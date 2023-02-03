TNL+ 2023/02/03,
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「血腥一月」事件一週年：「強人統治」取代「聖人明治」，哈薩克年輕人醉生夢死

「血腥一月」事件一週年：「強人統治」取代「聖人明治」，哈薩克年輕人醉生夢死
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我們想讓你知道的是

在納扎爾巴耶夫執政的最後10年裡「家國一體化」與個人崇拜的趨勢愈發嚴重，武力部門絕對親信化，基礎部門全面官僚化，官僚中樞全盤家族化，憲法機構逐一個人化，資源分配全層集團化，黨政體系徹底獨尊化。

在震驚世界的「血腥一月」事件即將滿一周年之際，哈薩克斯坦總統托卡耶夫於平安夜前（2022年12月23日）出席在舊都阿拉木圖共和國廣場，事件死難者紀念碑的揭幕儀式，強調一月事件乃民族之教訓且將永世銘記。

延續近兩周（即1月2日爆發直至1月18日，首任總統納扎爾巴耶夫向全體國民發表視訊講話為止）共造成238人死亡（根據哈薩克總檢察院於8月16日所公布的受難者名單）的「血腥一月」事件。作為哈薩克獨立30年以來，衝擊性最大的政治事件，乃共和國公民所面臨之最大危機，險些動搖其來之不易的民族國家根基，進而引發以「新國族認同是否能夠得以延續」為核心的疑慮。

正如突厥「闕特勤碑文」（此次新揭幕哈薩克名人碑文之一）所述，君民決裂之地與輕信敵言之民，終將喪失其國之根本，即獨立與自主。對此，托卡耶夫總統引用先祖遺訓「切勿以為天禍遠在天邊且遙不可及，叛敵始終近在咫尺且蠢蠢欲動」指出，一月事件對所有哈薩克公民而言，是一次史無前例的教訓。使其社會上下均一致深刻意識到，穩定是確保國家獨立與主權的保障，同時也是全民幸福的源泉。

因此，萬眾一心繼續推動政治民主化與經濟多元化，是打造強國的唯一必經之路，要以舉國之力，完成此艱辛坎坷的革新使命。

紀念碑的四色寓意

從歷史視角來看，發生於阿拉木圖的此次流血事件，徹底改變了共和國的發展歷程。而屹立在此公民聖地（即共和國廣場）「四色並存」的先賢紀念碑，則象徵著民族的千年記憶與愛國情懷，以及民眾的百年智慧與勇氣力量。

其中，黑色及灰色分別象徵恐怖混亂與流血犧牲，淺灰色寓意克服危機與扭轉乾坤，而白色則代表繁榮穩定、成熟強盛和自覺公正，即啟迪後世的偉大自由思想與實踐經驗，一個建立在血與火基礎之上的真實民族歷程。

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Photo Credit: GettyImages
哈薩克堅戈上的阿里・法拉比肖像

反觀哈薩克堅戈（編按：哈薩克的貨幣）發行史不難看出，共和國獨立後曾經歷過近15年的「聖人明治」時代，直至納扎爾巴耶夫於2005年連續第三次出任總統為止。

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