通膨預估見頂，國際貨幣基金上修2023年全球經濟成長至2.9%
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雖然烏俄戰爭、地緣政治風險仍未解，但是景氣似乎已逐漸回溫？國際貨幣基金（IMF）今（31）日公布1月份世界經濟展望報告，預估今（2023）年全球經濟成長率為2.9%，較去（2022）年10月預估的上調0.2個百分點。
（中央社）國際貨幣基金（IMF）今（31）日公布1月份世界經濟展望報告，預估今（2023）年全球經濟成長率為2.9%，較去（2022）年10月預估的上調0.2個百分點。全球通貨膨脹率預計將從去年的8.8%，降至今年的6.6%。
國際貨幣基金31日公布（World Economic Outlook）1月更新報告。報告預估2022年全球成長率為3.4%，2023年將降至2.9%，2024年可望小幅增加至3.1%。2023年的預測值較去年10月報告的2.7%，高出0.2個百分點。
報告指出，各國央行為對抗通貨膨脹採取的升息政策以及俄羅斯入侵烏克蘭戰爭，持續對經濟活動帶來衝擊。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情流行在中國的快速蔓延，也對2022年的經濟成長帶來影響。
報告預測，全球通貨膨脹率預計將從2022年的8.8%，下降到2023年的6.6%，明（2024）年更將進一步下滑至4.3%。不過仍高於疫情之前（2017至2019年）約3.5%水準。
報告指出，通膨預測值下調，一定程度上反映全球需求疲軟導致的國際燃料與非燃料大宗商品價格下跌，同時也反映貨幣政策緊縮對核心基礎通膨的降溫效果。
報告指出，全球對抗通膨、俄烏戰爭，以及中國疫情反覆對2022年全球經濟活動帶來壓力，前2個因素將繼續對今年經濟活動帶來影響。儘管如此，包括美國、歐元區以及主要新興市場和發展中經濟體在去年第3季的實質經濟成長都出乎意料強勁。
對於中國放寬清零政策的影響，報告評估，疫情加重中國經濟走緩趨勢，為因應疫情，中國採取新的防疫封控措施，但去年11和12月封控措施逐步放寬，為全面重新開放鋪路，預估中國經濟成長速度將加快。
在個別國家部分，報告預估美國經濟成長將從去年的2.0%，下降到今年的1.4%，但仍較去年10月報告的高出0.4個百分點。明年則預估為1.0%；歐元區今年經濟成長率預估僅有0.7%，但明年可望回升至1.6%。
亞洲部分，在持續貨幣與財政政策支持下，日本今年經濟成長率預計小幅上升至1.8%，明年因為先前振興措施影響逐漸消散，預計為0.9%；中國今年經濟成長預計達到5.2%，明年則將下滑至4.5%。
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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航
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pCloud 新年優惠方案總整理，趁過年買 10TB 終身雲端空間備份多年檔案與照片
我們想讓你知道的是
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 20 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。
轉眼間又要過年，除了整理多年來的影音收藏之外，是不是也該趁著過年檔期入手便宜超值的雲端空間方案？看著日前 iCloud 曾發生嚴重的資安意外，MacRumors 討論區上有用戶在用 Windows 的 iCloud 同步 iPhone 檔案後，發生檔案意外損壞的狀況，並出現陌生人的照片與影片，這告訴我們檔案備份真的要慎選，且最好能做到多重備份才能在意外發生時有挽回的餘地。
資安意外頻傳，多重備份才讓人安心
iCloud 發生的資安問題，讓人擔憂起是否自己的照片也會出現在別人的相簿中，這件事也在MacRumors 討論區上引發討論。
資料保存上比較穩妥的方式就是多重備份，利用多種管道、異地保存自己的檔案，這樣就能確保萬一檔案損壞時，還有備援資料可以使用。就算你現在使用 iCloud、Google Drive 進行單一備份，也不能保證你的檔案不會發生意外，至少選擇 2 種備份方案才是比較安全的保管方式。
經濟與安全可以兼顧，瑞士的雲端服務 pCloud
pCloud 是來自瑞士的雲端服務廠商，2013 年創立至今已有 10 年歷史，全球有 1600 萬用戶使用其服務。它的資料位於重視資訊安全的歐盟與美國，在創立帳號時可選擇資料要存放於歐盟或是美國，相比其他無法選擇的廠商多了選擇性，而且不只是存放地點，pCloud每份資料都會分散 5 份檔案儲存於多個伺服器增加安全性。檔案還會經過 256 位元 AES 加密技術保護，傳輸時使用 TLS/SSL 強化資安。如果需要更安全的保密措施，還可以選配 Crypto 加密服務。
pCloud 也有免費帳號可以使用，註冊後就有 10GB 免費空間能夠試用，不論是要體驗介面操作或是傳輸速度都沒問題。相較於其他訂閱較為單一的雲端服務，pCloud 除了月繳、季繳、年繳之外，還會不定期推出優惠的終身買斷的方案，且費用上不會有額外的設定費或隱藏性支出。若是家庭用戶，還可以選擇家庭方案讓 5 個人一起使用更經濟。
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pCloud 農曆新年優惠方案：
500GB 個人終身方案：原價 570 美元，優惠價 139 美元。
2TB 個人終身方案：原價 1140 美元，優惠價 279 美元。
10TB 個人終身方案：原價 6000 美元，優惠價 890 美元。
趁著過年好好整理檔案，選個安全可靠的雲端空間更安心
過年長達 10 天的連假，是個好機會趁著這時候好好整理多年的照片與影片，除了原本的資料保存方式之外，也是應該好好考慮選個可靠的雲端空間來做多重備份。pCloud 這次個人終身方案的檔期剛好可以讓你 2023 年 1 月 18 日購入，整個新年期間都能慢慢整理你的照片、影片與檔案。這次方案價格十分優惠，終身買斷不會產生每個月的費用，用越久省越多，如果你需要備份的檔案大且多，可以考慮看看經濟又可靠的 pCloud。pCloud 終身制優惠方案並不是每次都有，因此有需要的朋友就盡快購入，越早使用省越多。