是違規還是巧妙的戰術運用？安德麗亞入圍2023奧斯卡最佳女主角掀起了巨大爭議

2023年第95屆奧斯卡入圍名單，已於台灣1月24日晚間公布，攤開這份名單，由雙導演關家永、丹尼爾舒奈特執導的《媽的多重宇宙》入圍11項大獎最受矚目。

然而，在這份入圍名單之中，也有幾個意外亮點，憑藉《To Leslie》入圍女主角的安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）就是其一。甚至因為安德麗亞瑞斯波羅格的入圍太過驚喜，導致主辦奧斯卡的美國影藝 學院，正在調查關於 安德麗亞瑞斯波羅格 提名的競選活動是否有違規，倘若情節嚴重，甚至不排除取消入圍資格。

Photo Credit: GettyImages 安德麗亞瑞斯波羅格

奧斯卡做為全球最受矚目以及極具影響力的頒獎盛會， 每一年符合入圍奧斯卡資格的電影不勝枚舉，在競爭激烈的大量優秀電影之中，為了被具有投票資格的1萬名左右的影藝學院會員看見，電影公司會砸下重金，舉辦所謂的「競選宣傳活動」，包含派對、廣告、試片放映等等，就是為了讓自家電影浮上檯面，「提醒」會員們還有這部好電影值得入圍奧斯卡。

例如，去（2022）年秋冬的洛杉磯，就會看到無數競逐奧斯卡的的電影廣告牌，Netflix的《西線無戰事》和派拉蒙的《捍衛戰士：獨行俠》等片無不卯足全力進行「被看見」這件事，而 通常競選活動耗資巨大、價格昂貴，許多電影公司在獎季期間的 公關活動花費，甚至就會耗資數十萬甚至數百萬美元。

然而，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間拍攝的電影《To Leslie》請來曾經演出《鳥人》、《愛情遺跡》的英國女星安德麗亞瑞斯波羅格主演，在片中飾演一名酗酒成癮的單親母親，試圖在反覆失敗的打擊中重建生活。該電影僅花19天拍攝完成，製作成本非常低。

而此片去年3月在西南偏南影展首映之後，雖然獲得不錯評價，但到了年底在10月於北美公開商業放映時，幾乎未花重金打廣告，整體票房也僅有2.7萬美元左右。

而在其餘獎項上，《To Leslie》也僅有國家評論協會獎、獨立精神獎、芝加哥影評人協會獎等獎項的入圍及獲獎，整體聲量非常低迷，在奧斯卡公布入圍幾週以前，對比《媽的多重宇宙》、《法貝爾曼》、《伊尼舍林的女妖》等聲勢浩大的片子，可以確定的是，幾乎沒有人聽過《To Leslie》。

不過，在奧斯卡入圍名單投票截止之前，各大社群網站的業界名人，突然開始為《To Leslie》的安德麗亞瑞斯波羅格「拉票」，紛紛表示安德麗亞瑞斯波羅格的演出極為精湛、打動人心。此舉包含珍芳達（Jane Fonda）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）、連恩尼遜（Liam Neeson）、黛咪摩爾（Demi Moore）、艾德華諾頓（Edward Norton）、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）等人。

例如，艾德華諾頓就在個人推特表示：「我並沒有太常發布關於電影或是演員演技的貼文，也許我應該更常做這件事，而那些對於真正偉大表演感興趣的人，我會分享安德麗亞瑞斯波羅格在《To Leslie》的演出，讓我印象深刻，這是最全心全意、情感最深的演出。」

I don’t post a lot about films or actor performances…maybe I should more often. But for those interested in really great acting I’ll share that Andrea Riseborough’s portrayal in ‘To Leslie’ just knocked me sideways. It’s about the most fully committed, emotionally deep… pic.twitter.com/62fN9FiNfc — Edward Norton 🌻🇺🇦 (@EdwardNorton) January 10, 2023

除了社群的廣泛宣傳之外，在短短數週內，《To Leslie》在洛杉磯開始舉辦多場放映活動，且每場放映幾乎都能請到重量級影星登台主持，包含葛妮絲派特洛、莎莉賽隆（Charlize Theron）、凱特溫絲蕾（Kate Winslet）、艾美亞當斯（Amy Adams）等人。除此之外，同為本屆獎季競逐影后的候選人凱特布蘭琪（Cate Blanchett），甚至在獲得影評人選擇獎的最佳女主角時，還不忘致詞表示深受安德麗亞瑞斯波羅格的演出打動。

這其中有《To Leslie》的公關團隊的操盤痕跡，因為雖然《To Leslie》是小成本電影，且自籌資金宣傳公關，但並不代表未請公關公司，《To Leslie》團隊找來了兩家公關公司Narrative和Shelter，以及像Colleen Camp這樣的活動策劃單位，以利推廣、宣傳作品。

而在一票巨星齊心推動宣傳之下，《To Leslie》公關團隊的小成本策略也奏效，這部低成本的獨立電影成功將安德麗亞瑞斯波羅格送入奧斯卡影后入圍名單，擠下了《女王》的薇拉戴維斯（Viola Davis）、《提爾：純真之死》的丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler）等人，順利入圍女主角。

在奧斯卡最佳女主角的項目上，只有演員分會中1302名符合條件的成員才能為演員提名投票，在這之中，需要218張選票就能入圍最佳女主角。《To Leslie》的團隊以數學方式算準了入圍標準，並發揮作用，證明了獎季公關不一定需要數百萬美金的大勢宣傳，時間點、著力點對了，就有機會入圍。

根據《綜藝報》指出，奧斯卡公布入圍之後，安德麗亞瑞斯波羅格表示：「我認為並不一定需要無窮盡的資源才能入圍，證明這點 的人是我們的圈子，感覺就像電影界團結起來發出聲音一樣。」