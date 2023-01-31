白夏瓦清真寺遭自殺炸彈攻擊至少61死、150人受傷，巴基斯坦塔利班運動宣稱犯案
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一名自殺炸彈客昨（30）日在巴基斯坦西北部白夏瓦市一處警察大樓群裡的清真寺引燃爆裂物，導致屋頂塌陷。案發當時，現場擠滿前往禮拜的信徒，官員說至少有61人死亡、150人受傷，傷亡人員多半是警察。
白夏瓦清真寺遇襲61死，巴基斯坦塔利班運動宣稱犯案
（中央社）一名自殺炸彈客昨（30）日在巴基斯坦西北部白夏瓦市一處警察大樓群裡的清真寺引燃爆裂物，導致屋頂塌陷。案發當時，現場擠滿前往禮拜的信徒，官員說至少有61人死亡、150人受傷。
《美聯社》報導，傷亡人員多半是警察。案發的大樓群設有圍牆，裡面還有白夏瓦市（Peshawar）警察總部，而且這個大樓群連同其他政府建築物都位於一個戒備森嚴的區域，目前還不清楚炸彈客怎麼能夠闖入犯案。
激進組織「巴基斯坦塔利班運動」（Pakistani Taliban）指揮官莫曼（Sarbakaf Mohmand）在推特上宣稱犯案。《美聯社》無法立即聯繫上該組織發言人要求評論。
去（2022）年11月，巴基斯坦塔利班運動結束對政府部隊停火，此後巴國激進分子攻擊數量大增。昨天的案件是近幾年來，安全部隊傷亡最慘重的攻擊案之一。
炸彈客引燃炸藥背心當下，清真寺內有超過300名信眾正在禮拜，且陸續有人接近清真寺。根據當地員警札法汗（Zafar Khan），很多人是在屋頂垮下來時受傷。
警方表示，救難人員匆忙移除清真寺現場的成堆殘骸，試圖援救受困瓦礫堆下的信眾。
炸彈爆炸時在清真寺裡的古爾（Meena Gul）說，他不知道自己怎麼能夠毫髮無傷。這名38歲警察表示，爆炸後他聽見哭號和尖叫聲。
警官希狄克汗（Siddique Khan）表示死亡人數增至61人，白夏瓦市警察局長伊加茲汗（Ijaz Khan）說至少150人受傷。
附近一家醫院表示許多傷者情況危急，令人擔心死亡人數還可能增加。
白夏瓦市是開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省會，而巴基斯坦塔利班運動在該省勢力龐大，白夏瓦市曾多次遭到激進分子攻擊。
UN秘書長嚴厲譴責，美國務卿布林肯表達哀悼
（中央社）巴基斯坦西北部白夏瓦市警察總部內的一座清真寺昨天被自殺炸彈客攻擊，至少61人死亡、150人受傷，聯合國秘書長古特瑞斯發聲嚴厲譴責，還說這起攻擊令人深惡痛絕。
聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）說：「秘書長強烈譴責今天稍早發生在巴基斯坦白夏瓦市清真寺的自殺炸彈攻擊。發生於禮拜場所的這類攻擊特別令人深惡痛絕。」
《法新社》報導，當局正在案發現場進行救援任務，受到攻擊的清真寺有一整面牆及部分屋頂都被炸毀。
巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）透過聲明指出：「恐怖分子希望透過攻擊那些履行保衛巴基斯坦職責的人員來製造恐懼。」
聲明還說：「那些跟巴基斯坦作對的人會從地表上消失。」
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也針對這起攻擊案表達哀悼之意，他形容為「極其可怕的攻擊」。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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