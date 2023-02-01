29歲非裔男子被五名警察毆打後死亡，代表律師呼籲美國國會通過警察改革緊急立法

Photo Credit: Reuters / BBC News 尼科爾斯（Tyre Nichols）

1月7日，29歲的非裔男子泰爾．尼科爾斯（Tyre Nichols）在美國田納西州被五名警察毆打，隨後死亡。代表尼科爾斯家人的律師，呼籲美國國會通過警察改革緊急立法。

發生什麼事？

29歲的黑人尼科爾斯在1月7日因涉嫌魯莽駕駛被警方攔截，三天後死亡。尼科爾斯的家人表示，屍檢顯示他遭到了嚴重毆打。

上周五，警方公布了四段相關影片，裡面充滿了暴力和咒罵。

影片顯示，警察攔截了尼科爾斯的車輛，並且命令他下車。兩名警察將尼科爾斯按倒在地，其他人則輪流對他拳打腳踢，並用一根警棍毆打他。

尼科爾斯的母親說，當孟菲斯警察「謀殺」他時，她的兒子離家只有70公尺。

Photo Credit: Reuters / BBC News 影片截圖

涉事警察都是黑人，他們面臨嚴重傷害、嚴重綁架、不當行為和壓迫罪指控。

監獄記錄顯示，塔達裡烏斯．賓（Tadarrius Bean）、德米特里厄斯．黑利（Demetrius Haley）、小戴斯蒙．米爾斯（Desmond Mills Jr）、埃米特．馬丁三世（Emmitt Martin III）和賈斯汀．史密斯（Justin Smith）被拘留。

這5名警察都是在過去6年裡加入孟菲斯警察局的，在一項調查發現他們「對尼科爾斯的身體傷害負有直接責任」後，他們被解僱。

上周四（1月26日）的新聞發布會上，其中兩名警察的律師表示，他們的當事人計劃對這些指控進行抗辯。

馬丁的一名律師表示，他的死亡「讓警察感到震驚」。

「那天晚上那裡沒有人想讓泰爾．尼科爾斯死。」律師梅西（William Massey）說。

呼籲立法

尼科爾斯家人的代表稱，他是一個四歲兒子的父親，也是一個滑板愛好者。他在聯邦快遞公司工作，最近還參加了一個攝影班。

影片發布後，孟菲斯發生了和平抗議活動，一些示威者阻塞了該市的一條主要公路，美國其他地方也舉行了小規模示威活動。

許多抗議者舉著橫幅，要求為尼科爾斯伸張正義，並結束「警察恐怖」。

代表尼科爾斯家人的律師，呼籲美國國會通過緊急警察改革立法。

在接受美國媒體採訪時，班．克倫普（Ben Crump）敦促總統拜登用尼科爾斯的死為喬治．佛洛伊德警務公正法案爭取支持。

他還說，尼科爾斯的母親希望兒子的死能帶來改變。

Photo Credit: Reuters / BBC News 班．克倫普（Ben Crump）

「她從內心深處相信，泰爾帶著使命來到這裡的，她認為這場悲劇會帶來好的變化。」克倫普說。

喬治．佛洛伊德警務公正法案於2021年推出。此前，一名白人警察跪在黑人弗洛伊德脖子上超過9分鐘，隨後弗洛伊德死亡，他的死引發了國際抗議。

該法案將禁止警察使用鎖喉動作，並讓起訴違規警察變得更容易。

2021年3月，當時由民主黨控制的眾議院議員通過了這項法案，但後來遭到參議院的反對。

「如果我們不以他的悲慘死亡為契機通過喬治．佛洛伊德警務公正法案，我們應該感到羞愧。」克倫普對CNN表示。

這位律師說，如果法律不改變，死於警察之手的事件還會繼續發生。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航