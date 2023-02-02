俄烏戰爭一週年前夕，BBC紀錄片《普亭 vs 西方》披露戰爭前夜西方領導人與普亭最後對話細節
我們想讓你知道的是
這部《BBC》紀錄片訪問了多名西方國家領導人，從這些當事人的一手回憶中，講述了俄羅斯從2014年佔領克里米亞一直到入侵烏克蘭的故事。
烏克蘭戰爭爆發週年即將到來。《BBC》一部名為《普亭 vs 西方》（Putin vs the West）的紀錄片披露了許多此前鮮為人知的戰爭前夜俄國與西方領導人之間的最後通話細節——其中包括普亭（Vladímir Pútin）對英國前首相強森（Boris Johnson）作出的導彈打擊威脅。
據英國前首相強森指稱，俄國總統普亭是在入侵烏克蘭前的一次電話會晤中作出上述導彈打擊威脅的。 據這位英國前首相說，普亭當時對他講，（導彈發射）「只需要一分鐘」。
強森在紀錄片中回憶說，那次長時間通話的日期是去（2022）年2月2日；他當時對普亭作出了一旦爆發戰爭將引發「絕對災難」的警告，而普亭則在聽到警告之後以導彈威脅。
戰前英俄領導人通話
據悉，前首相強森當時還警告普亭，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將招致嚴厲的西方制裁和更多北約部隊靠近俄羅斯邊境。
在那次通話中，強森也曾試圖說服普亭不要動武，並表示烏克蘭 「在可見的未來都不會加入北約」。
強森說： 「他一度威脅我說，鮑里斯，我不想傷害你，發射一枚導彈，只需要一分鐘。或是類似這樣的話，好厲害。」
「不過他當時談話的語氣還比較放鬆，好像沒事人一樣，我覺得這是他試圖談判時討價還價的策略。」
強森說，在那次極不尋常的通話過程中，普亭的表現與平時那個他已經很熟悉的俄國總統並無二樣。
這部《BBC》紀錄片訪問了多名西方國家領導人，從這些當事人的一手回憶中，講述了俄羅斯從2014年佔領克里米亞一直到入侵烏克蘭的故事。
人們無法知道普亭當時所作出的導彈威脅是真是假。
然而，由於俄國特工已經多次在英國領土上發動攻擊——最近一次是2018年在索斯伯裡，因此不論二國領導人威脅口吻如何輕鬆，強森除了把威脅當真或許也別無其它選擇。
戰爭前夜的「謊言」
就在強森前首相和普亭的那次通話9天之後，2022年2月11日，當時的英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）專程飛往莫斯科，會晤俄國國防部長紹伊古和軍方高層。
據這部名為《普亭vs西方》的《BBC》紀錄片描述，華萊士離開莫斯科時，俄方曾當面保證不會入侵烏克蘭。不過，華萊士說雙方都知道那是謊言。
華萊士形容俄羅斯方面的表現是一種「霸凌與力量的展示，也即是說：我就是對你說謊，你也知道我說謊，我也知道你知道我說謊，我還是繼續說謊。」
華萊士說：「我覺得他們就等於在告訴對方——我很強大。」
據華萊士表示，也正是因為俄方那種非常「冷漠而直接的謊言」，才讓他從根本上確信俄羅斯一定會出兵入侵烏克蘭。
他還回憶說，當他結束會晤告辭時，俄軍參謀總長季拉西莫夫（Valery Gerasimov）將軍補了一句話說——「我們永遠不會再被羞辱了」。
那次會晤之後不到兩星期，2月24日，俄羅斯的裝甲部隊越過邊界侵入烏克蘭。強森前首相凌晨時分接到烏克蘭總統澤倫斯基的告急電話。
「澤倫斯基非常、非常鎮定，」強森回憶說。「但是他告訴我，你知道，他們正在從各個方面發起進攻。」
據悉，強森第一時間表示願意幫助澤倫斯基轉移到安全地區。
不過，強森回憶說，澤倫斯基回絕了提議，「英勇地」堅持要留在那裡。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
- 澤倫斯基疾呼需要更多武器抗俄，德國總理蕭茲：不會提供戰機，勿升高衝突風險
- 德國向烏克蘭提供豹式坦克的四大關鍵問題：國際社會如何反應？德國為何改變初衷？
- 瑞士擬修《戰爭物資法》，未來第三國可將瑞士製造的「戰爭物資」轉運烏克蘭
- 法國暢銷小說《克里姆林宮巫師》美化普亭挨批，前法國駐美大使：反映對俄羅斯帝國榮光的迷戀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
Tags：
2023迎向雲端浪潮，掌握職場躍進方程式，培養雲端硬實力就在此刻！
我們想讓你知道的是
未來，「雲端」將成為企業運作過程不可或缺的數位競爭力之一，而臺灣雲端服務商龍頭AWS即將於2月23日舉辦AWS線上雲端培訓日，免費傳授基本雲端概念技術，並幫助參與者認識雲端、學習AWS提供之上百種的免費雲端服務。
回首2022年來勢洶洶的數位轉型浪潮，數據運算、資料儲存、提升安全性等雲端技術早已成為企業製程最佳化、擴充業務規模、創造價值的重要利器，而在新的一年中，數據分析大廠SAS也指出，整合AI分析平台上雲不只能有效降低部署時間、減少人力成本，亦是在可見的未來中，提升商業價值、邁向永續轉型的科技大勢。因此，許多企業也延續轉型浪潮餘波，積極導入大數據、人工智慧（AI）、機器學習（ML）等進階數據科技，並搭配各式雲端服務來強化企業內部運轉效能，迎戰全新的市場挑戰。
數位革新不落人後，AWS助您入門雲端
當「雲端」從產業發展、轉型的熱門關鍵字轉變為2023年不分產業別，都有強烈需求的職場必備硬實力，每一位在產業中耕耘奮鬥的從業人員、或是初入社會職場的新鮮人，又該如何提升自我，加緊腳步跟上這一波未平一波又起的數位革新呢？
好消息是，臺灣雲端服務商龍頭Amazon Web Services（AWS）即將於2023年2月23日的下午2點至5點，舉辦AWS線上雲端培訓日（AWSome day），透過專為雲端新手設計的一系列實用入門課程，一步步帶領大家了解雲端技術以及AWS服務。
專業講師彙整雲端精華，基本服務、創新應用一次滿足
AWS線上雲端培訓日是針對雲端新手所量身打造的免費入門實用課程。課程內容由AWS的資深業務發展經理KC Liang，以及AWS技術培訓師Stanley Huang共同帶領，兩人將從雲端趨勢、技術概念、產業應用等角度逐一介紹，並透過深入淺出地介紹及示範儲存、資料庫管理、運算和網路、資訊安全等基本雲端概念技術以及AI機器學習、區塊鏈、5G及衛星通訊等熱門創新服務，讓您即刻上手AWS高達100多種的免費服務。
課程結束後，除了獲得AWS提供的培訓證書、養成雲端技術能力，亦能了解如何透過雲端服務掌握市場優勢，所以無論是對雲端服務感興趣的新鮮人、企業或資訊相關的高級主管，還是擁有豐富開發經驗的工程師或技術人員，AWS線上雲端培訓日都能為您建立雲端技術概念、拓展應用視野，為個人或公司帶來正面性的影響。
更棒的是，AWS線上雲端培訓日不只開放免費報名，凡完整參加並填寫會後問卷的參與者皆可參加抽獎，有機會將Air Pods（第三代）與AWS客製露營燈免費帶回家！此外，若您是新用戶，在活動前註冊AWS免費帳號並填寫贈品申請表單，還能直接獲得「AWS不鏽鋼智慧型保溫瓶」，歡迎點此了解更詳細活動規範。