新舊內閣交接：閣揆將是陳建仁最後一個政務人員公職，蘇貞昌笑稱他的「苦日子」要開始
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前副總統、現任行政院長陳建仁今（31）日接任閣揆一職，行政院舉行新、舊內閣交接典禮。陳建仁說明，這個職務將是他人生最後一個政務人員公職，接下重擔只有一個信念，就是全力以赴、沒有懸念。
前副總統、現任行政院長陳建仁今（31）日接任閣揆一職，行政院舉行新、舊內閣交接典禮。前行政院長蘇貞昌在典禮上笑稱，「大仁哥」的苦日子要開始了，但也相信新團隊能再創一番好成績。陳建仁則說明未來施政方向，尤其是疫後重建正常生活秩序、推動特別條例以及社會照顧體系等等，並表示這將是他人生最後一個政務人員公職。
典禮監交人、副總統賴清德在典禮上將行政院印信交給陳建仁，同時代表總統蔡英文感謝蘇貞昌，率領團隊協助國家從非洲豬瘟、百年大疫、人口老化、少子女化、氣候變遷以及複雜的國際情勢等種種挑戰，讓經濟持續發展，人民的衝擊降到最低，充分展現出「有政府，會做事」的精神。
賴清德也感謝陳建仁在國家最關鍵的時刻扛起重擔，肩負起國家持續進步發展的重責大任。陳建仁在2016年、蔡英文最需要的時候，放棄最熱衷的學術研究擔任副總統，現在他又願意在國家面臨關鍵時刻時接任院長，賴清德希望陳建仁溫暖關懷、無私奉獻的精神，成為地上的光、地上的鹽，也成為台灣的光，讓台灣持續發展進步。
蘇貞昌則透露，總統在介紹新閣揆後，陳建仁拉著他、不讓他走，拚命拜託他解決2件眼前的事情，「我看他急成那樣，我想，一向從容、優雅的大仁哥，你的苦日子要開始囉！」不過，蘇貞昌也相信，只要未來給行政團隊充分尊重、完整授權，並排除部會之間不同的意見，新的行政團隊絕對能再創一番好成績。
蘇貞昌還提及，幾個禮拜前，蔡英文在官邸堅持要送他上車，走著走著說：「蘇院長你以後不能不理我喔，我打電話要接喔」，蘇貞昌笑回：「此去山高路遠，天圓地方，我不過是一介草民」，見蔡英文皺起眉頭，他接著說：「放心，處江湖之遠，我還是會憂其君」，不過「君」指的不是古時候的帝王，而是國家。
最後一個政務人員公職，陳建仁首重生活正常化
2019年賴清德卸任行政院長、由蘇貞昌接棒時，監交人是陳建仁。過去，陳建仁曾3度擔任監交人，把行政院印信由卸任院長交給繼任院長，「擔任監交人輕鬆多了」，他在典禮上說道。
致詞時，陳建仁感謝蘇貞昌4年間穩定政局，以及蔡英文的信任託付。他說明，為穩健銜接政務，新內閣留用部分蘇內閣成員，期待「會做事」團隊的優異政績，並擴大世代參與，讓團隊中有嶄新的中生代面孔，同時延攬五星級施政的縣市長，以及有地方民代、地方政府歷練的成員加入。
陳建仁表示，經歷疫情後，人民渴望重建正常生活秩序，因此要強化國家在經濟、社會、建設上的堅韌，尤其讓受薪階級、育兒家庭、社會弱勢得到溫暖照顧。
陳建仁強調，將加快步伐、推動當前最迫切的施政，除了逐步盤整防疫措施，讓國民生活正常化，這幾年因為疫情受到衝擊的產業和國民，要善用難得的歲計剩餘，全力給予協助，也透過蘇院長和團隊的疫後特別條例和預算實施，全面強化中小企業體質、完善農漁村的基礎設施。
陳建仁認為，面對嚴峻的全球經濟變局和國際通膨，台灣的社會照顧體系必須要更加周延，從育兒到長照，無論是租屋還是房貸、學貸的壓力，或是缺工到掃毒掃黑反詐騙，行政團隊的目標就是減輕人民負擔、安定民心。
陳建仁說明，這個職務將是他人生最後一個政務人員公職，接下重擔只有一個信念，就是全力以赴、沒有懸念。
至於陳建仁上任首日的行程是什麼？行政院秘書長李孟諺昨（30）日指出，他首日會拜會立法院院長游錫堃，開議後將拜會各黨團，希望藉此讓立法院趕快通過發現金特別條例。
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核稿編輯：楊士範
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新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
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談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。