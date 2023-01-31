年終獎金入袋後除了「清空購物車」，還可以怎麼安排才不會有罪惡感？
我們想讓你知道的是
年終獎金跟重大獎的共通點，就是這筆錢有點超過你平時理財能夠處理的範圍，讓你有一點無所適從，不知道該怎麼安排，對吧？為了解決你的困擾，Mr. S在這裡分享6個順序給你參考，讓你能夠妥善的安排你的年終獎金，然後安心的花。
文：Mr.S
你是不是收到年終獎金後，覺得自己過去一年辛苦了這麼久，終於有點回報了，總該犒賞給自己一點了吧？然後開始把一堆忍很久一直沒錢買的東西失心瘋地放上購物車。但是到了要結帳的那一剎那，你心中又開始上演小劇場，內心糾結著.....
「是不是該還一下卡債吧？循環利息一直累積真的嚇死人！」
「去年股市跌的慘兮兮，一直沒有錢加碼，是不是該利用年終加碼一點呢？」
「是不是該把錢存下來？去年物價漲翻天都沒存下幾個錢…...」
你可能苦惱著想，「哎呀，到底年終該怎麼花才比較不會有罪惡感啊？」
在回答之前，先跟你分享一個真實故事：
2002年英國有名男子叫卡羅爾，他平常是個垃圾搬運工，在運送的過程中總會經過一家賣彩券的便利商店，卡羅爾總會拿出一英鎊買一張樂透獎券，讓他可以在薪水不高的生活中做著發財夢！
沒想到還真給他遇到了！
他有一天一如往常的進入便利商店，拿出一英鎊買了一張樂透彩，結果老天跟他開了個玩笑。
他居然中了頭獎970萬英鎊，換算台幣約三億元，人生180度大翻轉！他將扣完稅後的兩億元存入了銀行定存，每年領取200萬元利息，從此過得幸福快樂的人生……騙你的，故事如果真的這樣走，還有樂趣嗎？每個人都去買彩券就好啦！
其實他從中頭獎那天之後，就開啟了酒池肉林的AKA我就爛模式，四處開派對，花天酒地，最後因為胡亂揮霍，才過10年錢就被他給敗光光，甚至還申請破產！最後落魄到要靠失業救濟金過活…...成為當時英國人茶餘飯後的笑柄。
你也許會覺得，這故事跟年終有什麼關係？
接下來才是我最想告訴你的，年終獎金跟中頭獎的共通點就是他們都是超過你月薪不少（？）的意外之財，所以這筆錢會有點超過你平時理財能夠處理的範圍，才會讓你有一點無所適從，不知道該怎麼安排，對吧？
為了解決你的困擾，Mr. S在這裡分享六個順序給你參考，讓你能夠妥善的安排你的年終獎金，然後安心的花。
- 還債（除房貸以外的債務）
- 預留年度必要支出
- 緊急預備金
- 加碼投資
- 存入儲蓄帳戶
- 犒賞自己與家人
針對每個順序，Mr. S 分別做個簡單說明
1. 還債
這裡的還債指的是除了房貸以外的債務，優先還債的原因是幫助你將利息減到最輕。股市賺不賺得到18%很難說，但是你的循環利息是讓銀行保證賺18%，如果你跟銀行沒有很麻吉的話，請不要對銀行那麼好，好嗎？
2. 預留年度必要支出（像是紅包、保費、税金等等）
每年我們都有一些年度的必要支出，最近的應該就是紅包了，這時候就可以利用年終獎金來幫忙準備。然後像是每年要繳的保費或是稅金等等，都適合從年終獎金中撥一點出來分攤。
3. 緊急預備金
俗話說，你往往不知道無常跟明天哪個會先到。有時候就是會衰事纏身一直破財，而且台灣三寶滿街跑，隨時準備3到6個月的生活費，可以保護你活得比較安心。如果你一直沒有準備緊急預備金，Mr. S也建議拿出一部分年獎分配給緊急預備金喔。
4. 加碼投資
2022年台灣股市下跌了21%，創造了相當棒的加碼機會，你若總是苦無沒有額外金錢投入。年終獎金就是你的機會。毫無投資經驗的都可以先投資台股0050或是開通複委託買美股VOO，這種持有一藍子公司的被動指數基金最適合一般人，而且還不用挑時間進場，相當方便！
5. 存入儲蓄帳戶
平時如果沒有儲蓄習慣的人，也可以利用收到年終獎金的這個機會把錢存下來喔，現在由於過去一年全球瘋狂升息的結果，讓定存的利息也「稍微」提高一點了，差不多一年可以享有1.45%左右的利息。所以存下一部分也不失為一個好選擇喔。
6. 犒賞自己與家人
終於來到的最後一個順序，當你已經必要分配的資金都在前面分配完了，若還有剩餘的話就在這邊好好的犒賞自己與家人，讓自己可以稍微享受自己過去辛苦一年以來累積的成果。不論你是要拿去買包包安太座，或是給自己的3C產品升級，到這一步就是用力的把錢都花光光。完全不需要有罪惡感，因為你已經在前面的順序當中把該安排的都已經妥善打點好了，剩下就安心的花吧！
後記
理財其實不難，只要弄清楚先後順序就好。
如果你一開始不知道怎麼分配比例，可以試著一開始這6個都先放10%，然後再慢慢依照自己的狀況進行調整，每次可以加個5%或10%。如果你有負債的話建議5成以上都拿去還債，因為無債一身輕，走起路來都比較快。
希望這篇文章能夠給不知道該怎麼安排年終獎金的你有個方向，讓你可以花得安心，不會產生罪惡感。
你會怎麼花年終獎金呢？歡迎留言或回信分享你的方式喔。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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