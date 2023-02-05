單手倒酒？表面張力？掌握這十個原則，幫賓客朋友侍酒不出錯

文：Rene（從事美食、旅遊、酒類、人物等採訪工作多年，曾為城邦出版集團Stuff國際中文版編輯、自由時報週末生活中心記者，現為多家媒體撰文特約記者，也兼職多家米其林餐廳、集團接案公關。曾於日本岐阜縣舩坂酒造店任職，現為台灣宣傳代表）

在台灣，「餐酒搭」的風氣愈來愈盛，開瓶費也成為酒友關注的話題，無論店家有無專業侍酒師，幫客人開酒、倒酒、洗杯既是服務，也是餐廳人事成本，遇到不收開瓶費的餐廳，我們心存感激，而提供專業侍酒師、良好服務的餐廳，開瓶費也是合理收費。但，萬一付了開瓶費，還遇到很鬧事的侍酒狀況，真的會讓人翻白眼！

無論是餐廳侍酒服務，或是你自己幫賓客朋友侍酒，掌握這十個原則，至少不會出錯。

一、單手倒酒，量力而為就好

首先要傳達的是不一定非得要單手倒酒，如果對於自己單手力量、穩定性沒有自信，建議還是雙手持酒瓶最安全，先學會倒酒不灑再來帥！於是，手持酒瓶位置很重要，力量不穩的話建議不要只握持酒瓶尾端，以看得到酒標為目標持酒即可。

二、輕轉瓶身，預防倒酒酒液滴出

除了不要讓酒灑滿桌，酒液滴到桌面或是杯側、酒標上也很尷尬。在酒液倒入酒杯後，可以迅速的稍微輕轉瓶身，讓酒液沿著瓶口邊緣收一下。如果這樣還是會亂滴，把止滴片捲起插入瓶口可減少酒液滴出，甚至是使用廚房紙巾摺成長條狀綁在酒頸上皆可，但如果是店家，別忘了使用侍酒布。

三、別讓瓶口與杯口間接接吻

不管是不是疫情時間，口沫傳染實在不OK！倒酒的時候，酒瓶的瓶口絕對要跟酒杯有高度再倒入，杯緣與瓶口的距離高度約一個瓶口寬度以上，不要直接把酒靠在酒杯上倒酒，畢竟一瓶酒要倒給很多人喝啊！

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四、優雅倒酒，力度不宜過大

有些侍酒服務很大方，倒酒力度過大不僅難以掌握酒液多寡，也容易讓杯中酒液有過多泡沫，有時候就算不是香檳都會是「全都是泡沫～」而間接影響口感與風味延續性，建議還是溫柔、輕柔的優雅倒入，有一點點氣泡是正常的，鄧紫棋不會出來唱歌給你聽。

五、好了啦！真的不需要表面張力

雖然一口氣滿杯的「表面張力」很大方，但是葡萄酒真的沒有要這樣玩，只要倒約1/3杯即可（最酒杯最寬處的下方一點點），畢竟紅酒與空氣的接觸面、酒香的散發、搖晃酒杯觀察酒體，都是品飲葡萄酒的樂趣之一。

六、侍酒刀怎麼劃開錫箔紙？

侍酒刀沿著最上方位置割開，如果是在自家享用葡萄酒，當然可以邊轉酒瓶邊劃開，但是在店鋪裡，將酒標對著客人是非常重要的，因此必須轉換侍酒刀的劃開方向。

七、其實YouTube很多開酒教學影片

善用開瓶器，螺旋最尖的部分往軟木塞中間插入後轉轉轉，開瓶器與酒瓶呈現垂直後，向下壓轉到靠近開瓶器第一節位置後卡住、拉開，接著開瓶器位置來到較長的那一個頂著瓶口，就能把軟木塞優雅打開。

還看不懂的話，YouTube不是有很多教學影片嗎？

八、旋轉酒瓶這樣開

力大無窮要直接像開寶特瓶飲料那樣也可以，但實際上最省力的方式，就是把手握在酒頸位置，往逆時針方向轉之後就開啦！重點就在於手是握在旋轉蓋下方，不是旋轉蓋上！

九、瑪莉皇后的嘆息，香檳氣泡酒小心開

搖晃香檳，「啵」地一聲充滿張力，但是侍酒服務不是開派對。轉開鐵絲同時必須按住瓶塞，避免瓶塞直接噴出；接著45度手持香檳，要轉動的不是瓶塞，而是轉動瓶底讓瓶塞慢慢浮出，最後輕輕讓氣體流洩出來，越安靜地開啟香檳可說是最專業的服務。

十、酒要先給誰？

侍酒顧名思義就是要把酒給客人或貴賓，如果自己把酒倒給自己喝，就只是「倒酒」而非侍酒。在餐廳，當然是先倒給決定要開酒的貴賓或女士。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航