從共產主義戰士到北約高層，捷克新總統帕維爾為何能獲得選民青睞？
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前北約軍事委員會主席帕維爾當選捷克共和國的新總統。在第二輪投票中，他擊敗了民粹主義富豪、捷克前總理巴比斯。儘管帕維爾有過短暫的共產黨員歷史，但他的勝選被看作是一位親西方政治家的勝利。
文：Luboš Palata
伴隨著帕維爾（Petr Pavel）的勝選，捷克共和國迎來了一位前軍人、一位北約軍事委員會前主席成為其新總統。儘管帕維爾在幾年前還不為大多數捷克公眾所熟知，但他在上週末（1月27－28日）的第二輪選舉中以58％選票的明顯優勢贏得勝利。他的對手、民粹主義富豪、反對派ANO（不滿公民行動）運動領導人、捷克前總理巴比斯（Andrej Babis），只得到了42％的支持。而在第一輪投票時，兩位候選人幾乎打成平手。
帕維爾：從共產主義戰士到北約高層
帕維爾現年61歲。在1989年11月該國共產主義垮台前，帕維爾是一名共產黨員——和同時期大多數職業軍人一樣。他還曾在捷克斯洛伐克軍隊中接受情報培訓。1990年後，帕維爾繼續情報培訓。
他曾在著名的美國和英國軍校學習，進修內容包括國際關係。他在聯合國駐前南斯拉夫維和部隊服役時開始展露頭角。1993年，他在那裡領導了一次行動，將50名法國士兵從克羅埃西亞東部塞爾維亞人與克羅埃西亞人之間的戰鬥區救出。為此，他被授予法國榮譽軍團勳章和捷克英雄主義勳章。
因此，帕維爾也在其競選海報上用「英雄」一詞描繪自己，也提到獲得過的獎章。當記者在選戰期間問他這樣是否太不謙虛了時，他回答說：「不是我這樣說自己，是哈維爾（Václav Havel）總統這樣評價我的。」
帕維爾耀眼的軍事生涯始於一支精銳的傘兵部隊，隨後不斷高升，他在2012年至2015年被任命為捷克陸軍參謀長，並在此後當選為北約軍事委員會主席。2018年，這位將軍退休了。
三年以來籌備選舉
早在帕維爾宣佈參與總統競選前的2019年，他就已經開始為競選做準備。他在捷克各地旅行，與民眾們講述他在軍隊的經歷和他的生活，回答國防問題，並接受了許多採訪。
在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，時任總理巴比斯領導的政府管理不力，導致捷克的人均新冠死亡率處於最高水準之列。帕維爾則組建了一個危機管理專家團隊，試圖通過合理的建議幫助政府。當時，已經有不少人認為，帕維爾有意競選總統。
在捷克，不少民眾對總統澤曼（Milos Zeman）的對抗性執政風格非常失望，帕維爾為其競選找到了足夠多的支持者。民意調查中，在前總理巴比斯宣佈參選前，帕維爾是新任總統明顯的熱門人選。
男子氣概吸引大批選民，沒有被共產主義歷史拖累
帕維爾在競選期間試圖讓公眾將自己視為一位獨立的、非政治性的候選人，同時在軍事和國際問題上具有專業性。帕維爾在選戰的電視對決中說：「作為北約高層的經歷讓我學會了外交，那時，我必須努力讓30個成員國達成共識」。
帕維爾沉著而莊重，以他的男子氣概、果斷的態度和對摩托車的喜愛征服了許多捷克人。另外，他長得與捷克斯洛伐克共和國的國父、該國第一任總統馬薩里克（Tomáš Garrigue Masaryk）很像，也為他增分不少。
在第一輪投票中，帕維爾與巴比斯兩人勝出，帕維爾略微領先。在進入第二輪後，帕維爾得到第一輪排名第三的候選人、44歲的經濟學家內德魯多瓦（Danuse Nedrudova）和其他一些親西方的候選人的支持。當時帕維爾看起來就似乎勝利在望。
不過，一些選民對帕維爾的共產主義歷史有意見。捷克著名音樂家、不同政見者、前人權部長科卡布（Michael Kocab）對捷克廣播電台說：「這是對所有共產主義政權受害者的一記耳光。」
人們曾一度擔心，類似的立場會使大量支持民主的選民不參與第二輪選舉，但這最終被證明是錯誤的。另外，巴比斯在第二輪投票前聲稱，帕維爾會把捷克帶入戰爭，而他巴比斯則會確保烏克蘭的和平，也沒幫助到這位捷克前總理。帕維爾最終在這場大選中取得勝利，而這次的選民參與率是空前的70％。
在幾乎整個國家，帕維爾都佔優勢，唯一的例外是靠近德國邊境的前蘇台德地區。
帕維爾的勝利是「親西方政治家的勝利」
帕維爾說，他想把團結因選舉而分化的國家作為他的首要任務。「在我看來，這個國家的選民沒有贏家和輸家。真理、尊嚴、尊重和謙遜等價值觀獲勝了。」他還說，「我要通過我的工作，將這些價值不僅回饋給總統府，也回饋給我們的捷克共和國」。
斯洛伐克總統卡普托娃（Zuzana Caputova）在選舉當晚就來到了帕維爾的競選總部。她在向帕維爾表示祝賀時說，「您的獲勝意味著希望的勝出，意味著正直和真實可以成為一種力量。」捷克和斯洛伐克在30年前和平解體，曾經的捷克斯洛伐克已經於1992年12月31日成為歷史。目前，兩國關係良好。卡普托娃和帕維爾已經宣佈他們將很快一起訪問烏克蘭首都基輔。
在捷克，年輕選民們尤其青睞帕維爾。拉貝河畔烏斯季大學的政治學者馬斯卡林內克（Pavel Maskarinec）對《德國之聲》說：「帕維爾成功的一個原因是，他做到了將這麼多的年輕選民帶到投票站，包括那些最初投票給經濟學家內德魯多瓦的人。」這位政治學者表示，雖然帕維爾有過短暫的共產主義歷史，但他的勝利，意味著一位明顯親歐洲、親西方和親大西洋的政治家取得了勝利。
68歲的巴比斯對帕維爾表示祝賀。至於他自己的政治前途，仍然是國會議員和反對派ANO領袖的巴比斯沒有給出明確的表態。他說：「我希望你們有一個沒有巴比斯的世界。忘記巴比斯吧。試著在沒有巴比斯的情況下生活。不要再在早晨帶著對巴比斯的仇恨醒來，又帶著這種仇恨入睡。」
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民團緊盯菸防法公告前準備工作，籲完善健康風險評估與申報機制
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菸害防制法修正案雖三讀通過，然真正的挑戰才剛開始，民團表示將含淚監督，呼籲政府重視健康風險評估以及申報機制等配套措施，以維護國人健康。
逾十數年未修的菸害防制法，歷經5次立院朝野協商，總算在本月12日通過三讀，達成加熱菸載具嚴管、禁絕加味菸、圖文警示提升至50%、校園全面禁菸等重大變革，確立台灣朝禁止電子煙、嚴管加熱菸方向前進。為呼籲政府重視健康風險評估等各項配套措施之落實，確實維護國民健康，全國家長會長聯盟、台灣醫界菸害防制聯盟及董氏基金會等台灣拒菸聯盟團體也緊急在農曆年前召開記者會提醒政府，新法中，包括「類菸品」、「指定菸品」、「健康風險評估」等用字模糊不清，等於讓主管機關留有很大「空白授權」空間。法令正式公告前，務必審慎進行把關。
健康風險評估：一套評估安全容許濃度的健康科學
健康風險評估屬於一門攸關人體健康的系統性風險管理，目的在於決定如何管制醫藥品、食品、化粧品、農藥、生活及職場環境中存在之化學物質最大殘留濃度（Maximum Residue Level, MRL），亦即安全容許濃度，以建立危害人體健康之風險及效益分析（risk and benefit analysis）。健康風險評估的建立原因，通常是體系中出現了過去不曾經歷或不曾被發現的新有害物質，台灣過去較知名的健康風險評估建立經驗，包括塑化劑食品事件、含萊克多巴胺之美牛與美豬開放事件、日本福島食品等事件等。
訴諸科學證據，健康風險評估乃為國人把關的重要關鍵
健康風險評估之所以重要，在於講究科學證據，為爭議政策提供最核心的決策基礎。較著名的健康風險評估應用，是在2011年台灣發生的塑化劑食品安全事件，起因為部分食品上游原料供應商在常見的合法食品添加物「起雲劑」中，使用廉價的工業用塑化劑（非食用添加物）以撙節成本。最終，衛福部提出健康風險評估研究數據，由國內各領域專家於2011年6月21日達成初步共識，比照歐盟標準，依據科學證據針對5種常用塑化劑，定出每人、每日、每公斤體重容忍值〈TDI〉，例如DEHP容忍值為50微克、DBP容忍值為10微克等。
2020年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺（瘦肉精）豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，即表明政策決定絕對不會以國民健康作為交換，而是以在科學證據累積充分的情況下，政府已經做好完整的國人風險評估及配套措施，確保食品安全及豬農生計不受影響的前提下所做出的決定。
美豬健康風險評估，涵蓋不同層面之敏感族群
含萊克多巴胺之美國豬肉進口爭議長達15年，主要爭議則在於國人飲食習慣與他國不同，畢竟豬肉在華人飲食料理中是相當廣泛使用的食材。以2019年為例，美國單人每年平均吃下近24公斤豬肉；台灣則為39公斤。此外，國人比外國人嗜吃內臟，尤其坐月子中的婦女等，專家因此呼籲應該針對國人飲食習慣，以及心血管疾病患者等高風險族群，進行健康風險評估。食藥署最終委託成大醫學院環境醫學研究所/環境微量毒物研究中心完成「108食用肉品暴露萊克多巴胺之健康風險評估報告」，特別針對不同年齡層民眾、敏感族群進行分析，包括小孩、幼兒、青少年、成年人、老人以及育齡與正在坐月子的婦女，進行針對豬萊克多巴胺的殘留容許量標準，方才消除各界疑慮。
必須重視在地證據 台灣人基因易感性也必須納入評估
除客觀環境因素，跨人種的易感性基因差異也是健康風險評估的重要環節，畢竟人種基因可能導致受化學成分影響程度產生差異。近期著名例子，在於國健署所提出近五成台灣人患有酒精不耐症（Alcohol Intolerance）基因缺陷。酒精不耐症是一種先天的基因缺陷，導致人體內缺乏乙醛去氫酶(Aldehyde Dehydrogenase, ALDH2)，無法正常代謝酒精轉化成的乙醛。前國健署署長王英偉在任時即指出，台灣人酒精代謝基因缺陷機率高居世界第一，飲酒將大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍，因此呼籲台灣人飲酒習慣不應比照外國標準。
2018年政府針對新型庫賈氏症提出的「美國進口牛肉相關產品健康風險評估報告」，即考慮人種易感性基因型分佈的差異，並根據國家攝食資料庫公告之細項食物攝食量計算國人食用美國牛肉的潛在健康風險。而過去由國家衛生研究院、中研院領導之台灣肺癌遺傳流行病學研究團隊，也陸續找出數種肺癌的易感基因（predisposing gene），包括第10號染色體的 VTI1A、第6號染色體的ROS1-DCBLD1和HLA class II、第5號染色體的TERT、第3號染色體的TP63等都是易感的基因位點，都可能因為空污、菸害、職場環境提高罹癌機率。
加熱菸內含多種新化學物質，政府應召集跨領域專家協助審查
根據董氏基金會提供資料顯示，2020年沙烏地阿拉伯的學術機構研究發現，加熱菸產生的氣霧 (aerosol) 中，共含62種化學物質；其中丁二酮(diacetyl)、乙酰基丙酰基(2,3-pentanedione)、鄰苯二甲酸二辛酯(diethylhexyl phthalate )等。董氏基金會因此曾提出質疑，加熱菸還有多少化學物質未被揭露？如何擴散？需要更多證據予以驗證。
以歐盟為例，要求菸商必須於申請新興菸品產品上市前，提出詳盡的檢驗報告，方才能予以核准。訴諸科學證據需要體系的建立，畢竟連國健署署長吳昭軍都在菸防法協商現場都承認，確實國健署連其他國家怎麼進行健康風險評估都不清楚。
台灣醫界菸害防制聯盟祕書長郭斐然呼籲，因應加熱菸之特殊性質，必須建立指定菸品之健康影響評估，此外也應同步修正「菸品資料申報辦法」，增加應申報項目。郭斐然指出，依據國際的經驗及資料，加熱菸菸草柱的添加物一直成謎，尤其是添加物的相關毒性資料是否完備，政府是否已掌握這些資料並要求菸商要如實申報，同時政府是否具有查核的能力？專家也指出，新興菸品必須在研究上需要更多時間累積數據，除了參考國外研究外，台灣自己應該要對新興菸品進行健康風險評估，一旦有了風險評估，才能衡量這些菸品的危害加以把關。
林奕華呼籲：盼國健署勿忘為國民健康把關的初心
儘管國健署草案由原先電子煙、加熱菸雙禁改為後來一禁一開的版本，對雙禁陣營造成巨大打擊，但是林奕華委員依然想提醒各界：反制菸害對國民健康所造成的影響，才是這次修法的主要目標，也呼籲國健署、各黨立委，即便在修法完成後，也毋忘修法初衷，繼續為國民健康把關。她更進一步表示，無論結果如何，菸害防制還是要以教育為本，才能達到從源頭阻絕菸品對年輕世代的傷害，這也是她會持續努力的方向。
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