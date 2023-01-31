農委會林試所發現台灣杉巨木「大安溪倚天劍」，高84.1公尺創東亞第一
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徐嘉君指出，估算「55214」的樹齡至少700至800歲，且目前「55214」及其周遭樹木的樹況都很健康，加上地處河谷地形、不在稜線上，因此也不易有雷擊風險。徐嘉君打趣說，到了現地感覺像是小說裡「華山論劍」的情境，而這棵「55214」又是最高的一棵，因此決定將它稱為「大安溪倚天劍」，象徵它的獨一無二。
（中央社）農委會林試所今（2023）年農曆年測量大安溪台灣杉巨木，最後確認編號「55214」高度84.1公尺，不僅是台灣第一高，也是東亞第一高。
成功大學測量及空間資訊學系教授王驥魁和農委會林業試驗所助理研究員徐嘉君共同策劃的「找樹的人－巨木地圖計畫」，多年來持續探索台灣山林。去年底已調查台灣樹高逾65公尺的巨木共941棵，分布在中央山脈、雪山、阿里山等，以單一區域而言，台灣巨木數量在全球名列前茅。
徐嘉君告訴《中央社》記者，在透過全台空載光達資料時已發現這棵編號「55214」台灣杉，高度約80公尺，有成為台灣最高樹的潛力，因此在農曆年間組成20人團隊前往測量，最後確認該樹達84.1公尺、樹圍約8.5公尺，不只是台灣第一高巨木，就目前的資料來看，也是東亞第一高。
徐嘉君表示，團隊在農曆春節期間前往「55214」所在的大安溪上游實際測量，期間因為寒流來襲，加上風勢強勁，在海拔約2000公尺的山區平均溫度不到攝氏10度，更有幾天降到零下1、2度左右，都加深實際測量的難度。
徐嘉君說明，由於測量所使用的皮尺為50公尺長，因此需要分段才能完成全樹的測量，然而在測量當下風強、樹搖得很厲害，「4、5個隊員只能先掛在樹上等風停」，那時候距離樹頂約7、8公尺，相當於近30層的高樓上。
徐嘉君指出，估算「55214」的樹齡至少700至800歲，且目前「55214」及其周遭樹木的樹況都很健康，加上地處河谷地形、不在稜線上，因此也不易有雷擊風險。
徐嘉君打趣說，到了現地感覺像是小說裡「華山論劍」的情境，而這棵「55214」又是最高的一棵，因此決定將它稱為「大安溪倚天劍」，象徵它的獨一無二。
徐嘉君表示，去年底就進行位於雪霸國家公園山谷、高達79.1公尺的台灣杉巨木「桃山神木」的等身照攝影，預計下個月會發表；而這幾年來尋找巨木的歷程，規劃剪輯成紀錄片，未來能讓更多民眾感受台灣山林之美。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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