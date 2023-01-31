通膨預估見頂，國際貨幣基金上修2023年全球經濟成長至2.9%

（中央社）國際貨幣基金（IMF）今（31）日公布1月份世界經濟展望報告，預估今（2023）年全球經濟成長率為2.9%，較去（2022）年10月預估的上調0.2個百分點。全球通貨膨脹率預計將從去年的8.8%，降至今年的6.6%。

國際貨幣基金31日公布（World Economic Outlook）1月更新報告。報告預估2022年全球成長率為3.4%，2023年將降至2.9%，2024年可望小幅增加至3.1%。2023年的預測值較去年10月報告的2.7%，高出0.2個百分點。

報告指出，各國央行為對抗通貨膨脹採取的升息政策以及俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，持續對經濟活動帶來衝擊。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情流行在中國的快速蔓延，也對2022年的經濟成長帶來影響。

報告預測，全球通貨膨脹率預計將從2022年的8.8%，下降到2023年的6.6%，明（2024）年更將進一步下滑至4.3%。不過仍高於疫情之前（2017至2019年）約3.5%水準。

報告指出，通膨預測值下調，一定程度上反映全球需求疲軟導致的國際燃料與非燃料大宗商品價格下跌，同時也反映貨幣政策緊縮對核心基礎通膨的降溫效果。

報告指出，全球對抗通膨、俄烏戰爭，以及中國疫情反覆對2022年全球經濟活動帶來壓力，前2個因素將繼續對今年經濟活動帶來影響。儘管如此，包括美國、歐元區以及主要新興市場和發展中經濟體在去年第3季的實質經濟成長都出乎意料強勁。

對於中國放寬清零政策的影響，報告評估，疫情加重中國經濟走緩趨勢，為因應疫情，中國採取新的防疫封控措施，但去年11和12月封控措施逐步放寬，為全面重新開放鋪路，預估中國經濟成長速度將加快。

Photo Credit: 中央社 中央銀行2022年12月舉行第4季理監事會，決議升息半碼，符合市場預期；在國內外經濟放緩之際，央行仍決定利率連4升，關鍵在於打擊通膨預期，以達穩定物價的效果。圖為央行總裁楊金龍在記者會以簡報說明。中央社記者徐肇昌攝於2022年12月15日。

在個別國家部分，報告預估美國經濟成長將從去年的2.0%，下降到今年的1.4%，但仍較去年10月報告的高出0.4個百分點。明年則預估為1.0%；歐元區今年經濟成長率預估僅有0.7%，但明年可望回升至1.6%。

亞洲部分，在持續貨幣與財政政策支持下，日本今年經濟成長率預計小幅上升至1.8%，明年因為先前振興措施影響逐漸消散，預計為0.9%；中國今年經濟成長預計達到5.2%，明年則將下滑至4.5%。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航