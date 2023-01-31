首次允許女性參與「扮裝」，蘇格蘭最有名的聖火節因疫情停辦2年之後首次復出
我們想讓你知道的是
擁有142年歷史的蘇格蘭聖火節，在因新冠疫情停辦了2年之後，終於在今（2023）年重啟。且今年將打破往年只有男性可以扮裝遊行的傳統，讓女性也可以扮裝加入遊行。《蘇格蘭人報》指出，在疫情令世界停下腳步的同時，或許也給了人們反思的機會，去思索傳統價值如何彰顯在現代生活中。
《新聞和雜誌社》報導，每年1月最後一個星期二，會有成千上萬的人聚集在英國蘇格蘭謝德蘭群島（Shetland）首府勒威克（Lerwick），慶祝維京歷史遺產——聖火節（Up Helly Aa）。謝德蘭群島上的聖火節不但是該島最大的活動，也是同類火節活動中最盛大的一個。
今（2023）年，這個古老而傳統活動終於首度放寬了對性別的限制，讓女性加入聖火節的扮裝遊行隊伍。
疫情暫停下的反思
據《蘇格蘭人報》報導，自維多利亞時代以來，壯觀的聖火節扮裝遊行一直嚴格限制僅讓男性參與。
其實謝德蘭群島上還有其他規模較小的聖火節，是允許女性扮裝參與遊行的。儘管有來自其他性別平等團體（如：Up Helly Aa for Aa、Reclaim the Raven）的壓力，勒威克一直以來還是相對保守，在聖火節活動中，僅讓女性擔當招待大廳女主人的角色，在24小時不間斷的狂歡期間提供食物和款待。
直到2022年6月，Up Helly Aa委員會秘書長羅伯特・格迪斯（Robert Geddes）才宣佈，歡迎所有性別加入活動。
在聖火節142年的歷史當中，僅有包括第一次和第二次世界大戰時期在內的少數情況迫使活動中斷。而前兩年因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情封城的緣故，聖火節活動就停辦了2次。《蘇格蘭人報》也稱，或許是新冠肺炎為世界按下的暫停鍵讓人們有時間進行反思，才促成了這積極的轉變。
性別平等組織Up Helly Aa for Aa的發言人對這個的決定感到「高興和自豪」。
儘管存在性別平等問題，但聖火節一直是謝德蘭群島最大的活動亮點，也是許多遊客的必遊清單。 對於一些前來觀看的人來說，允許女性參與這個北歐文化歷史的慶祝活動更增添其魅力。
「聖火節是我一直想參加的活動。」來自羅斯林（Roslin）的護理師蘿拉 （Laura Hastings）說：「 當我搜尋聖火節資料時，我很高興地發現我將參加一個首度允許女性參加的活動。這只是一個幸運的巧合，但絕對增加了吸引力。」
聖火節的歷史
《新聞和雜誌社》、《CBBC》綜合報導，「Up Helly Aa」的意思是：最後的聖潔之日（Up Holy Day）。
這個節日的最早可以追溯到1800年代，第1個正式的聖火節活動是1881年在勒威克舉行。而除了勒威克以外，在謝德蘭群島的其他地方也有12個較小規模的地方版聖火節。
每年冬天都會有大量的當地志願者（所有參與者都必須在謝德蘭群島居住至少5年）花費數小時為活動做準備，並建造節日重點的巨大維京海盜船。所有準備工作都是在嚴格保密的情況下進行，而其中最大的秘密是節日的扮裝者首領（Guizer Jarl）穿什麼、以及他代表北歐傳奇或歷史故事中的哪個角色。
在聖火節當天，會有將近1000名維京戰士的扮裝者身著全套維京服飾，戴著頭盔，手持盾牌和劍，成群結隊地遊行。
活動的高潮是最後維京戰士扮演者手持火炬，拖著為節日準備的巨大維京海盜船，穿過至少5000名觀眾進入會場中心。當號角聲響起，便將手中的火炬扔向海盜船，並在火焰燃燒著海盜船的同時，一邊唱起維京人的歌。
新聞來源
- Up Helly Aa: What is the history of Lerwick’s biggest fire festival?（The Press and Journal）
- Up Helly Aa 2023: Lerwick fire festival allows women to participate（THE SCOTSMAN）
- Community / Female participation ‘to be discussed’ at next Up Helly Aa committee meeting（Shetland News）
- Up Helly Aa Shetland Viking festival: All you need to know（CBBC）
延伸閱讀
- 英國政府預計否決蘇格蘭《性別認同改革法》，蘇格蘭社會正義大臣：民主與跨性別權益黑暗的一天
- 蘇格蘭通過性別轉換只需要「自我宣告」，為何正反雙方都來自支持性別平等的陣營？
- 蘇格蘭通過《性別認同改革法》准許跨性別者「自決性別」，英國政府憂婦女權利受影響將提出挑戰
- 「燒王船」的緣起：清初文獻中的王爺廟及其儀式
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範
Tags：
不管年終領多少，小資也能變大戶！數位經濟時代必備的永豐DAWHO數位帳戶
我們想讓你知道的是
年終將至，領到年終獎金後該如何聰明理財？尤其面對升息、通膨、經濟不穩定的時侯，更需要一套抗通膨的理財之道。新的一年想變身理財大戶，或許就從永豐DAWHO數位帳戶開始。
年關將近，相信不少人都想在這個時機好好整頓未來一整年的財務規劃，領到的年終獎金該如何有效配置也至關重要。在2022年10月舉辦的「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」直播活動上，主持人吳怡霈與理財達人寶可孟、存股達人大俠武林兩位專家曾分享動盪經濟局勢下的投資觀念，以及運用新世代數位工具掌握投資風險，總結出適合市場波動時期的投資策略；如今，投資市場仍波動不斷，投資人究竟該如何判斷局勢、穩健配置個人資產？新的一年，想要達到長期且有效的理財投資，你準備好了嗎？
又到了領年終獎金的日子，不同的產業有著不一樣的結果，有的公司年終可能高達52個月，亦有發不到1個月年終的例子，可謂幾家歡喜幾家愁。無論是否享有優渥年終，都要審慎理財，善用這筆款項。若今年獎金相對微薄，更不能氣餒，必須好好布局下一步，盤點個人財務狀況、擬定目標，在新的一個年度展開聰明的理財之道。
除了活存、定存，要避免辛苦賺來的資本變薄，最重要的方法就是投資。市場上投資工具琳瑯滿目，較穩健的主流工具包括基金、台股、美股，近年隨著AI科技進步，也發展出智能投資工具，幫助投資人克服人性弱點、提供理性判斷的決策。無論選擇哪種工具，投資理財一直是人生的必修課，在選擇適合自己的投資工具時，也可參考「DAWHO之夜──大戶方舟策略，迎接未知挑戰」中理財達人寶可孟所說的，投資只要把握「80/20法則」，將多數資產投入穩健標的，少部分資金用於波段操作，就能安心參與市場活動。
近年來數位經濟的崛起，數位帳戶已經是新世代必備的投資工具。永豐DAWHO數位帳戶，提供一站式多元的服務體驗，除提供台外幣存款帳戶外，更成功整合基金信託、台美股交割及DAWHO現金回饋信用卡等多元的金融服務與功能，可以說是2023新年度的理財好幫手。
許多投資小白往往先從存錢開始，而永豐DAWHO數位帳戶推出大戶等級客戶享有新臺幣活儲年利率最高達1.5%(*註1)，讓小資也能逆襲變大戶。此外，永豐DAWHO也提供每月最高20次的跨行提款、轉帳免手續費優惠，且支援QR Code掃碼提領現金，在永豐、中信ATM皆可使用，支援日常生活便利無虞。
此外，永豐DAWHO數位帳戶更提供專屬理財報告，提供投資現值總覽、臺外幣存款變化，讓客戶輕鬆掌握每月金流，定期檢視資產配置，無論是台美股交割及基金申購，皆能進行查看及追蹤，同時也有永豐「智能理財ibrAin」，為沒空盯盤、財力有限的小資族省時省力，提供ETF投資標的布局全球市場及24小時監控市場脈動的服務，給予客製化投資組合調整建議，不再心慌意亂；此外，最低只要NT$3,000就能開始投資第一步，申購、贖回再平衡皆可享0元手續費。
實現成為大戶的新年新希望，實踐穩健理財的最終目標，即刻申辦：永豐DAWHO數位帳戶！
*註1：大戶等級客戶即當月平均財富達新臺幣10萬元(含)以上之客戶，於新臺幣30萬元(含)內享有1.5%活儲利率。
*注意事項：
1. 基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/SinopacFund
2. 美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spUSStock
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spShareShares
3. ibrAin：
永豐商業銀行經金融監督管理委員會109年9月10日金管證投字第1090352215號函核准辦理兼營證券投資顧問業務。請至永豐銀行ibrAin網站參考完整投資警語說明：https://tnlbs.pse.is/spibrain
4. 大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
謹慎理財 信用至上
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率年息2.74%~15% (基準日2015/8/3)，預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新台幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢