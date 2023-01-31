2023/01/31,
中國

搶救生育率！中國四川開放未婚者登記生育，澄清非鼓勵不婚生子

搶救生育率！中國四川開放未婚者登記生育，澄清非鼓勵不婚生子
Photo Credit: 中新社提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

四川省負責計劃生育工作的人員表示，這項「辦法」並非鼓勵不結婚生孩子，而是為了保證「未婚先孕」人群的權益，讓其進行生育登記後就享有一些婦幼保健的服務。針對「不婚生子」的現象，這名工作人員認為，「生育登記就是一項純粹的管理生育人口的工作」，涉及倫理、法律的討論是另外的問題。

搶救生育率，中國四川開放未婚生育登記

（中央社）中國四川省衛生健康委員會推出「四川省生育登記服務管理辦法」，取消生育登記對象是否結婚的條件，另也取消生育數量的限制，新制將從2月15日起實施。

四川省衛生健康委員會官網發布「四川省生育登記服務管理辦法」，官方對於2019年3月20日推出的「四川省生育登記服務辦法」進行了修訂，新版辦法主要修訂4大內容。

一是「取消了是否結婚的限制」。辦法取消了對登記對象是否結婚的限制條件，官方說明，這是將生育登記重心轉移到生育意願和生育結果，回歸人口監測及生育服務本位。

二是「取消了生育數量的限制」。辦法規定，凡生育子女的公民，均應辦理生育登記。

三是「簡化了生育登記的要求」。辦法規定，網上辦理生育登記時，可透過相關訊息系統調取身分證或有效證件電子證照，不再上傳身分證明材料。

四是「增加了訊息共享的要求」。辦法增加了「婚育一件事」一次辦、生育登記訊息共享、電子證照共享等內容。

《路透社》30日報導解讀，這個措施是四川省衛生部門允許未婚人士組建家庭且使其擁有已婚夫婦可有的福利，這也是用以支持不斷下降的出生率的最新舉措。

政府規定只有已婚婦女才可以合法生育，隨著近年來結婚率、生育率降至歷史最低點，四川省政府修改了2019 年規定，以涵蓋想要生育的單身人士。

已婚夫婦和任何想要孩子的個人將被允許在中國人口第5大省的政府登記，他們可以登記的孩子數量沒有上限，新制將從2月15日開始實施；在新制落實前，地方當局只允許已婚夫婦登記，數量最多兩個孩子。

生育登記制度與女性獲得生育保險相關給付密切相關，開放未婚生育登記政策後，未婚媽媽也可享有生育保險相關給付。

中國2022年人口數出現了1961年以來首次負成長，將可能繼續迎來一段下降期，這也使有關當局推出激勵措施以刺激人口增加。

工作人員澄清：非鼓勵不婚生子

（中央社）四川省近日修訂生育登記管理辦法，開放未婚者也能登記，引發熱議。相關工作人員昨（30）日澄清，這並非鼓勵不結婚生孩子，生育登記也和「上戶口」沒有關係。目前中國多省已有類似措施。

根據官網，四川省衛健委日前發布「四川省生育登記服務管理辦法」，取消了對登記對象是否結婚的限制條件，「將生育登記的重心轉移到生育意願和生育結果上來」，此外也取消了生育數量在登記上的限制。

湖北《長江日報》報業集團新媒體平台《九派新聞》昨天聯繫了四川省衛生健康委員會人口家庭處，負責計劃生育工作的人員應答表示，這項「辦法」並非鼓勵不結婚生孩子，而是為了保證「未婚先孕」人群的權益，讓其進行生育登記後就享有一些婦幼保健的服務。

針對「不婚生子」的現象，這名工作人員認為，「生育登記就是一項純粹的管理生育人口的工作」，涉及倫理、法律的討論是另外的問題。

另據《紅星新聞》報導，四川省衛健委相關處室對於輿論熱議此事回應，「辦法」中所說的生育登記並非民眾以為的「上（登記）戶口」。生育登記可透過網上登記，主要是向群眾宣傳告知其有哪些權利、義務，也是部門對民眾基本情況的了解，「跟上戶口是不一樣的」。目前，已有其他多省在開展。

中國近年面臨生育率降低問題，不得不多次調整其計畫生育政策，最新一次是在2021年5月底公布放寬為「三孩政策」。

2021年6月，「中央中央國務院關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定」印發，其中便提出「完善國家生命登記管理制度，健全覆蓋全人群、全生命周期的人口監測體系，密切監測生育形勢和人口變動趨勢」。

此後，廣東省、安徽省、湖南省衛健委即呼應這一政策，推出相關措施。

2022年8月，安徽衛健委發布的「關於完善生育登記制度的實施意見（徵求意見稿）」就已經不再限制生育子女數量，以及是否結婚登記。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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