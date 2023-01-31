《灌籃高手The First Slam Dunk》：遺珠之憾已經補完，慶幸是由平凡的宮城良田來做結尾

文：薄荷糖

簡直像站在球場中，看著真實的比賽讓人目不轉睛，呼吸為之屏息——傳說中《灌籃高手》動畫版的遺珠之憾：湘北對山王之戰終於出世。當年所有人期盼卻沒盼得的最重要的一場比賽，在生父手下脫胎而出，讓這部作品畫下奇蹟的句點。

《灌籃高手The First Slam Dunk》是一部誠意滿滿的作品：以真人動態捕捉後製作成3DCG動畫，再每一幀手動微調至滿意為止；同時也是懷抱著新想法的一部劇場版：井上雄彥說：「希望觀眾將它視為一部獨立，重新出發的電影」。

所以抱持著「可能和以前完全不同的灌籃高手」而非「尋求二十年前的感動」進場會更好。在這個前提下，主題曲並未使用〈君が好きだと叫びたい〉而更換成全新的〈Love Rockets〉，主角從櫻木、流川切換到原作較少著墨的宮城良田，也對照出井上雄彥的今昔之別。

畢竟並非是20幾歲時的井上雄彥了，當時只在乎輸贏勝負的想法，對56歲的他來說已經太過輕薄，井上雄彥在接受專訪時說：「想寫出經歷過失敗悲傷，仍站起來往前走的故事」。

通過父兄試煉的宮城良田

劇場版《灌籃高手The First Slam Dunk》以控衛宮城良田量身打造新劇情，故事原型來自1998年的短篇《ピアス》，一個男孩在哥哥海難過世後，見到女孩將耳環丟棄在海裡，潛入水中將耳環取回，戴回自己耳朵上的故事。當時的男孩名字就是「リョータ」。

不清楚是有意或是無意，井上雄彥選擇了「男人必須超越自己所仰慕的父兄，才能脫胎換骨」這樣古老但普世的情節。故事很簡潔地開始這個命題：宮城良田與哥哥宗太在家旁的籃球場一對一單挑，宗太伸出拳頭想與良田擊拳，擊拳的空檔，井上雄彥很巧妙地穿插了宮城家喪父，宗太決心承擔父親的位置「成為家中隊長」的段落，之後才回到良田的視角完成對宗太的擊拳動作。這暗示良田當時就繼承了宗太要頂替父親位置的命運。

不料宗太海難過世，家中的隊長再度消失，良田陷入了低潮，球場上被他人認為是宗太的替代品般評價著。事實真的是如此嗎？或許是他內心缺乏自信的反映，因為當時的良田只是個想待在兄長身邊的小男孩罷了。但看起來輕浮不堅的宮城良田，心中一直記得哥哥對他說 ：「即使心臟噗通噗通地加速，也要努力表現得若無其事」。

他努力裝得若無其事，他把痛苦往肚子裡吞，但死去的人是無法被打敗的，幼小的良田還無法面對自己最終要踏上的道路，那就是，總有一天他得親手弒去那個鬼魂，取代宗太，踏上原本宗太要登場的舞台。如此一來，「宮城良田」才能真正誕生在這個世界上。

劇情安排了第二次的繼承，良田在自我毀滅後大難不死回到沖繩，進入哥哥的秘密山洞裡，通過與宗太相同的哭泣吶喊完成了他的成年儀式。良田決定戴上宗太的護腕，接下父兄的未竟之志。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

球場上，我是誰

只有單純的兩隊比拼，無以撐起兩小時的劇場版，讓故事添加血肉的是宮城良田超越哥哥的一路顛簸。我們看到井上雄彥的腳本巧妙讓宮城的跌宕和比賽起伏形成互文，哥哥過世後的低潮，對應下半場比賽擴大的比分差距，宮城打起精神、找回自我則呼應後半段湘北的急起直追。井上雄彥在此又埋了一個呼應叩問透過三井清晰地說出來：我是誰？

安西教練直接了當地說：宮城帶來了感性、三井帶來了理性、流川帶來勝利的執著、櫻木帶來膽識，這些都建立在赤木與木暮打好的根基上。每個人找到自己的定位，才有機會成為最強的球隊。從沖繩鄉下來到這裡的宮城良田，一步步煉成自我的故事也是每個人的縮影，由他出發來闡釋湘北戰勝山王的一役再適合也不過。

Photo Credit: 台北双喜電影提供

漫畫vs.動畫的節奏感

雖然3DCG的風評兩極，但井上雄彥幾十年的分鏡功力讓轉場運鏡行雲流水，大量使用接近人眼視野的52釐米鏡頭視角，就像站在場中看到山王球員迎面而來。更厲害的是劇場版用精準切入的超燃配樂重現原作漫畫以大小格子與跨頁營造的比賽節奏。

聲音是漫畫所沒有的武器，比賽中高速過人時，突然爆出鼓點強烈快節奏的配樂，立即讓人心跳加速，惦量敵我雙方時切換成如深海中的低沉悶響，彷彿世界只剩下自己一樣孤獨緩慢。

比賽最後一分鐘那鴉雀無聲的經典場面，則像在對從26年前的過去到現在，度過的時間與粉絲致敬。收放自如的音效中最神來一筆的，莫過於宮城罰球時等待的短短數秒，場上背景音傳來安穩的風吹與蟲鳴，原來那是前晚在樹林裡遇到彩子時的回憶。

當下所有人都瞭然，宮城這球穩穩必進。

故事最後良田脫下宗太的護腕，他不再背負兄弟兩個人的人生。從今以後，他就只是宮城良田。

井上雄彥在專訪中感嘆做動畫跟畫漫畫完全不同，製作劇場版超越以往所有的挑戰。但他證明了即便是第一次參與，大師仍能摘下那甜美的果實。

慶幸能見到這樣認真細緻的劇場版，也慶幸是由平凡的宮城良田來做結尾。遺珠之憾已經補完，儘管等了20幾年，不變的是井上雄彥仍是那位能夠點燃熱情，連結過去，更開拓未來的創作大師。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航