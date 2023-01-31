評《流雲抄》賦法特徵與李日康自我技藝觀（上）：窮形極貌，對抗不測
我們想讓你知道的是
李日康在跋中已明言《流雲抄》是書寫災難和不測。書中大部分的情事都發生在香港及日本，作品以梅花間竹的方式排列，一篇是日本，一篇則是香港，形成參差的對照，這種編排巧見心思。
文：何梓慶
《流雲抄》的人和事，作者在動筆前早與我們幾位友人分享過，但當我收到《流雲抄》，讀來仍頗費工夫，友人曾向我抱怨：「書中的人和事我都知曉，但放在一起就不知所云了」。筆者以為這種閱讀困難，主要來自於文本空白處隱藏了大量訊息，這些沒有說出來的話，模糊了現實與想像的邊界，讀來疑幻似真，稍不集中，就跟不上作者的思路。李日康創作意識很強，甚至有打破文體的野心，作品安排了大量故事情節，加上不少近乎虛構的主觀想像，解構了我們對散文平易近人的認知，有時讀來更像小說。
中文大學中國語言及文學系樊善標教授以梁遇春與李日康作對比，說明李日康求新求變的創作觀，極具洞見。梁遇春繼承晚明小品及周作人一脈，以平淡雋永的文字，著力表現生活的閒情雅趣。相對而言，李日康的作品著重文字鍛鍊，情感相對深沉凝重，樊教授認為李日康是新世代的人，是有意識地「告別舊傳統、呼喚新感性」，我對李日康這種創新精神尤感興趣，於是不禁追問，除了樊教授所言，在內容上他把新時代的「共享暗碼」寫進作品，李日康在形式上是如何突破舊傳統，「呼喚新感性」？
《流雲抄》的主題是災難，作品往往表現人面對「不測」的無助和恐懼，但「不測」極為抽象，難以言傳，於是如何捕捉不測，進而對抗不測，安撫不安的靈魂，就成了李日康的難題。筆者發現李日康借助了賦體的筆法，突破前規，在刻畫不測，鋪采摛文的過程中，完成了一場刻苦的文學修練。
賦筆鋪陳與「不測」的形貌
李日康在跋中已明言《流雲抄》是書寫災難和不測。書中大部分的情事都發生在香港及日本，作品以梅花間竹的方式排列，一篇是日本，一篇則是香港，形成參差的對照，這種編排巧見心思。作者把少年逸事，數年前訪學京都以至新近經歷，在兩個空間鋪陳開來。書中20篇文章的內容主題都不盡相同，但「不測」始終貫穿其中，不論是〈雪白如嬰〉中被賣掉的多多，及融化在母親記憶中的雪嬰兒；抑或是〈後來你我消失在街頭巷尾〉中遠走他方的友人，我們都能從這些故事裡感受到不測確切存在。
這種對「不測」的極力鋪排，窮形盡相，我總覺得與古典文學中的「賦」有相通之處。筆者的說法並非空穴來風，李日康在書跋中提到《文本風景》，並明言此作對自己影響深遠，而此書正是以「賦」為中心的研究專著。此外，李日康的碩士論文研究清代詞家陳維崧，其中〈第三章「僕本恨人」——陳維崧詩詞中「恨」的意涵及其主體性〉，即對〈恨賦〉中「僕本恨人」一語在後世的傳釋與轉化有深入的討論。若說李日康模仿古典賦體創作現代散文，此說難以成立。但他在「賦」體研究中浸淫甚久，在長期的潛移默化下，其創作吸收了古典養份亦合乎情理。
《文心雕龍》指出：「賦者，鋪也，鋪采摛文，體物寫志也。」鋪張、文采可說是賦的關鍵詞，其目的正是為了細緻刻劃書寫對象的聲情肌理。在閱讀《流雲抄》的過程中，我時時想到江淹的名篇〈別賦〉與〈恨賦〉，「別」、「恨」均是抽象的情感，江淹在兩首作品中極力鋪張，從富貴之別到父婦之別；從李陵降北到孤臣危涕，以典故麗辭，成功呈現「恨」、「別」的肌理。而「不測」亦是抽象之物，甚至較之「恨」、「別」有過之而無不及。要呈現這種五官無法感知的事物，極其困難。李日康就以接近賦體的形式，著力鍛鍊、反覆鋪陳，力求描繪「不測」的形貌，這樣的散文當然會顯得「肌肉感太明顯」，但亦只有這種方式，才可把如此抽象之感落實，令「不測」變得有形有聲可知可感。
以〈空之聲〉為例，據作者明言此篇用力甚深，（〈跋〉）可說是「肌肉型散文」的代表，從內容以至技巧看來，此篇無疑是壓卷之作。〈空之聲〉以京都地震的經歷為主線，緊扣震後受損木梯發出的咿咿聲展開聯想，把電話的高頻自鳴、食堂裡的對答、每日反覆向停車場喊話的漢子，零式戰機的爆破，以及「放水」等各種聲音連繫起來，其中對零式戰機的想像，最能體現作者的筆力。作者在食堂聽到老太太與下班族討論安保法案，從兩人的「彈藥」見底，爭論乏力，有如頭頂盤旋的蚊子，「盤旋」的動態及聲音，令作者記起兒時的零式戰機模型，又提及自己每當看到信件中「佇侯玉音」「玉論敬悉」等古雅用語，都會記起這盒模型。
零式戰機是日本空軍二戰時的王牌，曾一度在對美戰爭中取得優勢；信件中的「玉音」與「玉論」則暗示了日本戰敗時，天皇宣佈無條件投降的「玉音放送」。故零式戰機可謂代表著日本的欲望和榮耀，同時也為本土以至整個亞州帶來了一場空前浩劫。由此李日康就打開了時空，把一段80年前的災難史收納在一盒童年的模型之內。這種扭曲的變化，亦體現在「放水」中，本來「放水」是美山町嚴肅的演習，以誌不忘十八年前一場毀滅性大火，然而「放水」在今天卻成了遊人取樂的節慶。面對這種轉變，作者似乎無所適從，在演習的氣笛聲中神遊太虛，「想像山後是無窮火海，無數戰鬥機依次升起，依次爆碎。」不測固然在關西地震、二戰、美山町火災這些災難中，同時亦在「放水」的歡笑中，以及作者童年那盒模型手上。
從作者對零式戰機以至放水的描述，我們就理解到所謂「空之聲」並非沒有聲音，「空」是佛家語，指世間萬物沒有絕對本質，沒有絕對本質，就會流動，就會出現「不測」的變化。李日康以地震為主線，串連起歷史時件、節慶活動、生活瑣事以及童年記憶，令「不測」從中舒展開來。
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。