天將降大任於是人也？斯人也？⋯⋯你也「曼德拉效應」了嗎？

最近網路上出現了一篇新聞，裡面談到了孟子的《告天下》，這是我以前學生時期寫作文很愛引用的一篇文章，裡面最有名的一句話是「天將降大任於是人也」。

但是，我的印象中，一直是「天將降大任於斯人也」，我也記得以前國文課默寫的時候，寫的是「斯人」不是「是人」， 所以當新聞出現的時候，我還一度懷疑是新聞寫錯了。

事實上，有很多人也以為是「斯人」不是「是人」，因此有了一個說法，這是所謂的「曼德拉效應」。

集體的錯誤記憶，其實並不罕見

所謂的「曼德拉效應」，指的就是集體的錯誤記憶，這出自於2010年一則網路傳言，有許多人都有著這樣的記憶：「南非種族鬥士曼德拉，在1980年代死於獄中」。

但事實上，他並未死於獄中，且在出獄後當上南非總統，2013年才去世。

有一些超心理學的學者認為，我們的記憶是會被平行世界的記憶給干擾的，也有陰謀論者認為，我們的記憶會被超自然力量所操控。

但如果從心理學的角度來看，這樣的情形其實並不罕見。在網路媒體發達的現在，我們很容易受到錯誤訊息的影響，而有了錯誤的記憶。