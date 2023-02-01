全球經濟將「揚眉兔氣」？10 張圖掌握開盤行情、關注重點以及後續看法

年間全球股市普遍上漲，於此期間多項經濟數據公布、加拿大央行進行利率決策、Q4財報季如火如荼展開，迎接兔年有哪些關注重點以及後續看法？FOMC快報與2月投資月報也將在本週發布，請密切關注。

年間盤勢：美元回落，全球股市普漲

股市：年間全球股市反映通膨、升息放緩以及中國解封情緒，S&P 500上揚1.99％，重回4000大關，類股板塊中以循環性消費、通訊及科技等利率敏感族群漲幅最為強勢，同時費半指數亦強勁反彈4.91％，中國 A50期貨及摩台指亦雙雙走高，唯獨歐股受到歐洲央行再度放鷹而漲勢相對降溫，Stoxx 600小幅下跌-0.28％。

匯市：加拿大央行於年間升息一碼至4.5％，但同時表示無意外升息將暫停，帶動美元指數持續緩跌至101水平，而歐洲央行官員談話則依舊相對鷹派，歐元再度漲至去（2022）年4月以來新高。

債市：美國10年期公債殖利率雖一度跌破3.4％，但市場靜待本週聯準會利率決策會議，走勢相對平穩，最終10年期及2年期殖利率分別持穩於3.5％及4.2％，兩者利差仍維持在70bp高位。

原物料：原物料波動較先前收斂，WTI油價震盪持平，天然氣則大幅下跌-12.42％，工業金屬持平，銅價一度創去年6月以來新高，反映中國解封預期，金價則在實質利率滑落下同樣創去年中來新高。

Photo Credit: 財經M平方

年間全球基本面：各大經濟體

美國：經濟具有韌性，通膨明顯回落

事件重點：

1/26公佈2022 Q4 GDP季增年率2.9％、年增率1％（前1.9％），優於市場預期。觀察主要貢獻來自服務業消費（季增年率2.6％)、民間庫存，分別貢獻1.16和1.46個百分點，顯示美國經濟在服務支撐下仍具韌性，但商品需求放緩、製造業去化庫存與房市的衰退仍將在上半年持續壓抑經濟增速。

1/27公佈2022/12 PCE物價年增率5％（前5.5％）、核心PCE物價4.4％（4.7％），此外，密大一年期通膨預期終值3.9％（前4.4％），均如我們預期進一步放緩，展望春節後FOMC會議預計放緩升息速度至1碼。

MM研究員： 美國在通膨回落、就業市場仍具韌性的背景下，經濟成長放緩的程度明顯優於聯準會去年12月經濟預測的0.5％，此外，通膨的滑落也將確認聯準會將放緩升息速度。我們觀察GDP民間庫存細項變化，中下游的批發及零售庫存仍處高檔待去化，預計整體經濟將在2023上半年U型打底緩慢復甦。

Photo Credit: 財經M平方

Photo Credit: 財經M平方

中國：疫情擴散峰值已過，居民出行與消費意願持續修復

事件重點：

解封後疫情擴散峰值已過，觀察中國發熱門診診療量、急診診療人次和在院陽性重症患者人數，分別在去年12月23日、今年1月2日和1月5日達峰後持續下降，截至1月17日統計，分別較峰值時期下降94％、44％和44.3％。

居民出行意願提升，交通運輸部預計今年春運（1/7-2/15）全國旅客有望達20.95億人次，年增率 99.5％，恢復至2019年同期7成水準。春節期間（1/21-1/27），國內旅遊人次也達3.08億，年增率23.1％，恢復至2019年同期的88.6％；國內旅遊收入3758.43億元人民幣，年增率30％，為2019年同期的 73.1％，創疫情以來新高。

伴隨感染新增病例趨緩，中國疫情管制開放成果體現在居民端的出行消費領域，而接續重點需放在尚未顯現的工業生產、企業端等數據能否跟上。年初以來各地方政府陸續制定政策目標，將提振居民消費、企業投資信心作為工作重點，如數據能順利伴隨解封及市場信心回籠，中國經濟有望度過最差時刻。

Photo Credit: 財經M平方

歐洲：最差PMI連續3個月回升

事件重點：

1/24歐元區公佈1月PMI意外回升至48.8（前47.8），服務業NMI同步回升至50.7（前49.8），報告中指出2022-23年冬季較為溫暖、原物料價格回落為PMI連續3個月走高的主要原因，製造業原物料庫存與客戶端庫存分別出現16、8個月來首次下降。

由於歐元區去年12月核心通膨仍然創下新高，歐洲央行官員發言仍偏向鷹派，多數委員均支持2/2利率會議再度升息2碼，部分委員如斯洛維尼亞、愛爾蘭、斯洛伐克、荷蘭央行行長甚至支持除了在2、3月會議連續兩次升息2碼外，不排除在之後會議持續升息。

MM研究員： 由於歐洲冬季較往年溫暖、汽車生產為製造業提供支撐，使近期公佈的經濟數據如PMI、工業生產指數均優於預期，顯示最為疲弱的歐洲經濟狀況未再持續下探。而在通膨仍位於高檔下，歐洲央行仍偏向鷹派，預計今年年中前將持續升息4～5碼，為目前相對鷹派央行。

Photo Credit: 財經M平方

日本：央行維持寬鬆，東京CPI創近42年新高

事件重點：

MM研究員：日本服務業受惠於經濟解封支撐，經濟成長率也有望在2023年維持先進國家中相對穩健的表現。隨著日本通膨持續創近年新高，我們認為日本今年貨幣政策調整可能隨著黑田東彥在4月卸任後開始出現相關討論，但調整方向預計將以放緩ETF、J-REITs、債券購買規模為主，進一步升息或完全結束YCC的機率不大。日圓方面，我們認為隨著全球央行升息步入尾聲，日本已縮小與他國的貨幣政策差距，日圓弱勢機率低。

Photo Credit: 財經M平方

台灣：上半年電子庫存仍待去化

事件重點：

台灣年間未公佈數據。不過觀察鄰近韓國1月前20日出口年減 -2.7％（前 -16.7％）維持負增長，其中晶片出口年減仍高達-34.1％，反映電子產品需求疲軟。年後當週也將公佈台灣12月外銷訂單，預估維持衰退。

觀察年間重點半導體廠的財報財測，包括CPU大廠Intel表示PC需求不振導致庫存修正持續發生、網通大廠瑞昱同樣看到需求放緩以及客戶去化庫存、類比IC大廠德儀表示汽車市場以外的所有終端市場需求都表現疲軟，反映消費性電子庫存壓力仍在。

MM研究員： 以目前的多項外需數據，包括韓國的晶片出口、美國進出口等仍顯示全球商品需求仍處疲弱，加上半導體廠上下游普遍庫存仍處高檔，估計上半年會繼續看到電子廠庫存去化，出口動能維持低檔，直至年中逐步復甦。

Photo Credit: 財經M平方

年間全球基本面：原物料商品

原物料：油價徘徊$80、天然氣暴跌、貴金屬蓄勢待發

事件重點：

MM研究員： 春節期間大宗商品市場互有漲跌，WTI西德州原油期貨價格徘徊$80關卡，EIA庫存數據雖然利空、但市場觀望中國解封能否帶動石油消費復甦，疊加供給側干擾（OPEC+、俄羅斯）支撐下檔，油市行情維持震盪。貴金屬板塊基本面好轉，黃金 / 白銀回升至9個月高點，受惠去年Q4以來美元、實質利率回落，漲勢能否延續，端看本週FOMC會議是否釋放升息放緩的訊號。

木材 / 咖啡跌深反彈、短線漲幅居前，主因空頭回補。歐美天然氣表現最差，庫存堆積帶動亨利港天然氣價格跌破每百萬英熱單位$3、創近兩年新低，荷蘭TTF亦回落至俄烏戰前水位以下。

Photo Credit: 財經M平方

年間全球基本面：財報表現

Q4財報：企業獲利下修，市場反應已逐漸淡化

事件重點：

MM研究員：Q4企業財報持續下修，不過行情反應逐漸淡化，微軟財報公布後股價表現亦持穩，先前表現相對弱勢企業如特斯拉、網飛財報表現亦優於預期，顯示市場對科技股估值的調整已告一段落，唯觀察部分企業營收板塊中，消費性電子仍相對疲弱，拖累英特爾表現。

展望後續，全球製造業仍在去庫存週期，S&P Global預期2023 Q1企業獲利增速仍受壓抑，至年中後緩步回溫，Factset亦預估2023 Q1～Q4企業獲利增速分別為-3.0％、-2.4％、3.7％、10.3％，如同M平方於本篇展望預估路徑：上半年築底、下半年回升。

Photo Credit: 財經M平方

春節期間，我們看到3項重點如下：

美國通膨持續滑落，緊縮終點不遠：美國年間公佈的12月PCE物價5.0％（前5.5％）、核心 PCE4.4％（前4.7％）、生產者物價6.2％（前7.3％）均持續往下，帶動美元指數跌破102水平、金融壓力指數也開始緩解，年間加拿大央行也宣布未來將暫停升息，除部分通膨壓力仍大的經濟體（如歐洲）外，全球緊縮週期距離終點不遠，更加確認我們於月報所述，通膨與利率已幾乎對焦。

年間公佈基本面未再看到惡化：除美國GDP季增年率達2.9％優於預期、初領失業金持續滑落外，原先最為疲弱的歐洲PMI意外連續3個月回升，德國ZEW指數更出現久違的攀升至16.9（前-23.3），此外，中國的解封也逐漸看到人潮恢復已達2019年的7成。

Q4財報多對未來展望仍保守，但市場未再下調評價：我們看見S&P 500共27％企業開出Q4財報，年增率-8.07％（前-3.21％）續創2021以來新低，但行情反應逐漸淡化，顯示股價對基本面的下修正在逐漸Price in，尤其年間科技與循環性消費板塊中的AI、電動車等類股強勢表現，也凸顯風險情緒的好轉。

上述可知，年間市場情緒轉為樂觀，主要通膨如預期持續滑落、利率即將進入尾聲，甚至對財報的展望保守未有過多反應，並且開始轉向中國解封帶來的效果與逐漸消化歐美未來的輕度衰退。