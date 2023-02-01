全球經濟將「揚眉兔氣」？10 張圖掌握開盤行情、關注重點以及後續看法
我們想讓你知道的是
年間市場情緒轉為樂觀，主要通膨如預期持續滑落、利率即將進入尾聲，甚至對財報的展望保守未有過多反應，並且開始轉向中國解封帶來的效果與逐漸消化歐美未來的輕度衰退。本週開工週所公佈的數據與事件極為重要，將為上述的市場推論再次做確認。
年間全球股市普遍上漲，於此期間多項經濟數據公布、加拿大央行進行利率決策、Q4財報季如火如荼展開，迎接兔年有哪些關注重點以及後續看法？FOMC快報與2月投資月報也將在本週發布，請密切關注。
年間盤勢：美元回落，全球股市普漲
股市：年間全球股市反映通膨、升息放緩以及中國解封情緒，S&P 500上揚1.99％，重回4000大關，類股板塊中以循環性消費、通訊及科技等利率敏感族群漲幅最為強勢，同時費半指數亦強勁反彈4.91％，中國 A50期貨及摩台指亦雙雙走高，唯獨歐股受到歐洲央行再度放鷹而漲勢相對降溫，Stoxx 600小幅下跌-0.28％。
匯市：加拿大央行於年間升息一碼至4.5％，但同時表示無意外升息將暫停，帶動美元指數持續緩跌至101水平，而歐洲央行官員談話則依舊相對鷹派，歐元再度漲至去（2022）年4月以來新高。
債市：美國10年期公債殖利率雖一度跌破3.4％，但市場靜待本週聯準會利率決策會議，走勢相對平穩，最終10年期及2年期殖利率分別持穩於3.5％及4.2％，兩者利差仍維持在70bp高位。
原物料：原物料波動較先前收斂，WTI油價震盪持平，天然氣則大幅下跌-12.42％，工業金屬持平，銅價一度創去年6月以來新高，反映中國解封預期，金價則在實質利率滑落下同樣創去年中來新高。
年間全球基本面：各大經濟體
美國：經濟具有韌性，通膨明顯回落
事件重點：
- 1/26公佈2022 Q4 GDP季增年率2.9％、年增率1％（前1.9％），優於市場預期。觀察主要貢獻來自服務業消費（季增年率2.6％)、民間庫存，分別貢獻1.16和1.46個百分點，顯示美國經濟在服務支撐下仍具韌性，但商品需求放緩、製造業去化庫存與房市的衰退仍將在上半年持續壓抑經濟增速。
- 1/27公佈2022/12 PCE物價年增率5％（前5.5％）、核心PCE物價4.4％（4.7％），此外，密大一年期通膨預期終值3.9％（前4.4％），均如我們預期進一步放緩，展望春節後FOMC會議預計放緩升息速度至1碼。
MM研究員： 美國在通膨回落、就業市場仍具韌性的背景下，經濟成長放緩的程度明顯優於聯準會去年12月經濟預測的0.5％，此外，通膨的滑落也將確認聯準會將放緩升息速度。我們觀察GDP民間庫存細項變化，中下游的批發及零售庫存仍處高檔待去化，預計整體經濟將在2023上半年U型打底緩慢復甦。
中國：疫情擴散峰值已過，居民出行與消費意願持續修復
事件重點：
- 解封後疫情擴散峰值已過，觀察中國發熱門診診療量、急診診療人次和在院陽性重症患者人數，分別在去年12月23日、今年1月2日和1月5日達峰後持續下降，截至1月17日統計，分別較峰值時期下降94％、44％和44.3％。
- 居民出行意願提升，交通運輸部預計今年春運（1/7-2/15）全國旅客有望達20.95億人次，年增率 99.5％，恢復至2019年同期7成水準。春節期間（1/21-1/27），國內旅遊人次也達3.08億，年增率23.1％，恢復至2019年同期的88.6％；國內旅遊收入3758.43億元人民幣，年增率30％，為2019年同期的 73.1％，創疫情以來新高。
伴隨感染新增病例趨緩，中國疫情管制開放成果體現在居民端的出行消費領域，而接續重點需放在尚未顯現的工業生產、企業端等數據能否跟上。年初以來各地方政府陸續制定政策目標，將提振居民消費、企業投資信心作為工作重點，如數據能順利伴隨解封及市場信心回籠，中國經濟有望度過最差時刻。
歐洲：最差PMI連續3個月回升
事件重點：
- 1/24歐元區公佈1月PMI意外回升至48.8（前47.8），服務業NMI同步回升至50.7（前49.8），報告中指出2022-23年冬季較為溫暖、原物料價格回落為PMI連續3個月走高的主要原因，製造業原物料庫存與客戶端庫存分別出現16、8個月來首次下降。
- 由於歐元區去年12月核心通膨仍然創下新高，歐洲央行官員發言仍偏向鷹派，多數委員均支持2/2利率會議再度升息2碼，部分委員如斯洛維尼亞、愛爾蘭、斯洛伐克、荷蘭央行行長甚至支持除了在2、3月會議連續兩次升息2碼外，不排除在之後會議持續升息。
MM研究員： 由於歐洲冬季較往年溫暖、汽車生產為製造業提供支撐，使近期公佈的經濟數據如PMI、工業生產指數均優於預期，顯示最為疲弱的歐洲經濟狀況未再持續下探。而在通膨仍位於高檔下，歐洲央行仍偏向鷹派，預計今年年中前將持續升息4～5碼，為目前相對鷹派央行。
日本：央行維持寬鬆，東京CPI創近42年新高
事件重點：
- 1/24日本公佈1月製造業 PMI為48.9（前48.9），服務業NMI回升至 52.4（前 51.1），製造業持續受到全球訂單需求下滑影響，但服務業則持續復甦。去年12月日本入境旅客數回升至疫情前54％的水準，觀光旅遊成為日本經濟主要的支撐。
- 日本央行在1/18會議維持所有貨幣政策不變後，1/26紀要多數委員均認為日本尚未達到央行通膨目標，仍需要持續購債以維持10年期公債殖利率在0.5％之下。
- 1/27日本公佈東京1月消費者物價指數CPI年增率上升至4.4％（前3.9％），創近42年新高，核心 CPI年增率升至4.3％（前3.9％），核心核心CPI升至3.0％（前2.7％）。
MM研究員：日本服務業受惠於經濟解封支撐，經濟成長率也有望在2023年維持先進國家中相對穩健的表現。隨著日本通膨持續創近年新高，我們認為日本今年貨幣政策調整可能隨著黑田東彥在4月卸任後開始出現相關討論，但調整方向預計將以放緩ETF、J-REITs、債券購買規模為主，進一步升息或完全結束YCC的機率不大。日圓方面，我們認為隨著全球央行升息步入尾聲，日本已縮小與他國的貨幣政策差距，日圓弱勢機率低。
台灣：上半年電子庫存仍待去化
事件重點：
- 台灣年間未公佈數據。不過觀察鄰近韓國1月前20日出口年減 -2.7％（前 -16.7％）維持負增長，其中晶片出口年減仍高達-34.1％，反映電子產品需求疲軟。年後當週也將公佈台灣12月外銷訂單，預估維持衰退。
- 觀察年間重點半導體廠的財報財測，包括CPU大廠Intel表示PC需求不振導致庫存修正持續發生、網通大廠瑞昱同樣看到需求放緩以及客戶去化庫存、類比IC大廠德儀表示汽車市場以外的所有終端市場需求都表現疲軟，反映消費性電子庫存壓力仍在。
MM研究員： 以目前的多項外需數據，包括韓國的晶片出口、美國進出口等仍顯示全球商品需求仍處疲弱，加上半導體廠上下游普遍庫存仍處高檔，估計上半年會繼續看到電子廠庫存去化，出口動能維持低檔，直至年中逐步復甦。
年間全球基本面：原物料商品
原物料：油價徘徊$80、天然氣暴跌、貴金屬蓄勢待發
事件重點：
- EIA公布截至1/20當週原油庫存數據，上游商業原油庫存連續五週堆積（最新+53萬桶），庫存年增率攀升至 8％，WTI 交割地-庫欣區亦創2020年4月以來最大週增幅（+427萬桶），主因美國冬季暴風雪侵襲後煉廠產能利用率走低（86％），壓抑短期原油拉貨需求。
- FedWatch顯示市場預期聯準會2月FOMC會議放緩升息步伐至1碼，激勵黃金現貨突破$1940，同步觀察CFTC持倉數據，COMEX黃金期權管理基金淨部位創9個月新高，反映貴金屬看漲情緒濃厚。
- 美國天然氣庫存週變動（-91 bcf）、消耗幅度不如往年冬季，最新絕對值超出五年季節性均值4.9％；歐洲天然氣庫存 / 總容量（75％）維持十年高檔，德法義西等國儲備充沛，主要受惠歐陸異常暖冬。
MM研究員： 春節期間大宗商品市場互有漲跌，WTI西德州原油期貨價格徘徊$80關卡，EIA庫存數據雖然利空、但市場觀望中國解封能否帶動石油消費復甦，疊加供給側干擾（OPEC+、俄羅斯）支撐下檔，油市行情維持震盪。貴金屬板塊基本面好轉，黃金 / 白銀回升至9個月高點，受惠去年Q4以來美元、實質利率回落，漲勢能否延續，端看本週FOMC會議是否釋放升息放緩的訊號。
木材 / 咖啡跌深反彈、短線漲幅居前，主因空頭回補。歐美天然氣表現最差，庫存堆積帶動亨利港天然氣價格跌破每百萬英熱單位$3、創近兩年新低，荷蘭TTF亦回落至俄烏戰前水位以下。
年間全球基本面：財報表現
Q4財報：企業獲利下修，市場反應已逐漸淡化
事件重點：
- 根據S&P Global，截至1/26 S&P 500共27％企業開出Q4財報，整體Q4 EPS來到$52.15，季增3.57％（前7.42％），年增率-8.07％（前-3.21％）續創2021以來新低。
- S&P 500整體 71.01％企業財報優於預期，略低於5年以及10年平均76.45％及72.64％，其中以醫療保健（公布11％）及資訊科技（公布27％）皆開出85.71％ ，優於預期比例最高。
- 巨頭中，微軟率先開出2022 Q4營收為527.5億美元（前501.2億美元），年增率2.0％（前10.6％）；EPS 2.32（前2.35％），年增率-6.5％（3.5％）。個人電腦營收年減擴大到-18.5％（前 0.1％），但智慧雲端事業營收成長仍達到17.4％（前19.8％），其中Azure增長31％，成為主要支撐。此外，微軟也宣布裁員1.1萬人，約佔總員工數5％，同時表示將擴大和OpenAI的合作關係。
MM研究員：Q4企業財報持續下修，不過行情反應逐漸淡化，微軟財報公布後股價表現亦持穩，先前表現相對弱勢企業如特斯拉、網飛財報表現亦優於預期，顯示市場對科技股估值的調整已告一段落，唯觀察部分企業營收板塊中，消費性電子仍相對疲弱，拖累英特爾表現。
展望後續，全球製造業仍在去庫存週期，S&P Global預期2023 Q1企業獲利增速仍受壓抑，至年中後緩步回溫，Factset亦預估2023 Q1～Q4企業獲利增速分別為-3.0％、-2.4％、3.7％、10.3％，如同M平方於本篇展望預估路徑：上半年築底、下半年回升。
春節期間，我們看到3項重點如下：
- 美國通膨持續滑落，緊縮終點不遠：美國年間公佈的12月PCE物價5.0％（前5.5％）、核心 PCE4.4％（前4.7％）、生產者物價6.2％（前7.3％）均持續往下，帶動美元指數跌破102水平、金融壓力指數也開始緩解，年間加拿大央行也宣布未來將暫停升息，除部分通膨壓力仍大的經濟體（如歐洲）外，全球緊縮週期距離終點不遠，更加確認我們於月報所述，通膨與利率已幾乎對焦。
- 年間公佈基本面未再看到惡化：除美國GDP季增年率達2.9％優於預期、初領失業金持續滑落外，原先最為疲弱的歐洲PMI意外連續3個月回升，德國ZEW指數更出現久違的攀升至16.9（前-23.3），此外，中國的解封也逐漸看到人潮恢復已達2019年的7成。
- Q4財報多對未來展望仍保守，但市場未再下調評價：我們看見S&P 500共27％企業開出Q4財報，年增率-8.07％（前-3.21％）續創2021以來新低，但行情反應逐漸淡化，顯示股價對基本面的下修正在逐漸Price in，尤其年間科技與循環性消費板塊中的AI、電動車等類股強勢表現，也凸顯風險情緒的好轉。
上述可知，年間市場情緒轉為樂觀，主要通膨如預期持續滑落、利率即將進入尾聲，甚至對財報的展望保守未有過多反應，並且開始轉向中國解封帶來的效果與逐漸消化歐美未來的輕度衰退。
Tags：
民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
我們想讓你知道的是
菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
引用資料：