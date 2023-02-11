【小說】葉揚《安然與實恩》選摘：當袁實恩看見鄭安然的時候，他立刻就感覺到同一族類的氣息

文：葉揚

第一章 二○○六年

如果電視常常開著不關起來，會造成一些麻煩的問題。

比如說，當兩則新聞連在一起播放時，會出現一種逼人做出選擇的感覺。

一段美妙的音樂流瀉而下，正在舉行莫札特兩百五十週年紀念的音樂會特展，三十五年的人生中，他創作了超過六百部作品，大型的音樂廳、樂團、劇院都擺出盛大演出的氣勢，報導表示，莫札特讓人類看見了永恆的美麗。

而另一頭伊拉克的戰爭還在進行中，年底的倒數第二天，在巴格達北部的一個祕密地點，行刑者均包起頭部，過程全被錄影，被處以絞刑的那個人，拒絕戴上頭套行刑，他的名字叫做薩達姆．海珊。

在神童與壞蛋之間，我們游移。

袁實恩生長在一個無人照顧的家庭。

或許是父母開店，或是跟排序有關，他是家裡的第二個孩子，前面有一個哥哥，後面有一個妹妹，從父母的角度看，就是終於蒐集了兒女雙全，大功告成，而他夾在中間，像是三明治裡的一片小生菜，是多出來備用的那個。

從孩提時代開始，袁實恩就是一個好孩子，書讀得好，日常生活習慣也漸漸培養得不錯，所謂在無人照顧的家庭中長大，並不是戲劇裡面那種父母雙亡、孤苦無依、連阿嬤都在床上中風快要病死的那種。只是童年中沒有獲得大人的注意，造出他的心裡有一個空洞，在長大之後如影隨形。這個空洞讓他不知道充足，沒有人特地為他做過什麼事，像是在假日的下午帶他去買正在流行的玩具，或是生日前準備好全新的衣服穿去學校。他的童年，大約就是這樣累積的。

入社會後的袁實恩，會在飯店的房間裡，把免費提供的茶包跟牙刷都收到行李箱去，那是他進房間後的第一件事。其實袁實恩並不特別喜歡茶葉，喝茶讓他睡不好，可是當袁實恩看見放在那裡，只要沒有別人名字的東西，他就會拿走，趁無人注意時塞到口袋或是箱子裡，據為己有，這個慾望在他的腦中揮之不去。

無風而行的少年，有風時就想要吸乾那個風。

袁實恩並不是個貪心的人，這純粹是潛意識中需要牢牢抓住的某個概念，儘管是個不出風頭的人，但他不想要委屈。就像公司規定，讓員工出差時每日可以報銷餐點費一千五百元，無論當天的胃口好不好，袁實恩會盡力吃到那個價錢。甚至有一次，袁實恩腹瀉了一整天，他依舊在當天晚上十二點前，點了客房的餐食，勉強自己去吃。

缺乏照顧的孩子總有一種自立自強的氣息，儘管通過各式各樣的方式偽裝，同一種族類還是嗅得出那個氣味，因為他們活在相同的法則之下：吃得急，算得清楚，因為匱乏而失去優雅，因為卑弱就更加努力自強。他拿著鏟子在一個洞裡填土，因為他是一個沒有被大人特別照顧的孩子，他要自己照顧自己。

當袁實恩看見鄭安然的時候，他立刻就感覺到同一族類的氣息。

當然那時候，袁實恩還不知道鄭安然的名字。那只是某個假日的下午，接近傍晚時分，袁實恩被公司的女同事拖進一間服飾店。她是凱西，說是女同事並不夠精確，由於住在同個社區的緣故，凱西與袁實恩從小就認識，他們一起上學，一起入社會，雖然袁實恩不那麼想，但大學畢業後，凱西已經將自己的身分晉升到女友的程度。

更衣間的走廊，袁實恩坐在一個圓圓的凳子上等著，接著聽到一陣咚咚咚的聲音，鄭安然就從左邊最後一間更衣室，衣衫不整地跳到了他的面前。她套著一件白色的連身裙，左肩還光溜溜地露在外面，直到袁實恩扶住她快失去平衡的身體。

「不好意思。」她說。

袁實恩從那四個字，發現她是外地人，所以他也用生硬的普通話說了：「沒事。」

那時候他們都不知道很多事，包括彼此的共同點，是在同一年出生，又在同一年從研究所畢業，甄選進了同一家公司。

公司迎新會的晚宴，可能是音響聲量設定錯誤或是其他的不明原因，在震耳欲聾的音樂中，袁實恩看見鄭安然步入會場，當其他的女孩都穿著精緻禮服的時候，她穿了那件簡單的白色連身裙，她頂著一頭短髮，臉上的兩道粗眉，帶著一點點男人的氣味。

「你是香港人嗎？」三十分鐘後，鄭安然問他。

「是。妳是台灣人？」

「你怎麼知道？」

袁實恩笑了，「台灣人喜歡說不好意思。」

「喔，是嗎？」鄭安然挑起眉毛，「不然你們香港人覺得不好意思的時候說什麼呢？」

「唔好意思。」

「對不起呢？」

「對唔住。」

一陣閒聊後是一陣沉默。兩人坐在吧檯旁，吸著手上的果汁，橙色的液體在吸管繞了三圈，才送進嘴裡。

「假設你有機會成為吸血鬼，」鄭安然再度開口，「只要被咬一口，就能獲得永生的機會，有超能力，也會變得更有魅力。」

第一次見面，他以為她會問他讀哪一所大學，研究所主修哪一門學科，可是鄭安然手上搖著杯中的柳橙汁，問出一道吸血鬼問題。

「只是，一旦變成吸血鬼，就回不去原來的樣子，如果是這樣，你願意嗎？」

「喔？哞……。」袁實恩總是這樣，越想若無其事裝作精明時，竟然發出乳牛的叫聲。

「哞……。」鄭安然學他發出的聲音，接著笑出聲來，果汁滴到她的白色裙子，袁實恩說，我替妳拿張紙巾，她說，不用了，我去廁所洗一洗。

鄭安然輕盈地跳下高腳椅，走了幾步，她回頭看向他，學著他的香港口音說：「沒事。」

「唔緊要。」袁實恩說。

鄭安然就是願意變成吸血鬼的人，或者說，變成任何其他的、不是她自己的什麼，都可以。