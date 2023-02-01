若你以為近藤麻理惠生了三個孩子後「放棄整理」了，可能是完全誤解她的意思
我們想讓你知道的是
看到麻理惠放棄整理而感到心安的人，也許內心都有個認為「我還不夠好」的自己。不知不覺背負了外界的高標準，沒有達成完美的居家狀態，彷彿自己就沒有資格過著富足的生活，但絕非如此。
文：劉宇彤Haruka（中日文主持人／JALO日本生活規劃整理師協會講師，離婚後踏入整理收納世界，現與女兒居住於13坪小宅）
日本整理女王，也是《怦然心動的人生整理魔法》系列作者——「近藤麻理惠」（Kondo Marie），在今（2023）年1月26日發表的《華盛頓郵報》專訪中，表示自己在生了三個孩子後有點放棄整理。
隨後不少網友的可愛留言，許多人表示：「太激勵人心了！」、「這是2023年最療癒的新聞！」但如果只就字面上解讀，可能會完全誤解她的意思。
一、前提觀念：「斷捨離」與「怦然心動」都只是整理的一種方法
日本整理收納的現代歷史，可以追溯到1990年代掀起第一波整理風潮的日本經濟學家——野口悠紀雄（Noguchi Yukio）。其著作《「超」整理法》大賣之前，社會大眾對於「整理」與「打掃」的認知並沒有太大的差別，而書店也尚未出現「整理收納」的書籍分類。
山下英子（Yamashita Hideko）著作《斷捨離》在2009年出版後爆紅，「斷捨離」一詞甚至入圍隔年「新語・流行語大賞」。這股風潮隨著中文譯書襲捲台灣，直至今日仍深刻影響台灣人對整理的認知。
近藤麻理惠的《怦然心動的人生整理魔法》接著於2010年出版，當時引起的迴響並沒有如斷捨離般熱烈。但隨著近藤麻理惠2014年和老公移居洛杉磯後，怦然心動的魅力竟一路從歐美紅回亞洲。近藤麻理惠入選《時代》雜誌2015年度「全球百位影響力人物」，甚至2019年Netflix更推出著作同名《怦然心動的人生整理魔法》真人實境秀。
然而，無論「斷捨離」或「怦然心動」，都只是整理的一種方法，無法作為整理的代名詞。
日本現有35個整理收納流派／協會，其中包含「斷捨離」、「怦然心動整理法」，共發行逾百張相關證照，其中公信力較高的約有69張【註1】。取得證照者，能以「整理收納顧問」、「生活規劃整理師」、「親子整理顧問」、「生前整理顧問」、「垃圾屋清掃士」等職稱從事商業活動。如同料理有台式、義式與美式等各種類別整理收納風格也因對象、專門性與核心主題不同而有所差異【註2】。
在日本聘請整理收納業者的風氣普及，可依自身需求尋求不同流派的專家協助，多數專家其實並非斷捨離與麻理惠流派出身。
二、整理的本質：安排優先順序，將資源最大化
整理的常見對象是「物品」，透過檢視所有物品，進行分類，再選別出真正重要與喜歡的品項。
整理的過程超越次元，從大腦到心靈，從物品、空間，再到資訊與時間，涉及範圍廣泛，執行時也勞心勞力。光是「塞在廚房抽屜中從未拆封的週年慶滿額禮」它就涉及人的行動、生理、與心理，以及空間動線、大小、位置高低，更體現了一個人的時間觀念與理財態度。
整理的基礎概念更可橫跨經濟學、心理學、管理學與哲學。對於自己花費大把鈔票購買的名牌精品、花了一整天排隊才買到卻不合穿的球鞋無法輕易放手的心態，便是經濟學中常見的沉沒成本（sunk cost）概念。
整理透露的本質，就是了解自己、衡量成本後「安排優先順序，將資源最大化」。「資源」因人而異，可能是有更多的空間活用，可能是增加做喜歡事情的時間，可能是減少支出、增加資產，也可能是得到家人的信賴以滿足情感需求。終極的整理，實踐的不只是井井有條的空間，而是理想的生活。
能夠時常意識到「我現在最重要的事情是什麼？」並做出決策，就是那些經常整理、擅長整理的人信手拈來的習慣。
「稍微放棄整理對我來說是個好方法。因為我了解到，現在對我來說最重要的事情，就是享受和孩子在家相處的時光。」（I have kind of given up on that in a good way for me. Now I realize what is important to me is enjoying spending time with my children at home.）——華盛頓郵報〈MARIE KONDO’S LIFE IS MESSIER NOW — AND SHE’S FINE WITH IT〉
她在面臨工作與家庭等蠟燭多頭燒時，選擇暫時犧牲居家整齊狀態，以換取陪伴孩子的時間。她並沒有選擇「減少工作時間」，是選擇「家裡不需要那麼整齊。」以前要做到100分，現在只要做60分就好。「居家整齊」就像購物車中的商品，從立刻購買變成下次再買，不過是暫緩而已。
三、麻理惠的放棄，只是暫時休息；但一般人的放棄，是結構性問題
也因為整理涉及太多層面的問題，所以一旦「真正整理好」就不太容易變亂。即使變亂，通常都是屬於很快能夠復原的表面問題。例如我主持完活動回家，也會把行李亂丟。但隔天只要5分鐘就能整理好，因為洋裝、高跟鞋等物品，都是遵循我最直覺的動線與收納位置，基於真正了解自己的前提安排過的。
麻理惠的家，物品數量、分類、動線與配置都是經過長期規劃，並配合家中所有使用者的習慣，她現在一個轉身，應該就能短時間把家裡恢復為昔日狀態。但凌亂或囤積傾向較嚴重的人，因為面臨各層面失衡的結構性問題，往往不知道如何跨出第一步。需要長時間釐清價值觀、安排生活優先順序，一點一滴著手整理。
若真的以為「連近藤麻理惠都放棄了！那我還堅持什麼」就誤會大了。在第三個孩子出生後，她意識到，對現階段而言更怦然心動的是「陪伴孩子」。以退為進，看似「放棄整理」卻扎扎實實地整理好現階段的人生，麻理惠完全施展了怦然心動的整理魔法。
看到麻理惠放棄整理而感到心安的人，也許內心都有個認為「我還不夠好」的自己。不知不覺背負了外界的高標準，沒有達成完美的居家狀態，彷彿自己就沒有資格過著富足的生活，但絕非如此。
整理真正的目的是實現理想生活，將物品與空間維持整齊乾淨，不過是理想生活的一環。不善整理的人，依然能夠從其他愛好與活動實現同等的價值感，一份充滿熱忱的工作、與親友共度的時光、遠離塵囂的旅行，只要隨時意識當下，做著感覺幸福的事，都真正體現了整理的精神。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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