新舊內閣交接：閣揆將是陳建仁最後一個政務人員公職，蘇貞昌笑稱他的「苦日子」要開始

前副總統、現任行政院長陳建仁今（31）日接任閣揆一職，行政院舉行新、舊內閣交接典禮。前行政院長蘇貞昌在典禮上笑稱，「大仁哥」的苦日子要開始了，但也相信新團隊能再創一番好成績。陳建仁則說明未來施政方向，尤其是疫後重建正常生活秩序、推動特別條例以及社會照顧體系等等，並表示這將是他人生最後一個政務人員公職。

典禮監交人、副總統賴清德在典禮上將行政院印信交給陳建仁，同時代表總統蔡英文感謝蘇貞昌，率領團隊協助國家從非洲豬瘟、百年大疫、人口老化、少子女化、氣候變遷以及複雜的國際情勢等種種挑戰，讓經濟持續發展，人民的衝擊降到最低，充分展現出「有政府，會做事」的精神。

賴清德也感謝陳建仁在國家最關鍵的時刻扛起重擔，肩負起國家持續進步發展的重責大任。陳建仁在2016年、蔡英文最需要的時候，放棄最熱衷的學術研究擔任副總統，現在他又願意在國家面臨關鍵時刻時接任院長，賴清德希望陳建仁溫暖關懷、無私奉獻的精神，成為地上的光、地上的鹽，也成為台灣的光，讓台灣持續發展進步。

蘇貞昌則透露，總統在介紹新閣揆後，陳建仁拉著他、不讓他走，拚命拜託他解決2件眼前的事情，「我看他急成那樣，我想，一向從容、優雅的大仁哥，你的苦日子要開始囉！」不過，蘇貞昌也相信，只要未來給行政團隊充分尊重、完整授權，並排除部會之間不同的意見，新的行政團隊絕對能再創一番好成績。

蘇貞昌還提及，幾個禮拜前，蔡英文在官邸堅持要送他上車，走著走著說：「蘇院長你以後不能不理我喔，我打電話要接喔」，蘇貞昌笑回：「此去山高路遠，天圓地方，我不過是一介草民」，見蔡英文皺起眉頭，他接著說：「放心，處江湖之遠，我還是會憂其君」，不過「君」指的不是古時候的帝王，而是國家。

最後一個政務人員公職，陳建仁首重生活正常化

2019年賴清德卸任行政院長、由蘇貞昌接棒時，監交人是陳建仁。過去，陳建仁曾3度擔任監交人，把行政院印信由卸任院長交給繼任院長，「擔任監交人輕鬆多了」，他在典禮上說道。

致詞時，陳建仁感謝蘇貞昌4年間穩定政局，以及蔡英文的信任託付。他說明，為穩健銜接政務，新內閣留用部分蘇內閣成員，期待「會做事」團隊的優異政績，並擴大世代參與，讓團隊中有嶄新的中生代面孔，同時延攬五星級施政的縣市長，以及有地方民代、地方政府歷練的成員加入。

陳建仁表示，經歷疫情後，人民渴望重建正常生活秩序，因此要強化國家在經濟、社會、建設上的堅韌，尤其讓受薪階級、育兒家庭、社會弱勢得到溫暖照顧。

陳建仁強調，將加快步伐、推動當前最迫切的施政，除了逐步盤整防疫措施，讓國民生活正常化，這幾年因為疫情受到衝擊的產業和國民，要善用難得的歲計剩餘，全力給予協助，也透過蘇院長和團隊的疫後特別條例和預算實施，全面強化中小企業體質、完善農漁村的基礎設施。

陳建仁認為，面對嚴峻的全球經濟變局和國際通膨，台灣的社會照顧體系必須要更加周延，從育兒到長照，無論是租屋還是房貸、學貸的壓力，或是缺工到掃毒掃黑反詐騙，行政團隊的目標就是減輕人民負擔、安定民心。

陳建仁說明，這個職務將是他人生最後一個政務人員公職，接下重擔只有一個信念，就是全力以赴、沒有懸念。

至於陳建仁上任首日的行程是什麼？行政院秘書長李孟諺昨（30）日指出，他首日會拜會立法院院長游錫堃，開議後將拜會各黨團，希望藉此讓立法院趕快通過發現金特別條例。

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核稿編輯：楊士範