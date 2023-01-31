年終獎金入袋後除了「清空購物車」，還可以怎麼安排才不會有罪惡感？

文：Mr.S

你是不是收到年終獎金後，覺得自己過去一年辛苦了這麼久，終於有點回報了，總該犒賞給自己一點了吧？然後開始把一堆忍很久一直沒錢買的東西失心瘋地放上購物車。但是到了要結帳的那一剎那，你心中又開始上演小劇場，內心糾結著.....

「是不是該還一下卡債吧？循環利息一直累積真的嚇死人！」

「去年股市跌的慘兮兮，一直沒有錢加碼，是不是該利用年終加碼一點呢？」

「是不是該把錢存下來？去年物價漲翻天都沒存下幾個錢…...」

你可能苦惱著想，「哎呀，到底年終該怎麼花才比較不會有罪惡感啊？」

在回答之前，先跟你分享一個真實故事：

2002年英國有名男子叫卡羅爾，他平常是個垃圾搬運工，在運送的過程中總會經過一家賣彩券的便利商店，卡羅爾總會拿出一英鎊買一張樂透獎券，讓他可以在薪水不高的生活中做著發財夢！

沒想到還真給他遇到了！

他有一天一如往常的進入便利商店，拿出一英鎊買了一張樂透彩，結果老天跟他開了個玩笑。

他居然中了頭獎970萬英鎊，換算台幣約三億元，人生180度大翻轉！他將扣完稅後的兩億元存入了銀行定存，每年領取200萬元利息，從此過得幸福快樂的人生……騙你的，故事如果真的這樣走，還有樂趣嗎？每個人都去買彩券就好啦！

其實他從中頭獎那天之後，就開啟了酒池肉林的AKA我就爛模式，四處開派對，花天酒地，最後因為胡亂揮霍，才過10年錢就被他給敗光光，甚至還申請破產！最後落魄到要靠失業救濟金過活…...成為當時英國人茶餘飯後的笑柄。

你也許會覺得，這故事跟年終有什麼關係？

接下來才是我最想告訴你的，年終獎金跟中頭獎的共通點就是他們都是超過你月薪不少（？）的意外之財，所以這筆錢會有點超過你平時理財能夠處理的範圍，才會讓你有一點無所適從，不知道該怎麼安排，對吧？

Photo Credit: 中央社

為了解決你的困擾，Mr. S在這裡分享六個順序給你參考，讓你能夠妥善的安排你的年終獎金，然後安心的花。

還債（除房貸以外的債務） 預留年度必要支出 緊急預備金 加碼投資 存入儲蓄帳戶 犒賞自己與家人

針對每個順序，Mr. S 分別做個簡單說明

1. 還債

這裡的還債指的是除了房貸以外的債務，優先還債的原因是幫助你將利息減到最輕。股市賺不賺得到18%很難說，但是你的循環利息是讓銀行保證賺18%，如果你跟銀行沒有很麻吉的話，請不要對銀行那麼好，好嗎？

2. 預留年度必要支出（像是紅包、保費、税金等等）

每年我們都有一些年度的必要支出，最近的應該就是紅包了，這時候就可以利用年終獎金來幫忙準備。然後像是每年要繳的保費或是稅金等等，都適合從年終獎金中撥一點出來分攤。

3. 緊急預備金

俗話說，你往往不知道無常跟明天哪個會先到。有時候就是會衰事纏身一直破財，而且台灣三寶滿街跑，隨時準備3到6個月的生活費，可以保護你活得比較安心。如果你一直沒有準備緊急預備金，Mr. S也建議拿出一部分年獎分配給緊急預備金喔。

4. 加碼投資

2022年台灣股市下跌了21%，創造了相當棒的加碼機會，你若總是苦無沒有額外金錢投入。年終獎金就是你的機會。毫無投資經驗的都可以先投資台股0050或是開通複委託買美股VOO，這種持有一藍子公司的被動指數基金最適合一般人，而且還不用挑時間進場，相當方便！

5. 存入儲蓄帳戶

平時如果沒有儲蓄習慣的人，也可以利用收到年終獎金的這個機會把錢存下來喔，現在由於過去一年全球瘋狂升息的結果，讓定存的利息也「稍微」提高一點了，差不多一年可以享有1.45%左右的利息。所以存下一部分也不失為一個好選擇喔。

6. 犒賞自己與家人

終於來到的最後一個順序，當你已經必要分配的資金都在前面分配完了，若還有剩餘的話就在這邊好好的犒賞自己與家人，讓自己可以稍微享受自己過去辛苦一年以來累積的成果。不論你是要拿去買包包安太座，或是給自己的3C產品升級，到這一步就是用力的把錢都花光光。完全不需要有罪惡感，因為你已經在前面的順序當中把該安排的都已經妥善打點好了，剩下就安心的花吧！

作者製作提供

後記

理財其實不難，只要弄清楚先後順序就好。

如果你一開始不知道怎麼分配比例，可以試著一開始這6個都先放10%，然後再慢慢依照自己的狀況進行調整，每次可以加個5%或10%。如果你有負債的話建議5成以上都拿去還債，因為無債一身輕，走起路來都比較快。

希望這篇文章能夠給不知道該怎麼安排年終獎金的你有個方向，讓你可以花得安心，不會產生罪惡感。

你會怎麼花年終獎金呢？歡迎留言或回信分享你的方式喔。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航