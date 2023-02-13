覺得自己創意不足嗎？用「設計思考」讓你的企劃更貼近人心

文：露西學

「設計思考」是近年非常常見的產品設計方法，但是你知道嗎？他不只適用於一般產品設計，這項思考方法可以應用在企劃設計、專題策劃、政策優化等待解決的問題上，如果你常常在想企劃時卡關、或總是覺得自己創意不足，或許你可以試試看這個方法！

什麼是設計思考？

設計思考（Design Thinking）是一個強調以人為本的設計方法論，他的發起人是美國矽谷知名設計公司IDEO，他們在網站上強調：

Design thinking has a human-centered core. It encourages organizations to focus on the people they're creating for, which leads to better products, services, and processes. When you sit down to create a solution for a business need, the first question should always be what's the human need behind it?

簡單來說，不論你是設計產品、服務或者只是優化一項流程，不論這項產品的目標是幫你賺大錢，這項企劃是提高你的轉單率，不論是什麼目的，在設計前的第一個問題，都應該從「人的需求」出發思考。

這樣說似乎有點抽象，我們先來看看設計思考最初的使用方法——應用於產品設計上。

設計思考五步驟，找到你的最佳解

設計思考的過程分成五個：同理（Emphathize）>>定義（Define）>>發想（Ideate）>>原型（Prototype）>>測試（Test）。

為了讓大家更了解這些步驟如何運行，我們來看看發明這個設計思考流程的IDEO如何將這個流程應用在「優化購物手推車」這個企劃當中。

看完影片不知道大家是否更清楚整個過程呢？我們一起來複習一下IDEO的作法：

同理（Emphathize）：先去思考使用手推車民眾、超市老闆的訴求，包括安全性、易用性，甚至減少被偷竊的可能性。

定義（Define）：各個小組定義他們想要解決的問題，比如當超市人擠人的時候、手推車推不過去的情況下，如何增加採購效率？

發想（Ideate）：各個小組在定義問題後，發揮不同創意先設計出符合訴求的手推車。有的人在手推車上裝上可以自助結帳的掃描器、有的人將籃子與推車分開、這樣即便車子推不過去，可以先用籃子購物，購物完成後再放到車上。（有沒有很熟悉？全聯的手推車就是這樣）。

原型（Prototype）：最後團隊集結各個小組的最好的創意，設計出一台高度符合需求的手推車。

測試（Test）：光是設計出來還不夠，他們將手推車實際推進超市實驗，並與超市店員、客人進行對話，並從中獲取建議，以便做優化。

OK！現在我們知道他是如何應用在產品設計方法上了，那麼這樣的思考模式該如何應用到企劃設計、專題策劃、政策優化上呢？

讓思考更有邏輯、發想更能聚焦

不知道大家有沒有這樣的經驗，今天主管主持了一場brainstorming會議（動腦會議），宣布在特定時間點將舉辦一場大型活動，以提高某個產品的銷量，邀請大家隨意發想討論，並且將討論的內容寫在白板上。

瞬間很多很棒的點子充斥在白板上，有些人會從別人的創意往下延伸，有些人會不間斷拋出新的創意，但由於題目太廣、點子越來越多，想法難以被聚焦。最後主管結論：「今天想的都不錯，大家回去把自己的想法寫成企劃下次再次提案。」

我們帶著滿腦子創意走出會議，但因為沒有被整合、目標性不足，最後還是得回去從頭想起，且邊想還邊質疑自己，這真的可行嗎？

這時候！設計思考的流程就在這裡派上用場啦！讓我們看看當今天的題目是「改善市內交通」這樣的大議題時，設計思考可以怎麼幫上忙吧！

從影片中大家可以發現雖然名詞不太一樣，但流程與上一支影片是一樣的！

探索／同理：去挖掘大眾對現行交通狀況的看法。

定義：透過觀察以及整合，從中定義出想處理的問題核心。

發想：這時可以開始天馬行空發想優化的交通的點子，不過別忘記需要圍繞著問題核心。

執行：相較於最初的流程中有原型與測試，本支影片的範例在發想完點子後直接進入執行。這也是一個可行的方式，進入執行之後再持續優化，不過如果能先進行測試，當然會是最好的！

現在我們了解了設計思考流程、應用模式，那麼該如何應用在行銷企劃上面呢？

設計思考之於行銷企劃，關鍵是同理與定義

當我們在思考一個好的行銷企劃時，往往會希望越有創意、越吸引大眾目光、才能深入人心。但其實好的行銷企劃，在最初的同理與定義，是最為重要的。

觀察、同理用戶的需求，才能有辦法找到「對的問題」，更能對症下藥。因此在每一場動腦會議前，比起想辦法提升銷售額，應該先了解銷售額低的原因、用戶對產品的看法，了解是先優化產品、還是想辦法創造需求。

以上就是今天的分享啦！有機會的話，一定要試試看設計思考，不同的思考模式，相信能夠激盪一些有趣的新點子唷！如果有其他有趣的應用案例，也歡迎分享給我唷！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航