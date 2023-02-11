【小說】崑崙《末日森林I》選摘：一顆腎與全副身家性命相比，這個交換怎麼想都十分划算

文：崑崙

一、苗床

好冷的天。

陳俊霆縮在被窩裡滑手機，卻還是冷得頭痛。

那張冒滿鬍渣的臉孔鑲著一對困頓的眼珠，倒映著不停切換的手機畫面——從社群網站到各大論壇再到各種網頁，從社會新聞到地方趣談……

陳俊霆胡亂瀏覽各種資訊，其中一篇專題報導指出黑市的器官交易日漸猖獗，自願或被強迫出售器官的民眾越來越多……陳俊霆沒細看，直接滑掉。

接著他看到氣象報導，發現冷氣團才剛開始肆虐，明天晚上至後天清晨才會是最冷的時刻。他無法想像那該有多煎熬？現在整個房間像冷凍庫，就差沒有白霧與凝結的霜塊。

陳俊霆真的好冷，空蕩蕩的胃袋好像被揪住、扭轉，有陣陣空虛的發痠感。

陳俊霆推開門，窺探外面動靜。時間已經是晚餐過後，走廊空蕩蕩的，只剩樓梯口的光。小氣的房東沒留太多盞燈，只維持最低的照明限度。在這樣冷風颼颼的夜晚，讓陳俊霆感到格外淒涼。

確認外頭沒人，陳俊霆縮著肩膀下樓。推開樓下鐵門時，不忘先探頭確認，像某種偏執的習慣。

陳俊霆迎著冷冽的風艱難前行，終於抵達附近超商。目標明確的他來到關東煮區，拿紙碗裝了科學麵，再倒進大量熱湯。反正湯是免費的，亦是極大誘因。來回確認價目表後，他夾了一條魚卵捲還有一條黑輪。

雖然目光不捨地逗留在米血糕好久，陳俊霆還是放棄了。

碗裡的淡黃色湯汁漂浮著油光，陳俊霆低頭啜飲熱湯，緊繃的神經還有發冷的身體都舒緩下來，一眨眼就喝掉快半碗。趁店員不注意，他偷偷又來到關東煮區，再次裝滿湯。

陳俊霆返回座位區時，發現原本的位子旁坐了一個年輕女人。

陳俊霆沒有印象這女人是什麼時候出現，也許是顧著避開店員才一時漏了。他打量女人，是沒燙沒染的黑色中分短髮，看起來十分俐落。

女人穿著深卡其色的Burberry風衣，配黑色修身長褲與黑色短靴，不是鋪張顯眼的穿著，但良好的質感一看就知道要價不便宜。女人的氣質也並非尋常路人。

這讓陳俊霆更加好奇，以為是哪來的韓系女星？他坐下時斜眼偷瞄，發現對方戴著黑色不織布口罩，只露出一對眼睛。

女人的眼睛同時也看著陳俊霆。

心虛的陳俊霆迴避目光，假裝沒事般坐下，乖乖把視線定焦在碗裡的泡麵。

「陳俊霆先生。」旁邊的女人忽然開口。

陳俊霆一愣，視線下意識脫出控制，訝異地盯著女人。女人的眼眶彷彿是作工精細的玻璃眼珠，很漂亮，卻異常冷漠。

「我姓施，耽誤幾分鐘。討論你的債務。」

「債務」這兩個字像觸動了電擊開關，讓陳俊霆嚇得跳起來，還弄掉免洗筷。他完全顧不得撿，連熱呼呼的泡麵與關東煮都不敢管了，只想立刻逃開。

「這裡有監視器，你很安全。我只是提供建議，並非來向你討債。」

陳俊霆仍然猶豫。施小姐沒有給予過多的耐心，直戳痛處：「你選擇延後還款，但是利息一翻再翻，你已經無法償還。走投無路了。」

「對……。」在施小姐筆直的注視中，陳俊霆認命坐下。

施小姐無情宣判：「你知道還不出高利貸沒有好下場。」

「我可以報警……那個利息的計算方式根本不合理！」陳俊霆反駁，聲音無法控制地發顫。

「後續的報復比還不出錢更恐怖。」施小姐提醒。

這正是陳俊霆發顫的原因。他知道事情不會那麼簡單就解決，這也是為什麼他只有揚言報警，卻遲遲不敢有動作。

「我到底該怎麼辦？這麼大一筆錢真的還不出來，光利息就……妳到底找我要幹什麼？妳是他們派來嘲笑我的，還是要恐嚇我？」遭到刺激的陳俊霆情緒不穩，開始遷怒。

「提供你還款的管道。」

「妳也是放高利貸的？我根本就沒錢了！是要我怎麼借？怎麼還？」

「我不是高利貸。」施小姐表明立場：「我不提供借款。」

「那妳到底是什麼？」

「我要你的腎臟。」施小姐說。

「腎？」陳俊霆愕然。本來以為賣腎還款只會出現在電視劇，沒想到真讓自己遇上了。「沒有腎臟我要怎麼活？」

施小姐拋出了問題：「你想，人為什麼有兩顆腎臟？」

「為什麼？」陳俊霆不懂。

「因為一顆可以賣掉。」施小姐理所當然地說。

陳俊霆終於明白，面前這雙眼睛之所以如此冷漠，是因為施小姐根本沒把他當人看，只當成是可以提供器官的貨品。

「你好好考慮。」施小姐繼續說：「少一顆腎還是可以活。還不出債會比死掉還痛苦。他們有各種手段讓你生不如死，你不必懷疑這點。幸好只要還錢就可以從此一筆勾銷。」

陳俊霆吞了口水。碗裡的湯依然冒著熱煙，但他什麼香味都聞不到了，食欲也消散無蹤。

「難道沒有別的辦法嗎？」陳俊霆在座位上神經質地扭動，這份焦慮使他不經大腦便脫口抱怨：「真羨慕妳們女人，衣服脫掉就能躺著賺。只要下海就可以輕鬆還債。」

「你再說一次？」施小姐的語氣異常冷酷，毫不掩飾其中的攻擊性：「男人也可以賣，多的是被包養的小白臉。知不知道為什麼沒有提供這個選項給你？」

陳俊霆被施小姐的氣勢鎮住，只有搖頭表示不知道的份。

「因為你太醜。」

醜？陳俊霆啞口無言。

「不只醜，口條又差，而且不幽默。不會有任何女人願意花錢在你身上。你就連腦袋裡的東西也不值錢，才會創業失敗欠下一屁股債。」施小姐朝痛處猛打，完全不留餘地。

在這番凶狠的砲火之後，施小姐不忘補上一句強調：「這就是為什麼你只剩賣掉器官這條路。」

陳俊霆完全無法招架。這不單是被扯下皮囊而已，更是被鞭韃靈魂。自尊盡失的他垂下頭，哀聲抱怨：「我也不想失敗啊！當初跟朋友決定一起創業，然後……。」