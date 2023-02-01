日本、荷蘭應美國要求限制對中國出口半導體設備，光刻機巨頭艾斯摩爾面臨兩難
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台北智庫台灣經濟研究院研究員劉佩真告訴《BBC》，是外界可以料到的腳本，因為目前全球最大的半導體設備供應國前三名即是美國、日本、荷蘭，白宮要阻擊中國半導體業發展，「勢必早晚都會在半導體設備上下手。」
農曆春節期間，美國在半導體晶片領域對中國發起的限制進一步升級。
根據《彭博社》報導，美國、日本及荷蘭三國高層1月27日在華盛頓就半導體議題達成協議，日本和荷蘭將施行美國政府要求並已啟動的部分對華出口半導體設備的管制。
知情人士告訴美媒，談判就限制向中國出口先進的極紫外光刻機等產品達成協議。
其中最引人矚目的是，荷蘭光刻機巨頭艾斯摩爾（ASML）可能已經同意不會向中國出售製造成熟制程晶片的光刻機DUV，預計造成中國自主製造晶片的腳步減速。這也表示將擴大目前已經禁止運往中國的晶片製造設備的範圍和類別，從高階晶片設備擴大到成熟制程的中低階晶片設備。有分析說，此舉會深深打擊到中國中芯國際及華虹半導體等半導體公司。
作為製造半導體晶片的關鍵設備，光刻機一般分為三種，即最早的UV（紫外線光刻機），和後來的DUV（深紫外線光刻機）以及EUV（極紫外線光刻機），其中EUV用於7奈米及以下先進晶片製造工藝。
台北智庫台灣經濟研究院研究員劉佩真告訴《BBC中文》，美國與荷蘭的協議落實對於中國半導體業的發展無疑是一大重挫。「畢竟先前EUV機的限制已影響到先進制程的發展，DUV設備的禁止將再限制中國成熟制程的產出。」
她說，台灣則可望受益於中國成熟制程擴產的進程受到阻礙，加上國際客戶對於中國產出的不確定性，因而可望有轉單的效應。預計在此波去庫存化後可看到較為顯著的轉單紅利。
不過 劉佩真也強調，日本與荷蘭半導體設備商原先出貨給中國的比重並不小，以ASML來說，中國為其第3大客戶，因此美國該如何彌補這些廠商因出口禁令導致的損失，將是此協議能否落實及持久的重點。
艾斯摩爾則提供給中國媒體財新網一份聲明中稱，與美國協議正式生效前，仍需細化具體內容並付諸立法，需一定時間。該公司稱禁令不限於先進制程的光刻系統。
《彭博社》資料說明，若停止向中國銷售光刻機，ASML的銷售額可能會減少5-10％，美商應用材料公司則有25-30％ 的銷售額來自中國客戶。
荷蘭日本入團
此次協議震撼半導體界，原因首先是美國布陣拉攏國際盟友，遏止中國半導體的具體對象已從晶片（譬如施壓台灣台積電禁售高階晶片給中國）延申到生產晶片的設備。
目前全球半導體設備供應商，業務規模最大的前6家分別為美商應材（Applied Materials）、荷蘭ASML（艾司摩爾）、日商東京威力科創（TEL）、美商柯林研發（Lam Research）、美商科磊（KLA）及日商尼康（Nikon）。
2020年，在川普政府施壓下，上述廠商開始禁售7奈米以下的先進制程設備EUV刻光機到中國。
台灣半導體評論員許美華分析，2022年10月7日，美國進一步通過晶片法案，擴大禁令，14奈米以下的DUV刻光機都不能銷售到中國，此禁令對美國本土設備廠商立刻生效，剩下荷蘭艾司摩爾、日商東京威力科創（TEL）、Nikon。美國因而開始軟硬皆施以貿易談判與日荷兩國協商。
分析協議結果，劉佩真告訴《BBC》說，這是外界可以料到的腳本，因為目前全球最大的半導體設備供應國前三名即是美國、日本、荷蘭，白宮要阻擊中國半導體業發展，「勢必早晚都會在半導體設備上下手。」
不過，荷蘭總理自去（2022）年以來已經表示，荷蘭對於美方與其協商的對華銷售禁令並不特別感興趣，同時不願意影響到荷企的正常營運。但在美國壓力下，荷蘭日本不得不入團。
荷蘭首相呂特（Mark Rutte）上周則在海牙告訴媒體稱，有關半導體出口的新限制確實是個「敏感課題」，與美國的談判已經有很長時間，即便有了成果，也不能對外公開太多內容。
如何影響中國？
目前為止中國尚未針對此次協議作出官方回應，但官媒《環球時報》刊出評論警告歐盟，加入美國制裁將會付出代價。「如果歐盟中的一些人仍認為跟隨美國是正確的選擇，他們需要向他們的企業和選民解釋為什麼他們應該接受與美國合作，並對遏制中國高科技發展付出何等高昂代價？他們為什麼要與一個在全球供應鏈中佔據重要地位、擁有巨大消費能力、可以減輕歐盟經濟壓力的中國脫鉤？」
此外，去年底北京已向世界貿易組織提出正式投訴，批評美國以「模糊不清的國安理由」管制各國晶片進口中國，違反公平貿易，並稱美方禁令威脅到全球供應鏈正常運作。
艾斯摩爾首席執行官溫寧克（Peter Wennink）在協商前夕（1月25日）也對外表示，美國的出口管制措施反而可能會推動中國成功開發先進晶片需要技術。他認為，這是因為中國若買不到相關設備，就會自行研發。
台灣也有人抨擊美國要脅全球晶片業者違反公平貿易。譬如，陳文茜在台媒專欄稱，除了台灣及烏克蘭以外，歐洲及全世界都注意到依附美國霸權會傷害到自己的產業。
但歐盟（EU）執委會內部市場執委布雷頓（Thierry Breton）在華盛頓時間星期五說，他十分贊同遏止中國獲取最先進晶片的貿易戰略。
新加坡《聯合早報》引英國通信研究公司Omdia的分析稱，根據新規，日本企業仍可向中國銷售非尖端晶片產品。但是，對中國出口的下降，可能在中長期內需要增加對美、德和印度等地的出口來彌補。而且，新限制若給日企業務帶來過大的影響，日本政府及商業可能會跳出來反對；日本自民黨議員青山繁晴便強調，北京定會報復日本力挺美國主導的限制，因此日企將受影響，需物色新市場。
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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