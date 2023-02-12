澳洲團隊研發新型「氫柴油混合發動機」，大幅減少二氧化碳排放85％以上

這種新型的氫柴油混合發動機被起了「第二個寶寶」的暱稱，它有助於讓澳洲的重工業減少碳排放。

巨大的試驗台安裝在一個單獨的房間裡，試驗台上的發動機在外表上同其他類型的發動機大同小異，但在它的金屬外殼下是具有可能改變遊戲規則的新技術。

澳洲新南威爾斯大學（UNSW）的工程師說，他們成功地將常規柴油機進行了改造，它能夠使用氫和少量柴油的混合燃料，這種被登記專利的技術能夠將二氧化碳排放減少85％以上。

這是新南威爾斯大學機械和製造工程專業的肖恩．郭（Shawn Kook，音譯）教授和他的團隊的技術成果。

肖恩．郭教授在他在雪梨的實驗室裡對BBC記者說，「將現有的柴油發動機改造成使用清潔燃料的氫發動機，吸引了巨大的關注和興趣。」 許多問詢來自德國、南非、巴西、日本和中國。

他補充說，「我們將氫直噴系統安裝在現有的柴油機裡面，這種技術能夠應用於任何常規發動機。」

按照郭教授的說法，他們的技術的獨特性在於它能將氫和柴油混合，把混合燃料送進活塞發動機內產生燃燒。

Photo Credit: BBC News 郭教授說，改裝柴油機讓它們使用氫燃料吸引來多方的興趣

和石化燃料不同，氫燃料燃燒的時候不產生二氧化碳，因此氫被視為綠色燃料來源。

新南威爾斯大學的混合柴油機使用的燃料中90％是氫，但是加入氫是個精心計算的過程。

郭教授解釋說，如果沒有在適當的時機在混合燃料中添加氫，「就會發生爆炸，能將整個系統燒毀」。

他說研究表明在發動機氣缸內對氫和空氣混合加以控制，能有助於抵消有害的二氧化氮排放，這一直是對氫發動機進行商業化應用的障礙。

雪梨研究團隊認為，只需幾個月後，採礦業、交通和農業中的任何柴油機卡車和動力設備，都可以安裝新型的混合系統。

不過，郭教授懷疑汽車行業是否會對混合燃料技術感興趣，在汽車行業中電力和混合動力車輛已經有了很大發展，它們正在取代柴油汽車。

不過他說澳洲價值億萬的採礦業需要某種解決方案，將礦業當中所有的柴油動力設備盡快進行改裝。

Photo Credit: BBC News 這台普通的柴油機使用的混合燃料中，氫佔多達90％

他說，「我們已經有了如此多的柴油動力發電機、巨型卡車和地下機械，我們如何減少這些已有的柴油發動機的碳排放呢？一個辦法就是停用所有這些機器，然後引用新技術，這個過程需要數十年。」

利用混合型發動機使用氫-柴油混合燃料的計劃，在沒有氫燃料的情況下，這種發動機還能返回只使用柴油的狀況。

郭教授希望他研發的新一代發動機能在兩年內實現商業化。

雪梨一個公益智庫「氣候能源資助」的負責人巴克利（Tim Buckley）認為，這種技術有很大潛力，將「大幅度改變澳洲的採礦業」。

他說，「我所作工作對評估什麼是不切實際的樂觀、什麼是現實的懷疑態度需要一直存在。但即便如此，新南威爾斯大學取得的突破的確看上去很務實。如果他們能成功，這會帶來巨大的機會。」

澳洲的這個團隊是研發混合柴油發動機全球競賽的一部分。其他國家的工程師也在努力致力於新概念和設計，但是雪梨的研發團隊認為他們有領先的地方。

新南威爾斯大學來自中國的博士生劉新宇（Xinyu Liu，音譯）說，他認為與世界其他研究團隊相比，他們取得了更高的氫同柴油的混合比例。

他說，「就排放和二氧化碳而言，我們的方法比其他方法降低排放幅度更大。整個概念已經通過使用已有的小型發動機得到了證明。我們正努力擴大這個概念的應用規模，這對於工業界更有意義。」

Photo Credit: BBC News 新南威爾斯大學來自中國的博士生劉新宇（左）認為，和世界其他研究團隊相比，他們取得了更高的氫氣同柴油的混合比例。

郭教授說，新南威爾斯大學的「二號寶寶」的放大版是原型機的兩倍，可能「大幅度減少二氧化碳排放」。

這個設計發表在國際《氫能源》期刊上刊登的論文中。

新發明對環境的許多影響，將取決於氫原料來自何處。少量氫能夠從地面直接獲取，大部分氫要靠生產取得，而生產過程有二氧化碳排放。

綠色氫來自使用再生發電獲得的電力電解水，分解氫氣和氧氣。但是這種技術和電力獲取成本很高，因此在目前只有少部分氫使用這種辦法獲得。

不過在陽光和風力充足的情況下，獲取氫成本很可能會減少，澳洲具有再生發電的巨大潛力，將來有一天這種再生電力能夠被用來製造綠色氫。

獨立機構氣候委員會認為，可持續氫能夠讓澳洲有機會放棄依賴石化能源。

該委員會在2021年的一份報告中說，澳洲是實際上最大的煤炭出口國之一，也是一個最大的液化天然氣出口國。這都是有污染的石化燃料，澳洲正在為極端天氣變得更加頻繁付出代價，諸如經常發生的野火、熱浪和乾旱。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 澳洲在再生能源發電方面具有很大潛力，因此有很好的綠色氫前景。

目前新南威爾斯大學的項目仍然處於實驗室中的起步階段。研究人員的努力需要外界投資，和礦業公司和發動機製造商的一線專門知識。

郭教授說，「我們的目標是先給澳洲礦業、農業和建築業帶來影響，然後再向世界其他地方推廣，產生更大的影響力。」

澳洲有世界上最大的一些資源公司，他們都致力於大力推進減少碳排放。技術是其中的關鍵。

巴克利說，「利用現有的發動機，把氫和柴油混合的想法是重工業和採礦實現去碳排放的關鍵。」

他向新南威爾斯大學的工程師們提出一個現實存在的問題：「他們能否把發明推廣到大學以外，在商業化環境中複製普及？」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航