漢寶德《繆思意境》：博物館展示空間不外乎兩種模式，其一為廊，其二為廳

文：漢寶德

【博物館的建築】

建築的造型與空間，都沒有一定的原則。可見博物館功能是非常有彈性的。在我訪問的這類博物館的負責人中，尚沒有聽到對空間不適當的抱怨，反而多對於他們所保存的建築感到驕傲。

近代所建的博物館

現代建築革命以來，以新技術、新造型、新功能為號召，所以博物館建築在建築界亦為一熱門課題。建築師雖然少有機會建造博物館，但每有所作大都視為建築之經典，所以博物館是第一流建築師的作品表演的機會，大多引發爭議，前文已略有陳述，在此不贅述。

新建博物館的形式與空間

博物館建築自理論上看，本身蘊含著基本的矛盾，似乎是無法消解的。然而在類型上檢討，則發現博物館建築五花八門，幾乎到一種任何建築都可以用為博物館的程度。如果承認這個事實，所謂矛盾的問題實質上是不存在的，它們存在於建築師的心中。本節將就博物館新建的若干重要的基本原則，扼要陳述如下，以供討論。

（一）博物館的座落地點

舊有的博物館大多座落於市中心一帶，而新建的博物館則常在市郊，這是自然的，因為在過去，博物館、或其前身的宮殿，是城市重要的核心建築。後來增建的博物館很難在市中心也找到適當位置。對於博物館的運作，市內與郊外，何者較為適當呢？傳統的看法，博物館應該在市中心，這是基於兩個理由。其一，博物館是為全市市民服務的建築，應該座落在對大家都方便的地點。並不是每一位市民都會利用文化機構，但在觀念上，每一位市民都應有機會方便地利用到文化設施。只有在人群匯集的中心地區，這一目的才容易達到。

自社會教育的觀點看，博物館應該主動接觸民眾，把民眾拉到館裡，像百貨公司一樣，吸引觀眾上門。座落在中心區，有很多空間上與交通上的利便，特別是對於在市中心活動的人群而言，他們偶然上門的機會，也就是發揮教化作用的機會。這是與過去的教堂建築的中心性的意義是相通的。其二，博物館是重要的公共建築，對都市景觀有很重要的作用。在過去都市中心的壯麗景觀，優美的都市意象，都是這些中心型建築所形成的。失去了文化機構，市中心地區只剩下政府機構與商業建築，對都市活動與都市景觀而言，都是很可惜的。

但是在市中心建造大型博物館的可能愈來愈少了。現代博物館的功能有逐漸改變的趨勢，市中心的土地無法取得固然是一大問題，現代社會的交通工具改以汽車為主是另一個大問題。在市中心很難容得下那麼多車輛。由於汽車的活動範圍較廣，博物館的觀眾不再以步行者為主，其所服務的範圍亦數倍於往日。而大型博物館開始以吸引觀光客為目標之一，教育的任務中增加了娛樂的內容。這些條件綜合起來，使新建的大型博物館不得不選擇較空曠的市郊。

以芝加哥市言，其美術館因位在市區大街上，很有名的費氏自然史館與觀眾人數僅次於華盛頓航空太空博物館及芝加哥科學工藝博物館，均在市郊。以本世紀新興建築為標準，離中心區是相當遙遠的。

現代的博物館雖不一定要在市中心，但必須為一交通便利的地點。它仍然要在中心地區，只是「中心」的定義自傳統的集市的中心，亦即步行的中心，或捷運的中心，改變為服務地區的汽車交通的中心而已。在都市景觀方面影響力消失，它與鄉間俱樂部，或市郊購物中心很近似了。總之，現代大型博物館的座落能兼有市中心建築的功能最為理想，否則只有從區域中心的觀念著手選擇了。加拿大近年完成的國立人類學博物館，即是遠離市區卻不失市區性的一個例子。

位在市中心的舊金山現代美術館（左）與舊金山市郊的榮勳宮美術館（右）

（二）博物館建築的人性理念

對博物館人員而言，建築應該是觀眾與館員使用的空間，同時也是他們的儀表。簡單地說，既要好用，也要像樣，能贏得觀眾的尊敬。對建築師來說，卻要自理念開始。他必須自對博物館的深切了解中，掌握了博物館的精義，產生一種信念，自這種信念出發，建立設計的精神核心，從而產生形式與空間。因此一座新建的博物館，不抄襲過去，不依賴資料集成，而能有創意，是一件很不容易的事。大部分的設計只是建築資料的拼湊而已。

設計理念是中心理念，一旦成立，很容易造成簡單統一的效果，但也很容易以偏概全。世界聞名的博物館，如紐約的古根漢、巴黎的龐畢度中心，都是屬於理念主導型建築，其毀譽參半。雖然如此，我認為要設計出比較理想的博物館建築，仍然應有一理念為中心思想。只是在理念之外，功能等細節也應認真考慮而已。中心理念並不是真理，而是建築師對某一博物館或美術館的使命有了深遠了解，所凝聚出的洞見。由於博物館長通常不擅長空間的掌握，這項工作常由建築師來主導。但是只有第一流建築師才有這樣高層次的思想。理念有創造性，也有時代性。

中心思想就是對博物館意義的詮釋，用空間表達出來。萊特的詮釋是一個連續螺旋，他對博物館下的定義應該是一個動線連續而有統合感的畫廊。這種觀念是自傳統大型博物館的缺點中發展出來的。在大型博物館如紐約大都會博物館中，很容易迷路，而造成心理的不安全感，進而降低展示品質。同時展示單元分散，使觀眾失掉公共建築的共同感。所以萊特心目中，博物館就是畫廊，他並不了解其他種類的博物館。這種的中心思想，只適於小型博物館，因為不間斷的把展覽看完，只有小型畫廊才有可能。要想把這一思想用在大型博物館上，需要相當的修正。