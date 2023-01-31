WHO會議決定COVID-19維持全球最高警戒，譚德塞：中國死亡數絕對比通報高

中國官方：全國疫情穩步下降，進入低流行水平

（中央社）中國COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在農曆春節期間是否向農村蔓延，受到廣泛關注。中國國家衛健委發言人米鋒昨（30）日聲稱，目前全國整體疫情已進入「低流行水平」，各地疫情保持「穩步下降」態勢。

中國國家衛健委基層衛生健康司監察專員傅衛則說，21至27日，鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心發熱診室的診療量「處於低位」，較春節前約減少40％。較2022年12月23日的峰值下降94％。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行記者會，米鋒在會中主動作上述表示。但他仍強調，農村仍然是中國當前疫情防控的「重中之重」；而中國農業農村部合作經濟指導司副司長毛德智說，全國農村疫情形勢「總體平穩」，沒有出現疫情上升的情況。

傅衛表示，27日中國基層機構的普通門急診的診療量是203.6萬人次，較春節前減少近3成，約為2022年12月29日普通門急診高峰值的44％。

至於COVID-19的Omicron變種病毒是否出現更多變異株，中國疾控中心病毒病所研究員陳操指出，春節期間共收到全國各省區上報的病毒全基因組序列1421條，有11個進化分支，仍以BA.5.2、BF.7為主，沒有發現新的變異株輸入。

米鋒說，春節期間，中國國務院聯防聯控機制相關部門持續做好服務保障，廣大醫務人員和各行業工作者堅守崗位，「防控工作平穩有序」，「乙類乙管」措施「落地見效」。

他表示，春節後返程人流增加，要做好交通工具等人員密集場所的常態化疫情防控，堅持做好個人防護。

米鋒指出，農村仍然是當前疫情防控的「重中之重」。要始終緊盯關鍵環節，做好重點人群健康監測，全力保障群眾的就醫用藥需求。

他並提到，隨著出入境人員增加，要持續開展疫情監測，動態掌握疫情流行趨勢和病毒變異等情況。

Photo Credit: 中央社 中國鬆綁防疫管制後的第一個農曆春節帶來旅遊高峰，其中上海人出遊情形最為熱烈。圖為上海迪士尼。

COVID-19維持全球最高警戒，譚德塞：中國死亡數絕對比通報高

（中央社）在世界衛生組織（WHO）首度宣布COVID-19疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」3年後，世衛昨天表示，COVID-19依舊維持全球最高的警戒級別。

《法新社》報導，世衛緊急委員會27日召開疫情爆發以來第14次會議，討論COVID-19大流行是否仍應列在全球最高的警戒級別。

根據世衛聲明，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在會議後表示「同意委員會就COVID-19疫情提出的建議，決定這起事件依舊是國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）」。

聲明說，譚德塞「認同委員會的觀點，亦即COVID-19疫情可能處於一個過渡時期，並重視委員會的建議，必須小心度過這段時期，減少可能的負面後果」。

Last Friday the @WHO Emergency Committee met to consider whether #COVID19 remains a Public Health Emergency of Intl. Concern. In their view, the outbreak remains a global health emergency, and I agree. This morning, I updated the #EB152 on the way forward. https://t.co/LNH6n5s0jd pic.twitter.com/p0QTo0mV1S — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) January 30, 2023

譚德塞在會議前就暗示疫情的緊急狀態尚未結束，指出死亡案例正在攀升，並警告說全球對這場危機的因應作為「依舊蹣跚」。

譚德塞在會議開始後向委員會開門見山地說：「疫情進入第4年，我們現在處境確實比1年前好，當時Omicron變異株將疫情推上另一波高峰，世衛每週獲報的染疫死亡人數超過7萬人。」

譚德塞表示，單週染疫死亡人數去（2022）年10月降到1萬人以下，但12月初再度升高。當時中國解除防疫限制措施，導致染疫死亡人數再度衝上高峰。

他表示，1月中旬獲報的染疫死亡人數直逼4萬，其中超過半數來自中國，且中國真正的死亡病例「絕對還要高出許多」。

整整3年之前，鑒於COVID-19疫情開始散播至中國境外，世衛於2020年1月30日首度宣布COVID-19疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」，也就是世衛最高等級公衛警報。

全球來說，世衛接獲的COVID-19確診通報已超過7億5200萬例，包括680多萬例死亡。然而，世衛一直強調實際數字很可能高出許多。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航