外的新事業獲利占比已經來到公司整體50%以上，開發新事業已經是歐力士的重要營業任務。

進行這些多新事業，如何減少失敗的風險呢？特別像是化妝品，無論在產品或是顧客上都跟歐力士的既有事業非常不同，但如果這個既有事業的知名度跟影響力已經很穩固，那入手這個事業之後的風險就可以變的比較好管控。DHC目前的市場地位，就很符合這個情境。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

而從樂子的案例來看，樂子在台灣的早午餐擁有非常高的知名度，在宣傳上應該不需要太擔心，而且樂子還有一個特色，就是以美式早餐為品牌的主力產品，這些漢堡、三明治類的品項，在疫情期間非常適合外送外帶，在追求企業成長的同時，如果推進的新事業，還可有些防守類的選項，那新事業要成功的機率可再提升不少。

市場：尋找持續擴大新大陸

最後就是新大陸了。什麼是新大陸？應該就是有爆發型的成長市場。

這個年頭要進入爆發性市場的機運不高，但如果從電商市場看DHC，可是非常的有機會，雖然現在很多產品都陸續進入電商市場，但化妝品在日本，電商化的程度是低的。根據日本統計，2021年化妝品電商化的佔比還不到8%——簡單來說，就是化妝品在電商上的銷售額理論上還有92%可以發展。

可以想像化妝品這一塊在電商的未來，應該會是非常有爆發力的，歐力士應該也是看到這一塊，才決定要來接手這個事業。

那怎麼看樂子？從台灣一些到美國發展的餐飲品牌，產品從茶飲、小籠包、餃子等，都做出不錯的成績，並且在美國的單店營業額，都比台灣的單店營業額具有更大的爆發力。那台灣的美式早餐品牌可以打入發源地的美國市場嗎？從台灣的麵包品牌已經在美國打下基礎的案例來看，產品彈性高，營運靈活度大，台灣的美式早餐在美國這個新市場應該是非常有機會的。

透過股份收購，來提升企業價值，應該這才剛是一個開始，無論是追求綜效、穩健發展、開發新市場等，在少子化的商業環境下，將可期待會有更多企業品牌用合併的方式出現在未來的新市場。

本文經商社男的外食迷宮授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航