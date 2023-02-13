如何分辨「嘴破」是火氣大還是口腔癌？醫師傳授自我檢查七要點

文：蔡明劭醫師

「嘴破究竟是火氣大，還是口腔癌？」新聞標題聳動的寫著嘴破一年未癒竟罹癌，您是否也擔心自己的嘴破是不是口腔癌前兆？抑或是火氣大而已？別擔心，只要學會自我檢查，您也可以自己分辨、不致過度恐慌或錯過就醫時機。

口腔癌是什麼？

口腔癌是所有發生在口腔內惡性腫瘤的總稱，口腔的部位包含唇、舌、齒齦、口腔底部、硬顎、頰黏膜。根據組織病理學的特徵，又分為鱗狀細胞癌、唾液腺癌、黏膜惡性黑色素瘤、惡性淋巴瘤、軟組織肉瘤、與HPV病毒有關的口咽癌、其他惡性腫瘤等。其中口腔癌中90％以上為鱗狀細胞癌，與HPV病毒有關的口咽癌近年的比例則是持續增長，原因可能跟歐美國家口交性行為增加有關（ref. 1）。

除了狹義上的口腔癌，廣義上的口腔癌也時常與口咽癌、下咽癌相提並論，差別僅在於生長部位的不同。根據《Head and Neck Surgery and Oncology》，口咽部的範圍為懸雍垂至會厭軟骨，下咽部的範圍則是會厭軟骨至氣管的環狀軟骨之間。

口腔癌是一個致病因子非常明確的癌症，三大最常見的菸、酒、檳榔便是引發口腔癌的元兇。在台灣早期的研究中，發現單獨嚼檳榔得到口腔癌的機率是正常人的28倍，比同時喝酒加抽菸的22倍還高；三個因子都有的話，得口腔癌的機率竟然高達一般人的123倍（ref. 2）。除此之外，口腔衛生習慣不良、陽光照射、長期營養不良也是口腔癌的致病因子之一（ref. 3）。

根據GLOBOCAN 2018年數據資料庫，全世界的口腔癌年齡標準化發生率約為每十萬人4.0（ref. 4）。然而，根據108年衛福部的癌症登記報告，台灣的男性口腔、口咽及下咽癌年齡標準化發生率為每十萬人41.82，比全世界高上許多倍。此外，口腔癌的男性發生率為女性的11.43 倍，是一個十分好發於男性的癌症，好發年齡約為60歲左右（ref. 5）。

口腔癌有什麼症狀？發現癌前病變怎麼辦？

口腔癌的常見症狀，包含持續兩週以上不癒合的口腔黏膜潰瘍、口腔內出現白斑或紅斑、出現不明原因的麻木感或疼痛觸痛、不明出血或腫塊、舌頭活動受阻、牙關緊閉及張口困難、牙齦腫脹導致假牙無法固定、拔牙傷口持續不癒合。值得注意的是，即使出現腫塊或潰瘍也不一定會痛，往往被忽略而不自知。因此，若發現有長期沒癒合的口腔潰瘍，就要十分注意潰瘍的顏色、質地是否產生變化。

口腔潰瘍在癌化之前的階段，醫學上稱之為「癌前病變」。若放任癌前病變惡化，則會形成癌組織。口腔癌前病變包含白斑、紅斑、口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚等肉眼下可觀察到的病變。顧名思義，白斑和紅斑是肉眼底下可見到的白色或紅色病變，兩者都有可能惡性轉變成癌組織，白斑較紅斑常見，而紅斑轉變成癌組織的機率較高。口腔黏膜下纖維化、扁平苔蘚是口腔內慢性發炎的疾病，也有機會癌化成口腔癌（ref. 6）。

值得慶幸的是，癌前病變不一定都會轉變成癌組織，而且癌前病變是可以治療的。因此，早期發現並接受治療，就可以有效遏止癌組織的生成。然而，在沒有切片及病理組織檢查之前，光靠外觀無法分辨病灶為良性組織、癌前病變或癌組織。因此，當發現有異常組織時，就要好好到醫院進行檢查，越早期發現癌前病變組織，則越可以避免其惡化為口腔癌。

口腔自我檢查要點

了解口腔癌及口腔癌前病變後，要怎麼進行口腔的自我檢查呢？以下列出幾點注意事項，供民眾參考：

持續疼痛或壓痛 口腔黏膜局部外觀產生變化：正常黏膜顏色粉嫩，不會有特別明顯的顏色變化。若黏膜組織變色，則要小心是否為癌前病變或癌化組織。 口腔黏膜局部質地產生變化：正常黏膜質地柔軟。若硬化或纖維化，甚至形成硬塊，都是不正常的情形，可能會導致嘴巴打不開、咀嚼困難等症狀。 持續出現白斑、紅斑、白紅交錯的斑：誠如上述文章提及，白斑及紅斑可能會惡性轉變成癌組織，需特別注意。 口腔黏膜上出現凸起來的斑塊 口腔黏膜上出現疣狀增生 局部出血

幾乎所有口腔癌都可以透過完整的口腔檢查被發現。因此，若出現以上問題，就要趕緊去就醫。如果「口腔病灶已超過兩週未癒合」或「近期內曾拔牙或拔除牙科植入物」，則更要考慮去醫院進行切片檢查，因為惡性的機率更高（ref. 6）。

口腔癌就診資訊

學會口腔的自我檢查後，發現異常病變應該掛什麼科呢？在醫院中，口腔外科或耳鼻喉科都可以處理口腔癌。醫師會透過視診和內視鏡更仔細檢查口腔內的病灶，要確定診斷的話，則需要做進一步的切片及病理組織檢查才能確定是否為癌組織。

不論切片結果是良性或惡性，都仍然要注重口腔的自我照護，因為癌前病變也可能演變成癌組織。發現癌前病變，也需要好好接受治療。

如何預防口腔癌？

回到最一開始的問題「嘴破究竟是火氣大，還是口腔癌？」，最重要的是檢查嘴破病灶的顏色與質地是否產生異常變化、問問自己嘴破是否已超過兩週未癒合。學會自我檢查，並願意就醫進行切片，再進行治療，就可以有效遏止癌組織的生成。

口腔癌是一個可以有效預防的癌症，戒掉菸酒檳榔，保持良好口腔衛生、配合正確刷牙習慣，基本上就可以免於口腔癌侵犯。另外，男生可施打9價HPV疫苗預防，但台灣HPV引起的口腔癌發生率遠低於歐美，更重要的還是要照顧好自己的口腔健康，努力戒掉菸酒檳榔的習慣。

參考資料

Chow LQM. Head and Neck Cancer. N Engl J Med. 2020;382(1):60-72. Ko YC, Huang YL, Lee CH, Chen MJ, Lin LM, Tsai CC. Betel-nut chewing, cigarette smoking and alcohol consumption related to oral cancer in Taiwan. J Oral Pathol Med. 1995;24:450–3. Montero PH, Patel SG. Cancer of the oral cavity. Surg Oncol Clin N Am. 2015;24(3):491-508. Sarode G, Maniyar N, Sarode SC, Jafer M, Patil S, Awan KH. Epidemiologic aspects of oral cancer. Dis Mon. 2020;66(12):100988. 衛生福利部國民健康署-108年癌症登記報告 Abati S, Bramati C, Bondi S, Lissoni A, Trimarchi M. Oral Cancer and Precancer: A Narrative Review on the Relevance of Early Diagnosis. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(24):9160.

本文經問8授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航