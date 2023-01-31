北約秘書長訪韓國敦促增強軍援烏克蘭，並呼籲「民主國家必須與烏克蘭人站在一起」

綜合《CNN》與《路透社》報導，北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）於昨（30）日訪問韓國，敦促韓國增強對烏克蘭的軍事援助，重新考慮並改變其不向戰爭國家出口武器的政策，以便幫助烏克蘭抵抗俄羅斯的入侵。

史托騰伯格在首爾崔鍾賢學術院（Chey Institute for Advanced Studies）的演講中表示，他感謝韓國自烏俄戰爭開戰以來，對烏克蘭的物資援助，但烏克蘭現在急需彈藥，他敦促韓國挺身而出提供武器給烏克蘭。他表示：「如果我們不希望獨裁政權和極權主義獲勝，那麼烏克蘭人需要我們的武器。」

對於史托騰伯格訪問韓國，北韓昨日在官方媒體發表的一份聲明中指出，史托騰伯格此次訪問亞洲的行程象徵著戰爭的前奏，為亞太地區帶來了「新冷戰」的烏雲。

為何韓國無法提供武器給烏克蘭？

韓國無法直接軍援烏克蘭，原因是受到韓國國內法律與聯合國國際條約的禁止。

韓國關於《對外貿易法》的總統令明訂，任何貿易、出口都只能基於「和平目的」，不能影響國際和平、安全合作和韓國國防。韓國總統尹錫悅就指出，該項法律使韓國無法軍援烏克蘭。此外，韓國也是聯合國《武器貿易條約》（Arms Trade Treaty）的簽署國，該條約密切控制各國的武器使用，增加了韓國軍援烏克蘭的難度。

然而，史托騰伯格指出，許多北約成員國過去都與韓國相同，有不向戰爭國家出口武器的法律與政策，但許多國家，包含德國、挪威和北約申請國瑞典，都在戰後為了烏克蘭改變政策，向他們提供武器。

以近期的軍援為例，上週，德國表示將提供烏克蘭14輛豹2坦克，同時也允許包括挪威在內等其他擁有豹式坦克的國家，向烏克蘭提供該坦克，大大推動了對烏克蘭的軍事援助。此外，烏克蘭將從美國和英國接收重型裝甲，美國將提供31輛M1艾布蘭坦克，英國則承諾提供14輛挑戰者坦克。

一些專家表示，韓國的K2黑豹坦克與上述坦克相同，都屬於戰力頂級的武器，若能出口至烏克蘭，將為烏克蘭帶來許多幫助。

史托騰伯格表示：「歸根究柢，是否軍援烏克蘭，是韓國自己的決定，但許多曾奉行永遠不出口武器給戰爭國家的北約成員國，都已經改變了政策。」

雖然韓國沒有直接軍援烏克蘭，但韓國的武器仍然有在烏俄戰爭中發揮作用。去（2022）年12月，一名美國國防部官員指出，美國計畫向韓國的武器製造商購買10萬發火砲彈藥，提供給烏克蘭。透過美國將武器出口至烏克蘭，使韓國能夠遵守其國家法律，不直接向戰爭國家提供援助。

此外烏克蘭最大的軍援國之一波蘭，去年向韓國購買了數百輛坦克、火藥以及數十架戰鬥機，提供給烏軍，使韓國能間接幫助烏克蘭。

Photo Credit: GettyImages 韓國總統尹錫悅，2022年6月出席西班牙馬德里的北約峰會

史托騰伯格：「中國對我們的價值觀、利益和安全構成了挑戰」

除了烏俄戰爭以外，史托騰伯格也在此次訪問韓國的行程中，談到了中國的威脅。

史托騰伯格表示，儘管中國不是北約的對手，但由於中國不斷增強其軍事實力，以及在亞太地區對他國造成威脅，使北約十分重視中國。他指出：「北約應該在軍備控制、氣候變化和其他問題上與中國合作，但同時，我們非常清楚，中國對我們的價值觀、利益和安全構成了挑戰。」

對此，中國外交部發言人毛寧回應，中國是各國的伙伴，而不是挑戰，不會威脅到任何國家的利益或安全。他也表示，中國希望北約摒棄冷戰思維和集團對抗的觀念，多做有利於歐洲和世界安全穩定的事情。

史托騰伯格指出，若要阻止俄羅斯贏得戰爭，民主國家必須與烏克蘭人站在一起。這不僅對烏克蘭人而言至關重要，也可以避免讓包括中共領導人習近平在內的獨裁領導人認為，他們可以通過武力為所欲為。

他表示：「若俄國總統普亭（Vladimir Putin）獲勝，他和其他專制領導人將得到的訊息是，他們可以通過使用武力，得到他們想要的東西，這將使世界更加危險，使我們更加脆弱。」

史托騰伯格表示，他希望通過加強與亞洲國家的結盟，幫助管理全球威脅。除了訪問韓國，他也將造訪日本，希望在烏俄戰爭和與中國關係惡化的情況下，加強美國與亞洲國家的盟友關係。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：楊士範