2023/01/31,
歐洲

首次允許女性參與「扮裝」，蘇格蘭最有名的聖火節因疫情停辦2年之後首次復出

首次允許女性參與「扮裝」，蘇格蘭最有名的聖火節因疫情停辦2年之後首次復出
Photo Credit: GettyImages

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擁有142年歷史的蘇格蘭聖火節，在因新冠疫情停辦了2年之後，終於在今（2023）年重啟。且今年將打破往年只有男性可以扮裝遊行的傳統，讓女性也可以扮裝加入遊行。《蘇格蘭人報》指出，在疫情令世界停下腳步的同時，或許也給了人們反思的機會，去思索傳統價值如何彰顯在現代生活中。

《新聞和雜誌社》報導，每年1月最後一個星期二，會有成千上萬的人聚集在英國蘇格蘭謝德蘭群島（Shetland）首府勒威克（Lerwick），慶祝維京歷史遺產——聖火節（Up Helly Aa）。謝德蘭群島上的聖火節不但是該島最大的活動，也是同類火節活動中最盛大的一個。

今（2023）年，這個古老而傳統活動終於首度放寬了對性別的限制，讓女性加入聖火節的扮裝遊行隊伍。

疫情暫停下的反思

《蘇格蘭人報》報導，自維多利亞時代以來，壯觀的聖火節扮裝遊行一直嚴格限制僅讓男性參與。

其實謝德蘭群島上還有其他規模較小的聖火節，是允許女性扮裝參與遊行的。儘管有來自其他性別平等團體（如：Up Helly Aa for AaReclaim the Raven）的壓力，勒威克一直以來還是相對保守，在聖火節活動中，僅讓女性擔當招待大廳女主人的角色，在24小時不間斷的狂歡期間提供食物和款待。

直到2022年6月，Up Helly Aa委員會秘書長羅伯特格迪斯（Robert Geddes）才宣佈，歡迎所有性別加入活動。

在聖火節142年的歷史當中，僅有包括第一次和第二次世界大戰時期在內的少數情況迫使活動中斷。而前兩年因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封城的緣故，聖火節活動就停辦了2次。《蘇格蘭人報》也稱，或許是新冠肺炎為世界按下的暫停鍵讓人們有時間進行反思，才促成了這積極的轉變。

性別平等組織Up Helly Aa for Aa的發言人對這個的決定感到「高興和自豪」。

儘管存在性別平等問題，但聖火節一直是謝德蘭群島最大的活動亮點，也是許多遊客的必遊清單。 對於一些前來觀看的人來說，允許女性參與這個北歐文化歷史的慶祝活動更增添其魅力。

「聖火節是我一直想參加的活動。」來自羅斯林（Roslin）的護理師蘿拉 （Laura Hastings）：「 當我搜尋聖火節資料時，我很高興地發現我將參加一個首度允許女性參加的活動。這只是一個幸運的巧合，但絕對增加了吸引力。」

聖火節的歷史

《新聞和雜誌社》《CBBC》綜合報導，「Up Helly Aa」的意思是：最後的聖潔之日（Up Holy Day）。

這個節日的最早可以追溯到1800年代，第1個正式的聖火節活動是1881年在勒威克舉行。而除了勒威克以外，在謝德蘭群島的其他地方也有12個較小規模的地方版聖火節。

每年冬天都會有大量的當地志願者（所有參與者都必須在謝德蘭群島居住至少5年）花費數小時為活動做準備，並建造節日重點的巨大維京海盜船。所有準備工作都是在嚴格保密的情況下進行，而其中最大的秘密是節日的扮裝者首領（Guizer Jarl）穿什麼、以及他代表北歐傳奇或歷史故事中的哪個角色。

在聖火節當天，會有將近1000名維京戰士的扮裝者身著全套維京服飾，戴著頭盔，手持盾牌和劍，成群結隊地遊行。

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疫情前的2020年1月28日，謝德蘭群島首府勒威克舉行的聖火節上，打扮成維京人的當地居民手持火炬聚集在海盜船周圍，準備在傍晚時將燃燒的火炬扔進船上，將其點燃。

活動的高潮是最後維京戰士扮演者手持火炬，拖著為節日準備的巨大維京海盜船，穿過至少5000名觀眾進入會場中心。當號角聲響起，便將手中的火炬扔向海盜船，並在火焰燃燒著海盜船的同時，一邊唱起維京人的歌。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


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