鴻海傳以「晶片換代工」洽談美國通用電動車訂單，再聘任日籍新策略長打通日本供應鏈
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隨著鴻海的電動車佈局越來越完善，近日傳出接觸美國汽車大廠通用（GM），並延聘日本汽車界大佬關潤擔任鴻海電動車策略長，凸顯萬事俱備只欠訂單。
萬事俱備只欠訂單，鴻海（Foxconn）傳出將以「晶片換代工」模式，協議取得美國通用汽車（GM）電動車代工訂單，再聘任新策略長日本車業大佬關潤（Jun Seki），未來將打通日本供應鏈調度，並協助鴻海集團在美洲、亞洲、中東等電動車據點運營發展。
鴻海傳與通用電動車洽談代工
鴻海佈局電動車產業，正積極尋求客戶電動車代工訂單。近日由《經濟日報》報導，鴻海傳出接觸美國車廠通用汽車，將以「晶片換代工」的模式進行。
通用汽車是2022年第4季美國最暢銷的汽車製造業者，銷量相較於2021年大幅度成長41.4%，達到62.3萬輛。其中，包含雪佛蘭、GMC和凱迪拉克等品牌車款相較同期都有2位數成長，分別成長43.3%、42.3%和74.8%。
不過通用在中國市場仍受到晶片短缺、疫情等影響，僅在中國交付達230萬輛汽車，衰退達到了21%。為了獲得穩定的晶片，藉由鴻海調度能力，再經鴻海組裝達到相互獲利的模式。不過，鴻海對於此消息未有評論。
位於聯電半導體業內人士David（匿名）告訴《關鍵評論網》，2022年以成熟製程為主車用電子晶片受到需求高漲、加上中國疫情影響供應鏈不穩，導致晶片荒仍然沒有完全解決，而消費市場開始熄火，越來越多產線將調度支援車用，未來晶片荒問題即將告終。
他直指，晶片換代工的模式令人費解，可能是少量的商業協議。目前2至3線的晶片代工業者，產能利用率已經跌破7成，顯示出晶片荒問題不像以前那樣緊俏，反而下游業者開始縮減訂單，甚至打破「長期合約」以縮減庫存。
此外，全球最大工程公司Asea Brown Bover董事長彼得傅賽（Peter Voser）告訴《AutoEvolution》，全球景氣正在放緩，AAB預測今年晚一些時候晶片荒將徹底得到解決，但是汽車行業短期內仍無法大幅改善。
David解釋，車用晶片不同於消費性電子產品，例如手機、電腦及平板使用的晶片，兩大類晶片的設計，在抗震防水、高溫耐旱都有所不同，也因此許多產線並無法立刻轉換生產車用晶片，才導致晶片荒持續至今。
鴻海延聘新策略長，鎖定日本車商
如同通用汽車一樣，豐田（Toyota）也面臨晶片短缺的問題。過去豐田在中國和東南亞市場相當成功，但是近日卻受到來自中國的車商比亞迪（BYD）的激烈競爭，電動車市占率開始走下坡。日前豐田公布2023年產量的新預測，2023年估生產1060萬輛汽車，但是受到供應鏈影響，可能再度下調10%。
至於鴻海於1月30日宣布，延攬關潤（Jun Seki）先生擔任集團電動車策略長（Chief Strategy officer for EV）一職，直接向劉揚偉董事長負責。
關潤是日本長崎縣人，主要職涯多在「雷諾-日產-三菱汽車聯盟」，最高曾擔任首席副營運長一職，在日產汽車（Nissan Motor）體系下累計33年產業經驗，曾派駐英美中法等地，具備多國的汽車生產製造營運經驗，熟稔國際間汽車產業鏈運作。
關潤除了在日產服務之外，亦曾派任合資公司東風汽車公司擔任總裁一職；也曾於日本電產集團（Nidec）擔任總裁、執行長以及營運長等職位，對於汽車以及零組件產業的營運管理也非常熟悉。外界揣測則鴻海將進攻日本，拿到日商的電動車訂單。
鴻海指出，未來將以BOL與CDMS的營運模式向外擴張，以標準化、模組化、平台化的基礎尋求更多傳統車廠的訂單。鴻海針對本次職位調動強調，整合集團電動車的資源，並協助集團在美洲、亞洲、中東等電動車據點運營發展。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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