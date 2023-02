若你以為近藤麻理惠生了三個孩子後「放棄整理」了，可能是完全誤解她的意思

文:劉宇彤Haruka(中日文主持人/JALO日本生活規劃整理師協會講師,離婚後踏入整理收納世界,現與女兒居住於13坪小宅)

日本整理女王,也是《怦然心動的人生整理魔法》系列作者——「近藤麻理惠」(Kondo Marie),在今(2023)年1月26日發表的《華盛頓郵報》專訪中,表示自己在生了三個孩子後有點放棄整理。

隨後不少網友的可愛留言,許多人表示:「太激勵人心了!」、「這是2023年最療癒的新聞!」但如果只就字面上解讀,可能會完全誤解她的意思。

日本整理收納的現代歷史,可以追溯到1990年代掀起第一波整理風潮的日本經濟學家——野口悠紀雄(Noguchi Yukio)。其著作《「超」整理法》大賣之前,社會大眾對於「整理」與「打掃」的認知並沒有太大的差別,而書店也尚未出現「整理收納」的書籍分類。

山下英子(Yamashita Hideko)著作《斷捨離》在2009年出版後爆紅,「斷捨離」一詞甚至入圍隔年「新語・流行語大賞」。這股風潮隨著中文譯書襲捲台灣,直至今日仍深刻影響台灣人對整理的認知。

近藤麻理惠的《怦然心動的人生整理魔法》接著於2010年出版,當時引起的迴響並沒有如斷捨離般熱烈。但隨著近藤麻理惠2014年和老公移居洛杉磯後,怦然心動的魅力竟一路從歐美紅回亞洲。近藤麻理惠入選《時代》雜誌2015年度「全球百位影響力人物」,甚至2019年Netflix更推出著作同名《怦然心動的人生整理魔法》真人實境秀。

然而,無論「斷捨離」或「怦然心動」,都只是整理的一種方法,無法作為整理的代名詞。

日本現有35個整理收納流派/協會,其中包含「斷捨離」、「怦然心動整理法」,共發行逾百張相關證照,其中公信力較高的約有69張【註1】。取得證照者,能以「整理收納顧問」、「生活規劃整理師」、「親子整理顧問」、「生前整理顧問」、「垃圾屋清掃士」等職稱從事商業活動。如同料理有台式、義式與美式等各種類別整理收納風格也因對象、專門性與核心主題不同而有所差異【註2】。

在日本聘請整理收納業者的風氣普及,可依自身需求尋求不同流派的專家協助,多數專家其實並非斷捨離與麻理惠流派出身。

整理的常見對象是「物品」,透過檢視所有物品,進行分類,再選別出真正重要與喜歡的品項。

整理的過程超越次元,從大腦到心靈,從物品、空間,再到資訊與時間,涉及範圍廣泛,執行時也勞心勞力。光是「塞在廚房抽屜中從未拆封的週年慶滿額禮」它就涉及人的行動、生理、與心理,以及空間動線、大小、位置高低,更體現了一個人的時間觀念與理財態度。

整理的基礎概念更可橫跨經濟學、心理學、管理學與哲學。對於自己花費大把鈔票購買的名牌精品、花了一整天排隊才買到卻不合穿的球鞋無法輕易放手的心態,便是經濟學中常見的沉沒成本(sunk cost)概念。

整理透露的本質,就是了解自己、衡量成本後「安排優先順序,將資源最大化」。「資源」因人而異,可能是有更多的空間活用,可能是增加做喜歡事情的時間,可能是減少支出、增加資產,也可能是得到家人的信賴以滿足情感需求。終極的整理,實踐的不只是井井有條的空間,而是理想的生活。

能夠時常意識到「我現在最重要的事情是什麼?」並做出決策,就是那些經常整理、擅長整理的人信手拈來的習慣。

「稍微放棄整理對我來說是個好方法。因為我了解到,現在對我來說最重要的事情,就是享受和孩子在家相處的時光。」(I have kind of given up on that in a good way for me. Now I realize what is important to me is enjoying spending time with my children at home.)——華盛頓郵報〈MARIE KONDO’S LIFE IS MESSIER NOW — AND SHE’S FINE WITH IT〉