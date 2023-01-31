初見《灌籃高手The First Slam Dunk》，你有什麼一直喜歡的事情嗎？

文：老鳳

終於有機會去看了《灌籃高手The First Slam Dunk》，無論是影片的技術還是劇本的闡述，有很多心得分享。

27年前的選擇

關於幾乎有50%的內容都是全新的《灌籃高手The First Slam Dunk》，很有「井上雄彥」的風格，如果只是將經典之戰「山王湘北戰」搬上大銀幕，那就太不井上雄彥，我們都清楚即便只是全篇照抄發佈，或許都可以製造出難以忽視的熱潮，有完整看過山王之戰的人，應該都很清楚這場籃球賽的韻味與佈局、心理上交織的青春都是難以再次復刻的經典。而井上雄彥並不想只是將這些已經是答案的結果直接搬上大銀幕。

無論你是第一次認識《灌籃高手》，還是已經是苦苦等候的狂粉，讓時間軸回到1996年，試想看看那個距離現今27年前的世界，正在連載之中，而銷量與口碑都十分火熱的漫畫，竟然選擇在這場戰役之中劃下句點，能夠這麼灑脫地為自己劃下結局了，大概就是井上雄彥與富奸了。

富奸的《幽遊白書》早在仙水篇就想劃下結局，然而面臨編輯、粉絲的壓力，最終還是讓故事延續到魔界篇結束，然後以一種特殊的方式fade out到結局。

這個選擇容易嗎？其實完全取決於作者本身看待這個作品的盡頭究竟在哪裡。在井上雄彥的訪談之中，他一直以來是十分信任自己的「直覺」的。有些東西就是會在對的時間給予你最好的答案，也許在那1996年的時光之中，那是屬於井上雄彥自己最好答案的直覺。

經過這麼久的時間，近乎是跨越了兩個世代的光陰之中，有什麼遺憾或者是要繼續寫完的嗎？當年受到粉絲支持而感動的井上雄彥實際上在漫畫版終結時，也處於自己也無法明說的懸念。這份懸念成為了想要帶給粉絲的執念，從《浪人劍客》還是《Real》都可以感受到，井上雄彥在自己漫畫上所追尋的道路非常地合乎自己的原則。

直覺性、邏輯性的天平

東映動畫在2009年真誠地拿出DEMO邀約，希望能完成漫畫之中全國大賽的內容，這個DEMO也歷經了5年時光，前後三次修改，只不過當時的技術還不足以支撐井上雄彥想要給予粉絲的。這樣的延宕直到了2014年，井上雄彥決定自己擔綱劇本、導演，希望以自己的方式描繪出這部始終還欠著讀者與粉絲的禮物。

然而，這樣的任務其實比想像中的艱鉅，原因是為了要完整複製出井上腦中真正球賽的規模，所動用到的製作團對規模包含了動畫製作、籃球運動員、動作捕捉，重建腦中那些重要場景的重要影格，每一幀都像是重新修練的修羅。

從13年前的邀約、8年前開始思考製作方式、到最後4年的製作整備期，在這中間需要調整除了內心的直覺性，還有必須與工作團隊溝通的邏輯性。這在過去進行獨立創作的井上來說是一個全新的挑戰。

原因是每一個影格之間，即便有了關鍵影格的畫面之外，動畫製作若要能強烈地捕捉到每一個人以及他們的精神、堆積在臉上上的情緒，都需要足夠的「溝通」。

這個時候看這個方向的櫻木、宮城、流川、三井、赤木，他們除了當下的表情之外，還有什麼是那個畫面所沒有捕捉到，而潛藏在那個影格之下的，因為下一秒鐘、下個瞬間就會有下一個故事、畫面要說明。

有在寫作或者創作的人，或許可以清楚感受到「直覺性」與「邏輯語言性」，就像是完全不同領域的雙軌道路，走在創作直覺性上時，有許多事情是難以言喻或者一言以蔽之，造就每個故事瞬間的選擇，有時候不是在算算數，不是在進行計畫管理，不是在進行重複操作的照錶抄課，考驗的都是創作者自身與這個世界之間悟出的距離、感受、難以直接理解的直覺性。無論是所挑選的場景、溫度、城市、配角、光線，任何元素有時有所考究，有時需順從內心的聲音。

而邏輯語言性的這個軌道呢？那就像是精確的大型任務一樣，每一幕出現的東西，都是要精確的。每顆螺絲般的細節都是要再三考究、定義。如果有看過一些經典電影，或者影集有關於現場製作的一些文章就能體會這些。每一個在場景裡出現的物品，都是需要定義的，根據導演、編劇所建立出的世界觀，來決定這出現的物品其「定義」。因為每一個部件，日後都有可能被人拆解，再三玩味。

題外話舉個例子，美劇《絕命律師》在第6季時間軸快要銜接上《絕命毒師》的重要戲碼中，為了要重新復刻《絕命毒師》當時拍攝所拍的角度、場景。劇組團隊花了相當多時間重新研究《絕命毒師》當時所架設的地點、高度、還有光線，雖然沒辦法到完美，但是這一切只是要滿足一種視覺上的對襯。

而這一幕所佔用的秒數大約5秒不到，當時出現的畫面是Kim衝向Gus所住的住所，一幕從空間拍攝的照片，而對稱在《絕命毒師》則是老白當時想要衝進Gus的住所幹掉Gus。

很多人可能覺得，為什麼要為了這一個不起眼的一幕而去再三花功夫？主創團隊當時的說法是：一定會有來自《絕命毒師》的粉絲會去對照這一幕的畫面，我們知道一定會有這樣的情形發生。

我想，這應該就是井上雄彥在這大約是70分鐘的山王之戰，每一幕所堅持的道理所在。喜愛《灌籃高手》的人一定會對照腦海裡那數本單行本的每一格畫面。然而這樣的3D技術，會不會讓所有人買單？這完全取決於觀眾自行的觀影體驗。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

如同球賽般真實