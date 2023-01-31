搶救生育率！中國四川開放未婚者登記生育，澄清非鼓勵不婚生子
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四川省負責計劃生育工作的人員表示，這項「辦法」並非鼓勵不結婚生孩子，而是為了保證「未婚先孕」人群的權益，讓其進行生育登記後就享有一些婦幼保健的服務。針對「不婚生子」的現象，這名工作人員認為，「生育登記就是一項純粹的管理生育人口的工作」，涉及倫理、法律的討論是另外的問題。
搶救生育率，中國四川開放未婚生育登記
（中央社）中國四川省衛生健康委員會推出「四川省生育登記服務管理辦法」，取消生育登記對象是否結婚的條件，另也取消生育數量的限制，新制將從2月15日起實施。
四川省衛生健康委員會官網發布「四川省生育登記服務管理辦法」，官方對於2019年3月20日推出的「四川省生育登記服務辦法」進行了修訂，新版辦法主要修訂4大內容。
一是「取消了是否結婚的限制」。辦法取消了對登記對象是否結婚的限制條件，官方說明，這是將生育登記重心轉移到生育意願和生育結果，回歸人口監測及生育服務本位。
二是「取消了生育數量的限制」。辦法規定，凡生育子女的公民，均應辦理生育登記。
三是「簡化了生育登記的要求」。辦法規定，網上辦理生育登記時，可透過相關訊息系統調取身分證或有效證件電子證照，不再上傳身分證明材料。
四是「增加了訊息共享的要求」。辦法增加了「婚育一件事」一次辦、生育登記訊息共享、電子證照共享等內容。
《路透社》30日報導解讀，這個措施是四川省衛生部門允許未婚人士組建家庭且使其擁有已婚夫婦可有的福利，這也是用以支持不斷下降的出生率的最新舉措。
政府規定只有已婚婦女才可以合法生育，隨著近年來結婚率、生育率降至歷史最低點，四川省政府修改了2019 年規定，以涵蓋想要生育的單身人士。
已婚夫婦和任何想要孩子的個人將被允許在中國人口第5大省的政府登記，他們可以登記的孩子數量沒有上限，新制將從2月15日開始實施；在新制落實前，地方當局只允許已婚夫婦登記，數量最多兩個孩子。
生育登記制度與女性獲得生育保險相關給付密切相關，開放未婚生育登記政策後，未婚媽媽也可享有生育保險相關給付。
中國2022年人口數出現了1961年以來首次負成長，將可能繼續迎來一段下降期，這也使有關當局推出激勵措施以刺激人口增加。
工作人員澄清：非鼓勵不婚生子
（中央社）四川省近日修訂生育登記管理辦法，開放未婚者也能登記，引發熱議。相關工作人員昨（30）日澄清，這並非鼓勵不結婚生孩子，生育登記也和「上戶口」沒有關係。目前中國多省已有類似措施。
根據官網，四川省衛健委日前發布「四川省生育登記服務管理辦法」，取消了對登記對象是否結婚的限制條件，「將生育登記的重心轉移到生育意願和生育結果上來」，此外也取消了生育數量在登記上的限制。
湖北《長江日報》報業集團新媒體平台《九派新聞》昨天聯繫了四川省衛生健康委員會人口家庭處，負責計劃生育工作的人員應答表示，這項「辦法」並非鼓勵不結婚生孩子，而是為了保證「未婚先孕」人群的權益，讓其進行生育登記後就享有一些婦幼保健的服務。
針對「不婚生子」的現象，這名工作人員認為，「生育登記就是一項純粹的管理生育人口的工作」，涉及倫理、法律的討論是另外的問題。
另據《紅星新聞》報導，四川省衛健委相關處室對於輿論熱議此事回應，「辦法」中所說的生育登記並非民眾以為的「上（登記）戶口」。生育登記可透過網上登記，主要是向群眾宣傳告知其有哪些權利、義務，也是部門對民眾基本情況的了解，「跟上戶口是不一樣的」。目前，已有其他多省在開展。
中國近年面臨生育率降低問題，不得不多次調整其計畫生育政策，最新一次是在2021年5月底公布放寬為「三孩政策」。
2021年6月，「中央中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」印發，其中便提出「完善國家生命登記管理制度，健全覆蓋全人群、全生命周期的人口監測體系，密切監測生育形勢和人口變動趨勢」。
此後，廣東省、安徽省、湖南省衛健委即呼應這一政策，推出相關措施。
2022年8月，安徽衛健委發布的「關於完善生育登記制度的實施意見（徵求意見稿）」就已經不再限制生育子女數量，以及是否結婚登記。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。