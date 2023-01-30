新閣揆陳建仁上任後將拜會立法院各黨團，盡快通過條例拚4月前普發6000元

普發現金6000元從1月由行政院發布至今，朝野未能就此達成共識，特別條例全部條文保留送協商。如今陳建仁所帶領的新內閣即將上任，外界關注發現金是否會有變數。對此，行政院秘書長李孟諺表示，院長上任後會儘速安排時程，並拜會立法院長、各黨團，如果盡快通過條例，有望比原本預定的4月份更早發放。

2022年政府稅收超徵4500億元，行政院宣布將普發每人6000元，並提出「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」，草案包含挹注勞健保基金及台電的1000多億、加強經濟及社會韌性的1000億，另外還有普發現金1100億、400億元應付不時之需。

然而，國民黨主張草案不應包裹加強經濟、社會韌性的空白授權，並普發1萬元，朝野對普發現金條例遲未達成共識，因此全部條文保留送協商，有1個月冷凍期。民進黨立法院黨團總召柯建銘年前曾指出，如果照著程序走，發現金本來就是4月以後的事情，如今新內閣即將在明（31）日上任，外界也關注普發現金是否會出現變數。

留任的行政院秘書長李孟諺及準發言人陳宗彥於今（30）日下午召開記者會，說明改組後的新內閣名單。李孟諺在記者會中說明，普發現金的特別條例已經進入協商期，2月1日開議之後會儘速協商，從協商期來看，2月17日有機會辦理表決。

李孟諺指出，準行政院長陳建仁上任後會儘速安排時程，首日就會拜會立法院院長游錫堃，開議後將拜會各黨團，希望藉此讓立法院趕快通過條例。通過後會儘速送預算書到立法院審議，發放現金相關的電腦系統、資訊系統都在做開發，如果順利審議通過，可以比原來預定的4月份提前發放。

有媒體提問，普發現金是蘇內閣的規劃，陳建仁上任後是否會進行盤點，陳宗彥表示，他會聽取相關部會報告再做盤點及討論，不過大原則、大方向依循先前規劃。李孟諺指出，總統蔡英文在去（2022）年底的國安高層會議中，已決定超收的3800億如何運用，行政院會比照辦理。

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核稿編輯：翁世航