初見《灌籃高手The First Slam Dunk》，你有什麼一直喜歡的事情嗎？
我們想讓你知道的是
關於幾乎有50%的內容都是全新的《灌籃高手The First Slam Dunk》，很有「井上雄彥」的風格，如果只是將經典之戰「山王湘北戰」搬上大銀幕，那就太不井上雄彥，我們都清楚即便只是全篇照抄發佈，或許都可以製造出難以忽視的熱潮，有完整看過山王之戰的人，應該都很清楚這場籃球賽的韻味與佈局、心理上交織的青春都是難以再次復刻的經典。而井上雄彥並不想只是將這些已經是答案的結果直接搬上大銀幕，他做了很多事情，來呼應這個「The First」。
文：老鳳
終於有機會去看了《灌籃高手The First Slam Dunk》，無論是影片的技術還是劇本的闡述，有很多心得分享。
27年前的選擇
關於幾乎有50%的內容都是全新的《灌籃高手The First Slam Dunk》，很有「井上雄彥」的風格，如果只是將經典之戰「山王湘北戰」搬上大銀幕，那就太不井上雄彥，我們都清楚即便只是全篇照抄發佈，或許都可以製造出難以忽視的熱潮，有完整看過山王之戰的人，應該都很清楚這場籃球賽的韻味與佈局、心理上交織的青春都是難以再次復刻的經典。而井上雄彥並不想只是將這些已經是答案的結果直接搬上大銀幕。
無論你是第一次認識《灌籃高手》，還是已經是苦苦等候的狂粉，讓時間軸回到1996年，試想看看那個距離現今27年前的世界，正在連載之中，而銷量與口碑都十分火熱的漫畫，竟然選擇在這場戰役之中劃下句點，能夠這麼灑脫地為自己劃下結局了，大概就是井上雄彥與富奸了。
富奸的《幽遊白書》早在仙水篇就想劃下結局，然而面臨編輯、粉絲的壓力，最終還是讓故事延續到魔界篇結束，然後以一種特殊的方式fade out到結局。
這個選擇容易嗎？其實完全取決於作者本身看待這個作品的盡頭究竟在哪裡。在井上雄彥的訪談之中，他一直以來是十分信任自己的「直覺」的。有些東西就是會在對的時間給予你最好的答案，也許在那1996年的時光之中，那是屬於井上雄彥自己最好答案的直覺。
經過這麼久的時間，近乎是跨越了兩個世代的光陰之中，有什麼遺憾或者是要繼續寫完的嗎？當年受到粉絲支持而感動的井上雄彥實際上在漫畫版終結時，也處於自己也無法明說的懸念。這份懸念成為了想要帶給粉絲的執念，從《浪人劍客》還是《Real》都可以感受到，井上雄彥在自己漫畫上所追尋的道路非常地合乎自己的原則。
直覺性、邏輯性的天平
東映動畫在2009年真誠地拿出DEMO邀約，希望能完成漫畫之中全國大賽的內容，這個DEMO也歷經了5年時光，前後三次修改，只不過當時的技術還不足以支撐井上雄彥想要給予粉絲的。這樣的延宕直到了2014年，井上雄彥決定自己擔綱劇本、導演，希望以自己的方式描繪出這部始終還欠著讀者與粉絲的禮物。
然而，這樣的任務其實比想像中的艱鉅，原因是為了要完整複製出井上腦中真正球賽的規模，所動用到的製作團對規模包含了動畫製作、籃球運動員、動作捕捉，重建腦中那些重要場景的重要影格，每一幀都像是重新修練的修羅。
從13年前的邀約、8年前開始思考製作方式、到最後4年的製作整備期，在這中間需要調整除了內心的直覺性，還有必須與工作團隊溝通的邏輯性。這在過去進行獨立創作的井上來說是一個全新的挑戰。
原因是每一個影格之間，即便有了關鍵影格的畫面之外，動畫製作若要能強烈地捕捉到每一個人以及他們的精神、堆積在臉上上的情緒，都需要足夠的「溝通」。
這個時候看這個方向的櫻木、宮城、流川、三井、赤木，他們除了當下的表情之外，還有什麼是那個畫面所沒有捕捉到，而潛藏在那個影格之下的，因為下一秒鐘、下個瞬間就會有下一個故事、畫面要說明。
有在寫作或者創作的人，或許可以清楚感受到「直覺性」與「邏輯語言性」，就像是完全不同領域的雙軌道路，走在創作直覺性上時，有許多事情是難以言喻或者一言以蔽之，造就每個故事瞬間的選擇，有時候不是在算算數，不是在進行計畫管理，不是在進行重複操作的照錶抄課，考驗的都是創作者自身與這個世界之間悟出的距離、感受、難以直接理解的直覺性。無論是所挑選的場景、溫度、城市、配角、光線，任何元素有時有所考究，有時需順從內心的聲音。
而邏輯語言性的這個軌道呢？那就像是精確的大型任務一樣，每一幕出現的東西，都是要精確的。每顆螺絲般的細節都是要再三考究、定義。如果有看過一些經典電影，或者影集有關於現場製作的一些文章就能體會這些。每一個在場景裡出現的物品，都是需要定義的，根據導演、編劇所建立出的世界觀，來決定這出現的物品其「定義」。因為每一個部件，日後都有可能被人拆解，再三玩味。
題外話舉個例子，美劇《絕命律師》在第6季時間軸快要銜接上《絕命毒師》的重要戲碼中，為了要重新復刻《絕命毒師》當時拍攝所拍的角度、場景。劇組團隊花了相當多時間重新研究《絕命毒師》當時所架設的地點、高度、還有光線，雖然沒辦法到完美，但是這一切只是要滿足一種視覺上的對襯。
而這一幕所佔用的秒數大約5秒不到，當時出現的畫面是Kim衝向Gus所住的住所，一幕從空間拍攝的照片，而對稱在《絕命毒師》則是老白當時想要衝進Gus的住所幹掉Gus。
很多人可能覺得，為什麼要為了這一個不起眼的一幕而去再三花功夫？主創團隊當時的說法是：一定會有來自《絕命毒師》的粉絲會去對照這一幕的畫面，我們知道一定會有這樣的情形發生。
我想，這應該就是井上雄彥在這大約是70分鐘的山王之戰，每一幕所堅持的道理所在。喜愛《灌籃高手》的人一定會對照腦海裡那數本單行本的每一格畫面。然而這樣的3D技術，會不會讓所有人買單？這完全取決於觀眾自行的觀影體驗。
如同球賽般真實
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。