2023/01/31,
國際

法澳第二份「2+2聯合聲明」重申支持台灣參與國際、反中國威脅，挺台論述明顯升級

法澳第二份「2+2聯合聲明」重申支持台灣參與國際、反中國威脅，挺台論述明顯升級
法國外交部長柯隆納（右2）、國防部長勒克努（右）及澳洲外交部長黃英賢（左2）、國防部長馬勒斯（左）30日在巴黎會談。Photo Credit: Catherine Colonna Twitter

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法澳2021年的首度2+2會議聯合聲明即強調台海和平的重要，並表態挺台參與國際組織，但細看兩者，可發現兩國部長時隔一年多在措辭、論述及語調上的差異。相較於首次聲明，本次內容對台灣支持力度升級。

（中央社）法國與澳洲外交部長和國防部長今（31）日在巴黎會談，公布第二份2+2聯合聲明，強烈反對中國武力威嚇、破壞穩定，重申不僅支持台灣參與國際，更將深化與台關係，相較於首份聲明，挺台論述明顯升級。

法國和澳洲外交關係持續修復，兩國外長、防長今天在「2+2部會磋商」（Ministerial Consultations）架構下在巴黎會晤，隨後公布繼2021年8月30日後的第二份法澳2+2聯合聲明。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）、國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）及澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、國防部長馬勒斯（Richard Marles）在30日的聯合聲明中表示雙方將致力合作，共同支持台灣參與國際、深化與台關係，並重申台灣海峽和平穩定的重要性。

根據法國外交部官網公布的聲明內容，可謂「台灣專條」的第24條寫道：「法澳外交暨國防2部部長共同強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲透過對話和平解決兩岸問題，而非威脅、武力或強制手段。」

「部長重申反對單方面改變現狀的立場，承諾在符合國際組織章程規範之條件下，雙方共同努力支持台灣有意義參與國際組織，另重申將持續深化與台灣經濟、科技、貿易、技術及文化領域之關係」。

而第23條則指出，法、澳兩國「強烈反對」在南海上威嚇與破壞穩定的行為，包括「爭議項目的軍事化」。「部長強調持續合作以支持各國能於南海行使權利與自由的重要性，符合聯合國海洋法公約（UNCLOS），包含航行與飛越自由」。

法澳4位部長也在此條重申，兩國將在符合國際法的前提下，持續於印太地區輸送與部署軍力。

法澳2021年的首度2+2會議聯合聲明即強調台海和平的重要，並表態挺台參與國際組織，但細看兩者，可發現兩國部長時隔一年多在措辭、論述及語調上的差異。

相較於首次聲明，本次內容對台灣支持力度升級，新增的論述有三：第一，法澳兩國此次特別呼籲兩岸「以對話和平解決問題，而非威脅、武力或強制手段」。

第二，表明反對「單方面改變現狀」；第三，是正面強調將持續與台灣深化經濟、科技、貿易、技術及文化領域的關係，這是2021年版本所沒有的。

另外，第23條表達「強烈反對」在南海採取任何脅迫或破壞穩定之行動，而2021年首度磋商會議聲明使用的則是「嚴正關切」，相較之下這份聲明語氣更堅定明確。

30日聲明延續上一份內容，重申對維吾爾族人權侵害的嚴正關切；對香港自治、權利與自由持續被侵蝕的狀況也表示關切。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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