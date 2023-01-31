曾預測「中共2027犯台」、美國前印太司令戴維森率團抵台，將晉見蔡總統與國安會

農曆年後我國迎接第一個外國訪團，美國前印太司令戴維森上將（Philip Davidson）30日率美國智庫「國家亞洲研究局」（The National Bureau of Asian Research，NBR）訪團來台訪問，訪團成員具安全及印太區域研究背景，此次訪台除與總統蔡英文會面外，也將拜會國安會、國防部、陸委會等重要部會，足見美方對台海安全情勢的重視。

外交部北美司司長徐佑典今（31）日表示，「國家亞洲研究局」成員應我政府邀請，將於1月30日至2月4日來台訪問。訪團成員包括美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）所開設的全球戰略顧問公司「歐布萊特石橋集團」（Albright Stonebridge Group）亞太資深顧問歐佛拜（Tami Overby） 、國家亞洲研究局研究員及其他相關學者。

訪團除將晉見總統蔡英文，也將拜會國安會秘書長顧立雄、國防部、經濟部、陸委會、國防安全研究院跟台灣民主基金會，就台海及區域形勢議題廣泛交換意見。

徐佑典強調，訪團團員高度關注台海安全情勢，並且具有安全及印太區域研究背景，這次來台訪問彰顯美國智庫及學界對於印太安全局勢的重視。

訪團由美國前印太司令戴維森率領，戴維森曾任美國海軍艦隊司令部司令，於2018年5月底至2021年4月底擔任印太司令部司令。戴維森在2021年3月出席聯邦參議院軍事委員會聽證會時表示，擔心中共正在加速其野心，有意在2050年前取代美國的國際領導地位，戴維森認為，台灣很明顯是中國的「優先目標」，他並預測中國很可能會在未來6年內，也就是2027年對台動武。戴維森所提的「2027窗口」也成為學政軍界高度重視。

EXCLUSIVE | Former commander of the U.S. Indo-Pacific Command, retired Adm. Philip Davidson, will visit Taiwan next week.https://t.co/fJ9EiUBp9W — Nikkei Asia (@NikkeiAsia) January 26, 2023

「國家亞洲研究局」是美國專門研究亞洲戰略、政治等各項議題的重要智庫，是1989年由美國已故參議員傑克遜（Henry M. Jackson）創立的學術機構，研究影響美國與亞洲及俄羅斯關係的經濟戰略等問題，其使命是為加強美國的亞太政策。

外傳美國眾議院議長麥卡錫（Kevin Mccarthy）預計春季訪台，徐佑典表示，目前沒有接獲有關麥卡錫訪台的相關消息。

立法院長游錫堃今日訪美，是否會見麥卡錫等政要？徐佑典表示，游院長出訪是應邀出席國際宗教自由峰會和美國國家祈禱早餐會，外交部對於訪美行程沒有其他可提供說明。

美國空軍機動司令部（Air Mobility Command）司令米尼漢（Mike Minihan）備忘錄警告美國可能在2025年因台灣問題與中國開戰，外交部表示，面對中國不斷改變現狀的挑釁行為，美國和其他理念相近國家陸續針對此行徑、對民主自由價值構成的威脅都表達關切，中華民國台灣政府除了呼籲各國持續共同譴責之外，也將盡力厚植自我防衛的能力，強化台美夥伴安全關係，與理念相近國家合作以遏止。

外交部新發言人劉永健上任

另外，外交部發言人近期交接，前發言人歐江安已調派駐紐西蘭代表，新發言人劉永健本月28日上任，今日是第一次主持外交部例行新聞說明會。

Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang 攝 外交部新發言人兼公眾會執行長劉永健。

劉永健畢業於國立政治大學外交研究所碩士，於2018年至2021年擔任奧克蘭總領事銜處長，2021年返國接任資訊及電務處長至今。劉永健此前曾派駐印度、紐約、華府，在外交部本部則曾在資電處、國際組織司、領務局、歐洲司及機要室等單位服務。

劉永健在擔任駐奧克蘭辦事處長期間，曾接受紐西蘭國家廣播電臺（RNZ）專訪，說明臺灣抗疫成功經驗，並爭取參加世界衛生組織（WHO）。

針對捷克準總統帕維爾（Petr Pavel）昨日與總統蔡英文通話，並表示未來有意願與蔡總統會面，劉永健表示，最近我國與歐洲國家，尤其是中東歐國家往來的提升大家都有目共睹，捷克總統當選人與蔡總統通話，更是我國與歐洲關係「全面提升的面向」。

劉永健說明，捷克28日選舉結果揭曉後，總統第一時間有向帕維爾發出致意，隔天也用親筆函致賀，昨日更與帕維爾親自通話，可見捷克代表處與當選人辦公室的密切聯繫。

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核稿編輯：楊士範