2023/02/02,
歐洲

俄烏戰爭一週年前夕，BBC紀錄片《普亭 vs 西方》披露戰爭前夜西方領導人與普亭最後對話細節

俄烏戰爭一週年前夕，BBC紀錄片《普亭 vs 西方》披露戰爭前夜西方領導人與普亭最後對話細節
英國前首相強森在《BBC》紀錄片中回顧俄烏戰爭前夜與俄國總統普亭的對話時說，普亭語氣「很輕鬆」。｜Photo Credit: Getty Images / BBC News

我們想讓你知道的是

這部《BBC》紀錄片訪問了多名西方國家領導人，從這些當事人的一手回憶中，講述了俄羅斯從2014年佔領克里米亞一直到入侵烏克蘭的故事。

烏克蘭戰爭爆發週年即將到來。《BBC》一部名為《普亭 vs 西方》（Putin vs the West）的紀錄片披露了許多此前鮮為人知的戰爭前夜俄國與西方領導人之間的最後通話細節——其中包括普亭（Vladímir Pútin）對英國前首相強森（Boris Johnson）作出的導彈打擊威脅。

據英國前首相強森指稱，俄國總統普亭是在入侵烏克蘭前的一次電話會晤中作出上述導彈打擊威脅的。 據這位英國前首相說，普亭當時對他講，（導彈發射）「只需要一分鐘」。

強森在紀錄片中回憶說，那次長時間通話的日期是去（2022）年2月2日；他當時對普亭作出了一旦爆發戰爭將引發「絕對災難」的警告，而普亭則在聽到警告之後以導彈威脅。

戰前英俄領導人通話

據悉，前首相強森當時還警告普亭，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將招致嚴厲的西方制裁和更多北約部隊靠近俄羅斯邊境。

在那次通話中，強森也曾試圖說服普亭不要動武，並表示烏克蘭 「在可見的未來都不會加入北約」。

強森說： 「他一度威脅我說，鮑里斯，我不想傷害你，發射一枚導彈，只需要一分鐘。或是類似這樣的話，好厲害。」

「不過他當時談話的語氣還比較放鬆，好像沒事人一樣，我覺得這是他試圖談判時討價還價的策略。」

強森說，在那次極不尋常的通話過程中，普亭的表現與平時那個他已經很熟悉的俄國總統並無二樣。

這部《BBC》紀錄片訪問了多名西方國家領導人，從這些當事人的一手回憶中，講述了俄羅斯從2014年佔領克里米亞一直到入侵烏克蘭的故事。

人們無法知道普亭當時所作出的導彈威脅是真是假。

然而，由於俄國特工已經多次在英國領土上發動攻擊——最近一次是2018年在索斯伯裡，因此不論二國領導人威脅口吻如何輕鬆，強森除了把威脅當真或許也別無其它選擇。

約翰遜（左）澤連斯基（右）

Photo Credit: Getty Images / BBC News

澤倫斯基在戰爭爆發第一時間回絕了英國有關幫助他轉移到安全地區的提議。

戰爭前夜的「謊言」

就在強森前首相和普亭的那次通話9天之後，2022年2月11日，當時的英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）專程飛往莫斯科，會晤俄國國防部長紹伊古和軍方高層。

據這部名為《普亭vs西方》的《BBC》紀錄片描述，華萊士離開莫斯科時，俄方曾當面保證不會入侵烏克蘭。不過，華萊士說雙方都知道那是謊言。

華萊士形容俄羅斯方面的表現是一種「霸凌與力量的展示，也即是說：我就是對你說謊，你也知道我說謊，我也知道你知道我說謊，我還是繼續說謊。」

華萊士說：「我覺得他們就等於在告訴對方——我很強大。」

據華萊士表示，也正是因為俄方那種非常「冷漠而直接的謊言」，才讓他從根本上確信俄羅斯一定會出兵入侵烏克蘭。

他還回憶說，當他結束會晤告辭時，俄軍參謀總長季拉西莫夫（Valery Gerasimov）將軍補了一句話說——「我們永遠不會再被羞辱了」。

那次會晤之後不到兩星期，2月24日，俄羅斯的裝甲部隊越過邊界侵入烏克蘭。強森前首相凌晨時分接到烏克蘭總統澤倫斯基的告急電話。

「澤倫斯基非常、非常鎮定，」強森回憶說。「但是他告訴我，你知道，他們正在從各個方面發起進攻。」

據悉，強森第一時間表示願意幫助澤倫斯基轉移到安全地區。

不過，強森回憶說，澤倫斯基回絕了提議，「英勇地」堅持要留在那裡。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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