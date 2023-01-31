2023/01/31,
影劇

是違規還是巧妙的戰術運用？安德麗亞入圍2023奧斯卡最佳女主角掀起了巨大爭議

是違規還是巧妙的戰術運用？安德麗亞入圍2023奧斯卡最佳女主角掀起了巨大爭議
Photo Credit: 《To Leslie》

我們想讓你知道的是

今年奧斯卡最佳女主角入圍名單引起了極大的討論，原因在於憑藉《To Leslie》入圍女主角的安德麗亞瑞斯波羅格。在入圍之前，幾乎沒人聽過這部電影，但卻能在強敵環伺的情況下殺出重圍，背後選戰的公關團隊功不可沒；然而，因為安德麗亞瑞斯波羅格的入圍太不可思議，也「激怒了某些人」，讓安德麗亞瑞斯波羅格的入圍資格受到挑戰。而美國影藝學院也正在調查此事，讓本屆奧斯卡蒙上一層陰影，並重新討論了「獎季文化」。

2023年第95屆奧斯卡入圍名單，已於台灣1月24日晚間公布，攤開這份名單，由雙導演關家永、丹尼爾舒奈特執導的《媽的多重宇宙》入圍11項大獎最受矚目。

然而，在這份入圍名單之中，也有幾個意外亮點，憑藉《To Leslie》入圍女主角的安德麗亞瑞斯波羅格（Andrea Riseborough）就是其一。甚至因為安德麗亞瑞斯波羅格的入圍太過驚喜，導致主辦奧斯卡的美國影藝學院，正在調查關於安德麗亞瑞斯波羅格提名的競選活動是否有違規，倘若情節嚴重，甚至不排除取消入圍資格。

GettyImages-1456491030
Photo Credit: GettyImages
安德麗亞瑞斯波羅格

奧斯卡做為全球最受矚目以及極具影響力的頒獎盛會，每一年符合入圍奧斯卡資格的電影不勝枚舉，在競爭激烈的大量優秀電影之中，為了被具有投票資格的1萬名左右的影藝學院會員看見，電影公司會砸下重金，舉辦所謂的「競選宣傳活動」，包含派對、廣告、試片放映等等，就是為了讓自家電影浮上檯面，「提醒」會員們還有這部好電影值得入圍奧斯卡。

例如，去（2022）年秋冬的洛杉磯，就會看到無數競逐奧斯卡的的電影廣告牌，Netflix的《西線無戰事》和派拉蒙的《捍衛戰士：獨行俠》等片無不卯足全力進行「被看見」這件事，而通常競選活動耗資巨大、價格昂貴，許多電影公司在獎季期間的公關活動花費，甚至就會耗資數十萬甚至數百萬美元。

然而，在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）期間拍攝的電影《To Leslie》請來曾經演出《鳥人》、《愛情遺跡》的英國女星安德麗亞瑞斯波羅格主演，在片中飾演一名酗酒成癮的單親母親，試圖在反覆失敗的打擊中重建生活。該電影僅花19天拍攝完成，製作成本非常低。

而此片去年3月在西南偏南影展首映之後，雖然獲得不錯評價，但到了年底在10月於北美公開商業放映時，幾乎未花重金打廣告，整體票房也僅有2.7萬美元左右。

而在其餘獎項上，《To Leslie》也僅有國家評論協會獎、獨立精神獎、芝加哥影評人協會獎等獎項的入圍及獲獎，整體聲量非常低迷，在奧斯卡公布入圍幾週以前，對比《媽的多重宇宙》、《法貝爾曼》、《伊尼舍林的女妖》等聲勢浩大的片子，可以確定的是，幾乎沒有人聽過《To Leslie》。

不過，在奧斯卡入圍名單投票截止之前，各大社群網站的業界名人，突然開始為《To Leslie》的安德麗亞瑞斯波羅格「拉票」，紛紛表示安德麗亞瑞斯波羅格的演出極為精湛、打動人心。此舉包含珍芳達（Jane Fonda）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）、連恩尼遜（Liam Neeson）、黛咪摩爾（Demi Moore）、艾德華諾頓（Edward Norton）、葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）等人。

例如，艾德華諾頓就在個人推特表示：「我並沒有太常發布關於電影或是演員演技的貼文，也許我應該更常做這件事，而那些對於真正偉大表演感興趣的人，我會分享安德麗亞瑞斯波羅格在《To Leslie》的演出，讓我印象深刻，這是最全心全意、情感最深的演出。」

除了社群的廣泛宣傳之外，在短短數週內，《To Leslie》在洛杉磯開始舉辦多場放映活動，且每場放映幾乎都能請到重量級影星登台主持，包含葛妮絲派特洛、莎莉賽隆（Charlize Theron）、凱特溫絲蕾（Kate Winslet）、艾美亞當斯（Amy Adams）等人。除此之外，同為本屆獎季競逐影后的候選人凱特布蘭琪（Cate Blanchett），甚至在獲得影評人選擇獎的最佳女主角時，還不忘致詞表示深受安德麗亞瑞斯波羅格的演出打動。

這其中有《To Leslie》的公關團隊的操盤痕跡，因為雖然《To Leslie》是小成本電影，且自籌資金宣傳公關，但並不代表未請公關公司，《To Leslie》團隊找來了兩家公關公司Narrative和Shelter，以及像Colleen Camp這樣的活動策劃單位，以利推廣、宣傳作品。

而在一票巨星齊心推動宣傳之下，《To Leslie》公關團隊的小成本策略也奏效，這部低成本的獨立電影成功將安德麗亞瑞斯波羅格送入奧斯卡影后入圍名單，擠下了《女王》的薇拉戴維斯（Viola Davis）、《提爾：純真之死》的丹妮爾戴德維勒（Danielle Deadwyler）等人，順利入圍女主角。

在奧斯卡最佳女主角的項目上，只有演員分會中1302名符合條件的成員才能為演員提名投票，在這之中，需要218張選票就能入圍最佳女主角。《To Leslie》的團隊以數學方式算準了入圍標準，並發揮作用，證明了獎季公關不一定需要數百萬美金的大勢宣傳，時間點、著力點對了，就有機會入圍。

根據《綜藝報》指出，奧斯卡公布入圍之後，安德麗亞瑞斯波羅格表示：「我認為並不一定需要無窮盡的資源才能入圍，證明這點的人是我們的圈子，感覺就像電影界團結起來發出聲音一樣。」

至於此次安德麗亞瑞斯波羅格的奧斯卡提名，也是她演藝生涯的重要里程碑。安德麗亞瑞斯波羅格2005年從電視發跡，而後轉往大銀幕演出，生涯至今18個年頭僅有零星的獎項入圍。在奧斯卡之前，最具知名度的獎項入圍大概就屬英國獨立電影獎，曾以《布萊登棒棒糖》、《影子舞者》、《史達林死了沒？》、《愛情遺跡》4度入圍演技獎項，並以《影子舞者》獲得最佳女主角。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。